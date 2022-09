Wie schmeckt der Herbst? Wir suchen Ihre Lieblings-Rezepte

Von: Carl-Christian Eick

So gut schmeckt der Herbst: Schicken Sie uns Ihr Lieblingsrezept für einen Gaumenschmaus in der goldenen Jahreszeit. © Oliver Bodmer/Archiv

Der Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur sucht die schönsten Herbstrezepte der Leserinnen und Leser - von deftigen Ofengerichten bis zu süßen Versuchungen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Quecksilbersäule sinkt, die Tage werden kürzer, der Herbst naht mit großen Schritten. Diese Jahreszeit hat ihre ganz besonderen Reize – nicht zuletzt im Hinblick auf den Speiseplan: Ist die Ernte eingefahren, stehen unter anderem deftige Ofengerichte, heiße Eintöpfe und süße Leckereien hoch im Kurs. Kurzum: Die Herbstzeit ist die Zeit der bunten Genüsse. Vor diesem Hintergrund sucht unsere Redaktion die schönsten Heimatrezepte, Ihre Lieblingsrezepte, liebe Leserinnen und Leser.

Wie schmeckt der Herbst? Wir suchen Ihre Lieblings-Rezepte

Senden Sie uns Ihr Lieblingsrezept für Suppen, Eintöpfe, Wild- und Pilzgerichte, Kompotte oder Chutneys. Bitte denken Sie an die Zutatenliste, darüber hinaus können Sie uns gerne ein Foto von Ihrem Herbstgericht und ein Foto von sich selbst schicken. Entweder auf dem Postweg an Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur, Pfaffenrieder Straße 9 in 82515 Wolfratshausen – oder ganz einfach per E-Mail an redaktion@isar-loisachbote.de (Betreffzeile: Herbstrezept).

