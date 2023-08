„Wenn sie Alkohol trinkt, wird‘s gefährlich für andere“: Wolfratshauserin wird gegen Ex-Freund handgreiflich

Von: Peter Herrmann

„Für mich war’s nur Notwehr“, beharrte die Angeklagte auf ihrer Unschuld. © David-Wolfgang Ebener

Acht Monate Haft, so lautet das Urteil für eine Wolfratshauserin, die gegenüber ihrem Ex-Freund handgreiflich geworden ist.

Wolfratshausen – Mit der schweren Hypothek von fünf Verurteilungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung betrat die ledige Frau den Verhandlungssaal des Amtsgerichts – wohl wissend, dass sie aufgrund einer erneuten Anklage gegen eine zweifach offene Bewährung verstoßen hatte.

Angeklagte schlug ihrem Ex-Freund ein Schnapsglas gegen den Kopf

Die Staatsanwaltschaft legte der Wolfratshauserin zur Last, am 14. Januar kurz nach Mitternacht ihren damaligen Ex-Freund eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Kratzer am ganzen Körper zugefügt zu haben. „Ich habe mich nur verteidigt, weil er mir meine Haare mit einer großen Schere abschneiden wollte“, behauptete die langmähnige Angeklagte. Sie gestand, in der gemeinsamen Wohnungen ein Schnapsglas genommen zu haben und es gegen den Kopf des 41-Jährigen geschlagen zu haben. Dabei zog sich ihr damaliger Lebensgefährte eine Platzwunde zu. „Ich bin dann zum Badezimmer gegangen und habe eine Blutspur hinterlassen“, erinnerte sich das Opfer. Der Vater des Mannes, der im selben Haus wohnt, alarmierte daraufhin die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten vorsorglich in die Wolfratshauser Kreisklinik. Dort wurde die Wunde mit einer Klammer verarztet.

Betrunken ein Flasche Wasser über den Kopf des Ex-Freunds geschüttet

„Ich hatte noch zwei bis drei Wochen Schmerzen“, sagte der Wolfratshauser aus. Zudem hatte ihm seine ehemalige Freundin in dieser Nacht Kratzwunden mit ihren langen Fingernägeln zugefügt. „Sie kam betrunken von einem Kneipenbesuch nach Hause, hat mich geweckt und mir zunächst eine Flasche Wasser über den Kopf geschüttet“, berichtete er. Danach sei der Streit eskaliert.

Häufige Umzüge, Alkoholkonsum und Wutausbrüche prägen das Leben der Angeklagten

Das Opfer sprach von einer dreijährigen „On-off-Beziehung“. „Betrunken war sie nicht auszuhalten“, sagte der Mann. Einige Tage nach der Gewalteskalation packte die Angeklagte ihre Sachen und verließ die gemeinsame Wohnung. Ihr Bewährungshelfer stellte eine negative Sozialprognose aus. „Häufige Umzüge, Arbeitsstellenwechsel, Alkoholkonsum und Wutausbrüche prägen ihr Leben“, bescheinigte er ihr.

Die Staatsanwältin forderte wegen des Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen eine achtmonatige Haftstrafe. Rechtsanwalt Marc Zinka plädierte für einen Freispruch, weil er der Verteidigungsgeschichte seiner Mandantin glaubte.

Richter Berger: „Wenn sie Alkohol trinkt, wird‘s gefährlich für andere“

Richter Helmut Berger bewertete den männlichen Angriff mit der Schere als Schutzbehauptung, da die Polizei keine Indizien für diese Aussage vorfand. Er folgte der Empfehlung der Staatsanwältin und verurteilte die gelernte Verkäuferin wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit einfacher Körperverletzung zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe. „Wenn sie Alkohol trinkt, wird’s gefährlich für andere“, begründete Richter Helmut Berger das noch nicht rechtskräftige Urteil. Die Angeklagte kündigte Berufung an. „Für mich war’s nur Notwehr“, beharrte sie auf ihrer Unschuld.

