Widerliche Szenen in Supermarkt: Geretsriederin (80) erstattet Anzeige

Ein bislang unbekannter Mann hat in einem Supermarkt in Geretsried eine 80-Jährige mehrfach ins Gesicht gespuckt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Geretsried - Eine 80 Jahre alte Geretsriederin ist am Samstag gegen 17.45 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Böhmerwaldstraße von einem bislang unbekannten Mann ins Gesicht gespuckt worden. Laut Polizei geschah die Tat völlig unvermittelt, das heißt, ohne vorhergehende Auseinandersetzung. Die völlig perplexe Rentnerin wollte diese Erniedrigung zunächst unwidersprochen hinnehmen – doch derselbe Täter spuckte der 80-Jährigen im Laden sowie im Kassenbereich ein zweites und drittes Mal ins Gesicht beziehungsweise auf den Hinterkopf. Die Geretsriederin erstattete Anzeige und beschrieb den flüchtigen Mann wie folgt: zirka 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat graumeliertes Haupthaar und war zur Tatzeit mit einer hellen Hose und einem dunklen Oberteil bekleidet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Geretsried unter der Telefonnummer 0 81 71/9 35 10 entgegen. cce