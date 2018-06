Wie man sich am besten vor Zecken schützt

Zecken haben derzeit Hochsaison: Die Arztpraxen sind voll mit Leuten, die über Stiche der Tiere klagen. Dabei kann man Vorsorge treffen, nämlich durch Impfen und durch passende Kleidung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – 241 FSME-Erkrankungen in Bayern wurden im vergangenen Jahr an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet – so viele wie noch nie seit Einführung der Meldepflicht im Jahr 2001. Die gefährliche Gehirn- oder Gehirnhautentzündung (Frühsommer-Meningoenzephalitis = FSME) wird durch infizierte Zecken übertragen. Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zählt schon lange zu den FSME-Risikogebieten, die das RKI anhand der Erkrankungszahlen jährlich festlegt. Neu dazukommen sind 2017 auch die Nachbarlandkreise Starnberg, München und Weilheim-Schongau.

Mit insgesamt 15 gemeldeten Fällen seit 2001 ist die FSME im Landkreis zwar deutlich weniger verbreitet wie beispielsweise im Bayerischen Wald. Aber auch bei uns verzeichnete man 2017 mit drei Erkrankten ein Rekordjahr. Einen steigenden Trend will Benedikt Greutélaers, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamts in Bad Tölz, daraus jedoch nicht ableiten: „Dazu schwanken die Zahlen zu sehr.“

Besonders aktiv sind Zecken jetzt im Frühsommer. Die kleinen Blutsauger lieben gelegentliche Regenschauer und warme Temperaturen. Dann sitzen sie bevorzugt an den Spitzen von Grashalmen, Stauden und niedrigen Ästen und warten auf ihr nächstes Opfer. Bei längerer Trockenheit verziehen sie sich dagegen in die feuchte Laubschicht am Boden.

Wie viele Zecken FSME übertragen, lässt sich kaum sagen

Etwa jede 1000. bis jede 20. Zecke kann beim Stechen FSME übertragen. Genauere Zahlen, wie viele Zecken im Landkreis das Virus enthalten, gibt es laut Greutélaers nicht. Selbst nach dem Stich einer infizierten Zecke treten nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) aber nur bei etwa jedem Dritten Krankheitszeichen auf. Meist handelt es sich dabei um grippeähnliche Symptome mit Fieber und Kopfschmerzen. Bei einem von zehn Erkrankten entwickelt sich danach eine Hirnentzündung, die zu bleibenden Schäden führen kann. Wirksame Medikamente gibt es bislang nicht.

Dr. Stefan Krafft, Internist und Hausarzt in Wolfratshausen, empfiehlt deshalb jedem, der gerne in der Natur ist: „Lassen Sie sich gegen FSME impfen.“ Die Nebenwirkungsquote ist seiner Erfahrung nach minimal: „Manchmal tut der Arm weh, und man fühlt sich ein oder zwei Tage etwas unwohl. Das zeigt aber nur, dass das Immunsystem auf die Impfung reagiert.“ In FSME-Risikogebieten übernehmen die Krankenkassen die Kosten der Impfung. Im Landkreis sind bereits etwa 40 Prozent der Schulkinder in den sechsten Klassen gegen FSME geimpft, weiß Greutélaers.

Bei einem Stich nicht in Panik verfallen

Einen FSME-Fall hatte Krafft in seiner Praxis bisher noch nicht. Jede Woche kommen aber ein oder zwei Patienten, die sich mit einer anderen durch Zecken übertragenen Krankheit infiziert haben: der Borreliose. Unbehandelt kann sie zu chronischen Schädigungen der Nerven und der Gelenke führen. Im Gegensatz zur FSME lässt sie sich aber mit Antibiotika wirksam bekämpfen. „Charakteristisch ist eine hellrote, nicht schmerzhafte und etwa handtellergroße Rötung um die Stichstelle“, erklärt der Facharzt für Innere Medizin.

Ansonsten aber gilt nach einem Zeckenstich: „Keine Panik“, so Krafft. Entfernt man die Zecke innerhalb von 24 Stunden, könne man eine Borreliose in der Regel verhindern, weil die Bakterien – anders als die FSME-Viren – erst durch längeres Saugen in den Körper gelangen. Eine kleine Rötung an der Stichstelle sei normal. Auch wenn Reste des Stechapparats in der Haut bleiben, ist das nach Kraffts Erfahrung kein Problem. „Die kann man mit einer sauberen Nadel raushebeln. Ansonsten eitern sie von selber raus.“ Sein Tipp: Den Stich beobachten und zum Arzt gehen, falls sich die Rötung ausbreitet.

Wie man sich am besten schützt

– Tragen Sie in der Natur möglichst geschlossene Kleidung (lange Hosen und Ärmel, Hosenbeine in die Socken stecken);

–Zeckenabweisende Mittel (Repellents) auf der unbedeckten Haut und der Kleidung bieten ebenfalls einen gewissen Schutz, der aber nur wenige Stunden anhält;

– Nach jedem Aufenthalt im Freien den Körper nach Zecken absuchen. Meist krabbeln sie noch einige Stunden herum, bevor sie sich festbeißen. Bevorzugte Stellen: hinter den Ohren, in der Genitalregion, unter den Achseln oder in den Kniekehlen.

– Entfernen Sie Zecken möglichst sofort – am besten mit einer Zeckenzange oder spitzen Pinzette. Die Zecke nah an der Haut packen und langsam herausziehen. Drehen ist nicht nötig. Das Beträufeln mit Klebstoff oder Nagellack kann die Übertragung von Krankheitserregern auf den Menschen sogar begünstigen.



Von Zecken übertragene Krankheiten

– FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) ist eine Entzündung der Hirnhäute, des Gehirns und/oder des Rückenmarks, die durch Viren verursacht wird. Sie beginnt mit grippeähnlichen Beschwerden wie Kopf- und Gliederschmerzen, Unwohlsein und Fieber. Nach einer vorübergehenden Besserung kommt es dann zu hohem Fieber, Erbrechen, Bewusstseinstrübungen und Bewegungsstörungen. Etwa jeder Hundertste stirbt an den Folgen der FSME. Nachgewiesen wird die Erkrankung durch eine Blutuntersuchung. Eine Behandlung der Ursache gibt es bislang nicht, wohl aber eine Impfung.

– Borreliose oder Lyme-Krankheit ist eine bakterielle Erkrankung. Sie äußert sich oft durch die sogenannte Wanderröte, die einige Tage nach dem Stich sichtbar wird und sich ringförmig vergrößert. Fieber, Kopfschmerzen und Müdigkeit können hinzukommen. Manchmal treten auch Nervenschmerzen, Taubheitsgefühle oder Herzrhythmusstörungen auf. Eine mögliche Spätfolge sind Gelenkentzündungen, vor allem an den Knien. Der Nachweis von erkrankungsspezifischen Antikörpern im Blut ist möglich, aber nicht immer aussagekräftig. Gegen die krankheitsverursachenden Bakterien helfen bestimmte Antibiotika.