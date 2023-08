„Weniger Blabla, bitte“ - ein Kommentar zum neuen Altstadtprojekt

Von: Dominik Stallein

Von „gemeinsamen co-kreativen Transformationsprozessen“ zu sprechen, bringt die Stadt nicht weiter, findet Redakteur Dominik Stallein © Hans Lippert/Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Stadt Wolfratshausen hat das „Transformationslabor“ gestartet. Die Idee ist gut - die Kommunikation eine Katastrophe, findet Redakteur Dominik Stallein.

Wolfratshausen - Die Frage klingt banal – und das liegt daran, dass sie es ist: Was belebt diese Stadt? Es gibt eine einfache Antwort: Menschen. Menschen beleben eine Stadt. Menschen die dort einkaufen, Kaffee trinken, ratschen. Deshalb ist der Ansatz richtig, genau diese Menschen nach ihren Ideen zu fragen.

Das Problem: Keiner kapiert die Fragestellung. Zumindest nicht, wenn die Hochschule sie formuliert. Außer ein paar wenigen, die sich von Wortschöpfungen wie „gemeinsamen co-kreativen“ Prozessen blenden lassen und die Lust darauf verspüren, sich zu „Multiplikatoren für transformative Prozesse“ in Laboren – es gibt offensichtlich „Mini“- und „Real“-Labore – ausbilden zu lassen.

„Weniger Blabla bitte“ - ein Kommentar zum neuen Altstadtprojekt

Sie haben das nicht verstanden? Keine Sorge, das liegt nicht an Ihnen. Schuld ist der Versuch, einer tatsächlich sinnvollen Idee mit halb garem Fachchinesisch eine scheinphilosophische Ebene zu verpassen.

In der Vergangenheit gab es viele Versuche, die Stadt zu beleben. Erfolgreich waren diejenigen, die einfach waren. „Kommt vorbei, überall spielen Bands“ – und das Wirtefest war ein Mega-Erfolg. „Kommt vorbei, hier kann man Schlittschuh fahren“ – und die Eislaufbahn zieht im Winter Tausende an.

„Transformationslabor“ gestartet - gute Idee mit gruseliger Kommunikation

Ich traue mich zu wetten, dass eine Einladung mit Wortlaut: „Kommt vorbei als Rekruten eines partizipativen Mini-Labors zur Weiterverfolgung alternativer Lösungen transformativer Prozesse im Dialograum Museum“ keinen einzigen Menschen von der Couch weglockt.

Die Wolfratshauser fragen sich seit Jahrzehnten, was ihrer Stadt fehlt. Sie um Ideen zu bitten, würde das E-Mail-Postfach der Stadt an die Grenzen seiner Speicherkapazität bringen. Vielleicht ist es die Angst vor Rückmeldung, dass man die Zukunft der Stadt in pseudoelitären Laboren bespricht.