Wiederbelebung des Surfwellen-Projekts in Wolfratshausen?

Von: Carl-Christian Eick

Der bis dato letzte Akt in Sachen Surfwelle: Im Februar dieses Jahres lehnte es der Wolfratshauser Stadtrat mit 23:0 Stimmen ab, weitere 170 000 Euro für das im Ortsteil Weidach geplante Projekt bereitzustellen. © Hans Lippert

Im Februar machte der Wolfratshauser Stadtrat den Sack zu - doch es ist nicht ausgeschlossen, dass die Surfwelle noch einmal auf die Tagesordnung kommt.

Wolfratshausen – Im Mai 2013 machte das Projekt Surfwelle das erste Mal von sich reden. Viele kontroverse Debatten und zahlreiche Beschlüsse später trug der Stadtrat das Vorhaben im Februar dieses Jahres zu Grabe: Einstimmig lehnte es das Gremium ab, weitere gut 170 000 Euro für das Projekt bereitzustellen. Doch es ist nicht gänzlich ausgeschlossen, dass die künstliche Welle für die Bürgervertreter noch einmal zum Thema wird.

400 000 Euro: Das ist der Maximalbetrag, mit dem der Verein „Surfing Wolfratshausen“ aus dem Stadtsäckel rechnen kann. Dass es darüber hinaus keinen Euro mehr gibt, daran änderte auch die überraschende Nachricht des Herstellers der stählernen Wellenkonstruktion nichts, der der Stadt eine kostengünstigere Variante in Aussicht stellte. Angesichts von fast 1,4 Millionen Euro Gesamtinvestition (Stand Dezember 2021) zog der Stadtrat geschlossen die Reißleine.

Nach dem Nackenschlag musste der Surferverein zunächst kräftig durchschnaufen, die Ehrenamtlichen haben aber noch nicht alle Hoffnungen aufgegeben. Man bereite derzeit „die nächsten Schritte“ vor, so Vereinsvorsitzende Stefanie Kastner auf Nachfrage unserer Zeitung. Beschlüsse würden wenn in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung fallen – einen Termin für dieses Treffen gibt’s laut Kastner aber noch nicht.

Es fühlt sich so an, als wenn unsere Fraktion einen Haken dahinter gemacht hat.

„Der Ball liegt beim Verein“, sagt Assunta Tammelleo, Sprecherin der Stadtratsfraktion der Grünen. Sollten die Surfer einen neuen Vorschlag auf den Tisch legen, sei sie persönlich „sehr dafür“, dass die Surfwelle noch einmal „ergebnisoffen diskutiert wird“. Tammelleo ignoriert die bekanntlich angespannte Haushaltslage der Loisachstadt nicht, gibt aber zu bedenken: Unter dem Eindruck einer „klammen Kasse“ dürfe nicht jede Investition gestrichen werden. Sie sei nach wie vor überzeugt, dass eine Surfwelle einen kräftigen Imagegewinn „für unsere liebenswerte Stadt“ bedeuten würde. Tammelleo räumt gegenüber unserer Zeitung allerdings ein, dass sie mit Blick auf eine eventuelle Neuauflage der Surfwellen-Debatte „nicht grenzenlos optimistisch“ sei.

Ähnlich äußert sich Fritz Meixner, Sprecher der SPD/FDP-Fraktion: „Es fühlt sich so an, als wenn unsere Fraktion einen Haken dahinter gemacht hat.“ Meixner verweist auf das leere Stadtsäckel auf der einen und die kostspieligen Pflichtaufgaben der Kommune auf der anderen Seite. Allein die beschlossene Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg schlägt mit rund 50 Millionen Euro zu Buche. Im nächsten Jahr muss die Stadt vor diesem Hintergrund laut Rathauschef Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung Wolfratshausen, kurz BVW) voraussichtlich ein Darlehen aufnehmen. Nicht zu vergessen: Schon heuer sind im Haushalt gut 9,2 Millionen Euro Personalkosten bereitgestellt – nach den jüngsten Tarifabschlüssen wird sich diese Summe 2023 noch erhöhen.

Kommunalaufsicht hat den Zeigefinger gehoben

„Wir haben ja schon Post von der Kommunalaufsicht bekommen“, so Meixner im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Landratsamt hat eine drohende Schieflage des städtischen Haushalts ausgemacht – und zeitnahe Maßnahmen zur Konsolidierung der Finanzen angemahnt (wir berichteten). Zu allem Überfluss galoppieren die Baukostenpreise weiter davon. Unterm Strich sei er daher „sehr skeptisch“, dass sich SPD und FDP dazu durchringen, die künstliche Welle zum wiederholten Mal durchzurechnen. Und wenn überhaupt, so Meixner, „erst nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Surfervereins“, das heißt, nach dem Bekanntwerden der Ergebnisse des Treffens.

„Klar und eindeutig“ sei die Position der CSU, stellt die Fraktionsvorsitzende Claudia Drexl-Weile fest: „Wir stehen zum damaligen Stadtratsbeschluss.“ Das heißt: Es bleibt bei der Zuschussdeckelung auf 400 000 Euro, eine noch größere Finanzspritze werde die CSU nicht aufziehen. Die negative Entwicklung des städtischen Haushalts lasse eine höhere als die bislang beschlossene finanzielle Beteiligung der Kommune an dem Vorhaben „nicht zu“, sagt Drexl-Weile.

BVW-Sprecher: Nicht eine Welle bauen, nur um eine Welle zu haben

Grundsätzlich sei die BVW „immer“ gesprächsbereit, so der Fraktionsvorsitzende Josef Praller. Das sei man einem Verein, der sich in so herausragender Art und Weise engagiert habe, schuldig. Doch den ersten Schritt müssten die Surfer machen, von denen Praller eine belastbare Vorlage erwartet, wie das Surfwellen-Projekt wiederbelebt werden könnte. Praller schickt voraus: Eine eventuelle Alternative müsse „qualitativ hochwertig“ sein. Technisch mag der BVW-Sprecher keine Abstriche machen – eine statische, nicht verstellbare Stahlkonstruktion wäre mutmaßlich preisgünstiger, könnte sich aber negativ auf die Betriebszeiten bei niedrigem Wasserstand auswirken. Die Konsequenz: weniger Surfer, weniger Umsatz. „Eine Welle zu bauen, nur um eine Welle zu haben“, ist für Praller nicht zielführend.

Helmut Forster, Fraktionschef der Wolfratshauser Liste und Wirtschaftsreferent des Stadtrats, erklärt auf Anfrage: „Die Position unserer Fraktion hat sich nicht geändert.“ 400 000 Euro Zuschuss, wie im Februar 2019 beschlossen, seien das Limit. „Mehr geht nicht“, konstatiert Forster. Überhaupt sei das Projekt in seinen Augen stets schöngerechnet worden: 250 000 Euro würde das Anlegen von Parkplätzen am vorgesehenen Standort in Weidach kosten, 120 000 Euro ein Toilettenhaus. Beide Investitionen, so der Ex-Bürgermeister, seien bis dato in der Bilanz des Vorhabens nicht ausgewiesen worden.

Wirtschaftsreferent sieht nur Pflichtaufgaben auf der Aganda

Forster verweist zum wiederholten Mal auf die mageren Jahre, für die sich die Flößerstadt in Folge der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine wappnen müsse. Priorität hätten für die Kommune derzeit allein Pflichtaufgaben. Sogenannte Nice-to-haves, sprich Dinge, die hübsch wären aber nicht zwingend notwendig sind, gehören für Forster auf absehbare Zeit nicht auf die Agenda des Stadtrats.

270.000 Euro Leader-Mittel stehen noch bereit

Eine zeitnahe Antwort erwartet von Wolfratshausen jedoch Dr. Andreas Wüstefeld, im Landratsamt zuständig für die Leader-Projekte im Kreis. 270 000 Euro aus dem Förderprogramm der EU stehen nach seinen Worten immer noch für die Surfwelle bereit. Für ihn sei das Projekt erst beendet, so Wüstefeld, wenn die Loisachstadt ihren Förderantrag „offiziell zurückgezogen hat“. Ob sie das tun wird? Das hängt nach Auskunft von Bürgermeister Heilinglechner vom Ergebnis der Mitgliederversammlung des Vereins „Surfing Wolfratshausen“ ab. Der Bewilligungszeitraum für die Leader-Mittel, das ergänzt die städtische Tourismusmanagerin Gisela Gleißl, „endet am 31. Dezember 2024“. (cce)

