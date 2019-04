Wie gelingt die Energiewende - was kann der einzelne Bürger tun?

Gleich drei SPD-Ortsverbände ließen in Wolfratshausen über ein Thema diskutieren: Wie gelingt die Energiewende - ohne „Masterplan“, wie der Bundestagsabgeordnete Florian Post feststellt.

Wolfratshausen – „Was muss passieren, damit die Energiewende gelingt?“ Darüber diskutierte der Bundestagsabgeordnete Florian Post (SPD) im Wirtshaus Flößerei mit Mitgliedern der SPD-Ortsvereine Wolfratshausen, Geretsried und Icking sowie mit interessierten Bürgern. Der Münchner Florian Post (38) saß bis vor Kurzem im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Wegen einiger kritischer Äußerungen und Abstimmungen wurde er von Parteichefin Andrea Nahles abberufen und ist jetzt Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Er bedauere den Wechsel nach der sechsjährigen Einarbeitungszeit, sehe den neuen Ausschuss aber nicht als Strafe, sagte er am Rande seines Referats.

Um die Energiewende bis 2022, wenn laut Bundestagsbeschluss das letzte Atomkraftwerk vom Netz gehen soll, zu schaffen, setzt der Fachmann auf eine Kombination aus Sonnenkraft im Süden und Windkraft aus dem Norden und Nordosten. Letztere soll durch den Bau eines Stromleitungsnetzes nach Bayern geholt werden. Eine flächendeckende Erdverkabelung halte er dabei aber für falsch, sagte Post.

Im Süden muss seiner Meinung nach die Photovoltaik ausgebaut werden. Die Geothermie berge zu viele Gefahren und Unsicherheiten. Die Wasserkraft, etwa aus Pumpspeicherkraftwerken, sollte nur mit großer Rücksicht auf die Natur und das Landschaftsbild genutzt werden. Um stets eine Grundversorgung zu garantieren, will der Abgeordnete von den fossilen Energien Kohle, Gas und Atom künftig weiterhin auf Gas setzen. Der langsame Ausstieg aus der Braunkohleproduktion bis 2038 sei „vernünftig“. Post: „Es kann ja auch nicht sein, dass wir in Notzeiten den Atomstrom aus Temelin oder Fessenheim importieren.“.

Der Bundespolitiker sagte, seine Partei stehe im Gegensatz zu den Grünen für einen für die Bürger bezahlbaren Umstieg auf regenerative Energien. Strom dürfe nicht zum Börsenobjekt mit zweistelligen Renditen mutieren. Der Referent bedauerte, dass es keinen „Masterplan“ für alle Bundesländer gebe. „Insellösungen“ halte er nicht für ideal.

Einige Zuhörer sahen das in der Diskussion anders. Thomas Martin, Mitglied der Energiewende Oberland (EWO), wandte ein, es würde Jahrzehnte dauern, Stromleitungen von Nord nach Süd zu bauen. Man solle stattdessen auf regionale regenerative Energien setzen und zum Beispiel die Photovoltaik (PV) nicht politisch „behindern“. Dr. Karl Probst aus Lenggries, Vorsitzender des Vereins „Rettet die Isar“ betonte, er sei nicht gegen Wasserkraft, aber das Walchensee-Kraftwerk entspreche nicht mehr den heutigen ökologischen Vorgaben. Es müsste mehr Restwasser bleiben, die Durchlässigkeit müsste höher sein. Das Werk, das jetzt der Firma Uniper gehört, sollte wieder in bayerische Hände gelangen oder sogar als Bürgerkraftwerk betrieben werden, regte er an.

Auch Wolfratshausens Vize-Bürgermeister Fritz Schnaller plädierte dafür, die Energiewende vor der eigenen Haustür voranzutreiben. Die Stadt lasse gerade ihre Immobilien auf die Tauglichkeit für PV-Anlagen hin untersuchen. Der Ortsvorsitzende Peter Fasching erinnerte an die Pläne für ein Wasserkraftwerk am Isar-Loisach Kanal, die seit Jahren in den Schubladen liegen würden.

Andere Besucher meldeten sich zu Wort, sie hätten in Posts Vortrag die Bereiche Energiespeicherung und Energieeinsparung sowie Elektromobilität vermisst. Ickings SPD-Ortschef Julian Chucholowski schließlich kritisierte, den Genossen fehlten die Visionen: „Die Grünen haben sie.“

Die Diskussion hätte noch lange fortgesetzt werden können. Peter Fasching jedenfalls rief dazu auf, unabhängig von der Bundespolitik das Ziel des Landkreises, bis zum Jahr 2035 energieautark zu sein, im Auge zu behalten. Dazu könne jeder Einzelne beitragen. tal