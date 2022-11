Wertstoff aus der Mülltonne: Wie aus Bioabfall Energie und gute Erde wird

Von: Jannis Gogolin

Wertvoller Inhalt in der Biotonne: Aus dem gesammelten Biomüll wird bei der WGV Strom, Wärme und Humus gewonnen. Das funktioniert am besten, wenn der Abfall richtig sortiert ist. © Arno Burgi/dpa

„Bioabfall ist eine wertvolle Ressource“ – trotzdem landet ein großer Teil in der falschen Tonne. Ein Experten-Interview zeigt auf, welche Kraft dem Bioabfall innewohnt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Müll ist gleich Müll? „Nein“, sagt Ursula Mackensen. Die Abfallberaterin der Wertstoffgewinnungs- und Vermarktungsgesellschaft (WGV) Quarzbichl verrät im Gespräch mit unserem Volontär Jannis Gogolin, was man mit Gemüseresten noch anfangen kann. Zum Start der „Aktion Biotonne“ (Info siehe unten) spricht Mackensen außerdem über die Probleme bei der Verwertung von Biomüll.

Frau Mackensen, warum interessieren Sie sich so für die Biotonnen anderer?

Der Bioabfall ist immer noch eine wertvolle Ressource, mit der wir viel anfangen können – insgesamt drei Produkte: Strom, Wärme und Kompost oder Dünger. Allein mit dem Strom können wir uns und 1500 Haushalte mit Energie versorgen. Und mit der Wärme ersetzen wir bei uns 30 000 Liter Heizöl im Jahr. Bioabfall gut zu nutzen, ist also außerordentlich wichtig, wenn man nachhaltig wirtschaften will.

Ursula Mackensen, Abfallberaterin der WGV Quarzbichl, wünscht sich eine bessere Sortierung des Biomülls. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Strom, Wärme und Hummus aus der Biotonne: So verwertet die WGV Biomüll

Aus welchem Anlass beteiligt sich die WGV an der „Aktion Biotonne“? Wo gibt es Probleme?

Das ist einfach: In Deutschland landet jährlich ein Drittel des Biomülls in der falschen Tonne – besonders oft Kaffeefilter, gekochte Speisereste, Fleisch oder verschimmelter Joghurt sowie Salat. Aber durch die falsche Sortierung verlieren wir unheimlich viel Energie, Wärme und guten Humus. Besonders aus einem Grund ist das sehr schade. Das Material ist ja da, man muss es nicht extra produzieren. Mit organischem Abfall im Restmüll geht uns und der Bevölkerung so ein Haufen durch die Lappen – und das mitten in der Energiekrise.

Biomüll in der falschen Tonne ist also Ressourcenverschwendung. Wie sieht es umgedreht aus – Restmüll in der Biotonne?

Das ist ebenfalls ein Problem. Zum Beispiel stehen auf manchen Kaffeekapseln oder Biomüll-Tüten, dass sie biologisch abbaubar sind. Das verrottet für unsere Zwecke aber deutlich zu langsam. So müssen diese „Störstoffe“ aufwendig rausgefiltert werden. Das geht weder magnetisch noch mit der sogenannten Windsichtung – also durch eine Mülltrennung mit Druckluft. Dafür ist das Plastik zu feucht und zu klebrig. So müssen wir maschinell mit Sieben die Fremdkörper aussortieren. Zusätzlich stehen zwei feste Mitarbeiter am Fließband und sammeln per Hand sichtbare Plastikteile heraus.

Auch gekochte Speisereste dürfen in den Biomüll

Wie genau wird Biomüll zu Strom, Energie und Humus?

In der ersten Stufe sammeln wir den Biomüll, zerkleinern ihn und erzeugen Biogas. Dafür bringen wir für die vorhandenen Bakterien auf den Bananenschalen, Gemüseabfällen und Hühnerknochen, den Abfall auf die richtige Temperatur und kontrollieren die Feuchtigkeit. Dann wandeln die Mikroorganismen durch Vergärung organisches Material in Biogas um. Das Gas wird kontrolliert im Kraftwerk verbrannt und erzeugt Strom und Wärme. Beides nutzen wir für unsere eigenen Zwecke – den größten Teil des Stroms speisen wir aber in das Stromnetz ein. Danach sortieren und trocknen wir in der zweiten Stufe den Rest und verkaufen ihn als qualitativen Kompost und Dünger. Wegen Plastik-Stückchen muss jedoch ein Drittel des Materials aussortiert werden. Diesen für uns unverwertbaren Rest liefern wir an eine Müllverbrennungsanlage. Das ist für uns und für unsere Kunden – Haushalte in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau und einem kleinen Teil der Stadt München – unvorteilhaft.

Also liegt es im Interesse jedes Einzelnen, dass den Biomüll richtig sortiert ist?

Ja genau. Je mehr Kosten bei uns anfallen, desto mehr müssen wir für die Müllentsorgung verlangen. Abgesehen vom Geld, wird Nachhaltigkeit für die Menschen auf der ganzen Welt immer wichtiger – Stichwort Klimawandel. Und zum Umweltschutz gehört eben auch eine effiziente Müllwirtschaft.

Info: 28-Tage-Biotonnen-Challenge:

Ab Montag, 7. November, postet die „Aktion Biotonne“ auf ihren Facebook- und Instagram-Seiten 28 Tage lang täglich Hintergründe, Hinweise und Tipps, den Bioabfall richtig zu trennen. Mit den Informationen kann jeder seine eigene Biomüll-Challenge starten. Wer mitmacht, kann nützliche Haushaltshelfer gewinnen. Wer keinen Zugang zu den sozialen Netzwerken hat, kann die Beiträge auf der Homepage der WGV nachlesen – unter www.wgv-quarzbichl.de.