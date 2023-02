Wolfratshauser Stadtrat: Wiederauflage der „Eiszeit“ an der Floßlände im Winter 2023/24?

Von: Carl-Christian Eick

Die „Eiszeit“ an der alten Floßlände war vielen Wolfratshausern lieb und teuer. Das Nein zur Fortsetzung des Wintervergnügens löste heftigen Protest aus. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Trotz Rettungsversuch gabs diesen Winter kein fröhliches Schlittschuhlaufen am Floßländle. Ob es kommende Saison ein Revival gibt, damit beschäftigt sich alsbald der Stadtrat.

Wolfratshausen – Die politische Pause zwischen dem dritten Advent und Mariä Lichtmess ist beendet. Bürgermeister Klaus Heilinglechner hat den Stadtrat für Dienstag, 14. Februar, zur ersten Sitzung im Jahr eingeladen. Die öffentliche Zusammenkunft beginnt um 18 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung steht ganz oben die Vorberatung des aktuellen Haushaltsentwurfs für das laufende Jahr. Zu diesem Thema liegt ein Antrag der Grünen vor.

Wolfratshauser Stadtrat: Wiederauflage der „Eiszeit“ an der Floßlände im Winter 2023/24?

Ein Anliegen hat auch die Fraktion der Bürgervereinigung: „Umsetzung einer Eislaufbahn an der alten Floßlände für den Winter 2023/24“ heißt’s in der Sitzungsvorlage. Gemeint ist wohl, dass die „Eiszeit“ eine Wiederauflage erfahren soll. Die künstliche Eisfläche am Loisachufer war in diesem Winter wie berichtet unter dem Eindruck der explodierten Energiepreise sowie den Energiesparvorgaben der Bundesregierung vom Stadtrat gestrichen worden.

In der Sitzung berichtet zudem der Referent des Stadtrats für Informationsfreiheit und Digitalisierung, Dr. Patrick Lechner (FDP), über seine Arbeit. Zudem entscheidet das Gremium über die verkaufsoffenen Sonntage heuer.

