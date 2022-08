Weniger Parkplätze – mehr Gemütlichkeit: Baustelle am Untermarkt 10 bald Geschichte.

Ein neues Entree: Der Vorplatz am Museum am sogenannten Reiser-Eck.

Wolfratshausen

Von Sabine Hermsdorf-Hiss schließen

Die Neugestaltung des Vorplatzes am städtischen Museum nähert sich dem Ende. Auf Kosten von Parkplätzen entsteht ein gemütlicher Platz, der zum Verweilen einlädt.

Wolfratshausen – Hell gepflasterte Flächen, ein offener Blick auf den Eingang – ein Ort, an den man sich gemütlich setzen möchte. Die Arbeiten am Vorplatz des Gebäudes am Untermarkt 10 schreiten voran. Schon jetzt lässt sich das Ergebnis erahnen. „Es soll ein Ort zum Wohlfühlen werden“, sagt Robert Alischer, Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, kurz StäWo, die mit ihrer Dienstleistungs-GmbH mit den Arbeiten am und im denkmalgeschützten Gebäude beauftragt wurde. „Wir wollten nicht wieder nur eine reine Parkfläche schaffen.“

Weniger Parkplätze – dafür „ein Ort zum Wohlfühlen: Arbeiten am Untermarkt schreiten voran.

Durch das neue Konzept fallen zwei der bisher neun Stellplätze weg. Dafür bietet es Neuheiten für Radfahrer. „Drei E-Bike-Ladestationen sollen noch aufgestellt werden“ außerdem eine „Fahrradwerkstatt-Säule.“ Dort sollen Radler die Möglichkeit haben, kleine Pannen zu reparieren. Die Säule wird mit Werkzeug ausgestattet, Radfahrer können ihren Drahtesel dort anheben. „Wir sehen das auch als Service für Touristen“, sagt Alischer. Auf dem Vorplatz ist zudem ein Trinkbrunnen geplant.

Weniger Parkplätze, dafür Ladestation und Fahrradwerkstatt

Die Parkplätze wurden „etwa eine Gehwegbreite“ nach innen verrutscht, eine barrierefreie Rampe ist gerade in Arbeit. Derzeit ist der Platz noch recht kahl, aber „im Oktober werden fünf neue Bäume geliefert“. Die alten Ahornbäume waren bereits „am Absterben“ und konnten nicht erhalten werden.

4,5 Millionen Euro Kosten: Budget nur knapp überschritten

Auch auf der anderen Gebäudeseite – der zur Marktstraße hin – wird noch gearbeitet. Eine behindertengerechte Zuwegung mit einem Selbstbedienungsterminal ist geplant. Zeitnah soll der Hauseingang gestaltet werden, die Pflasterer greifen zu Abziehschiene und Gummihammer. „Dann kommt auch der Bauzaun weg“, so Alischer. „Im September wird hier noch viel passieren.“ Stand heute haben die Arbeiten das veranschlagte Budget von 4,5 Millionen Euro nur knapp überschritten.

Eröffnung im Herbst: Museum, Verwaltung und Geschäft ziehen bald ein

Und wie gefällt dem StäWo-Geschäftsführer das neue Museum, das in dem Gebäude der Kommune beheimatet ist? „Alischer gerät ins Schwärmen: „Als ich das Obergeschoss mit dem Parkett gesehen habe, habe ich mir fast gewünscht, wir als StäWo könnten hier einziehen.“ Im Obergeschoss des Gebäudes eröffnet das Museum Wolfratshausen mit einem moderneren Konzept. Im Herbst dieses Jahres wird die Wiedereröffnung gefeiert. Außerdem zieht das Referat Stadtmarketing in das Erdgeschoss des Gebäudes. Auch die Tourist-Info wird hier untergebracht, zudem eröffnet ein Geschäft im etwa 100 Quadratmeter großen Ladengeschäft. Die Stadt ist Eigentümer des Eckhauses an der Kreuzung der Bahnhofstraße mit dem Untermarkt.

