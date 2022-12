Wiederverwendbares „To go“ in Wolfratshausen auf dem Vormarsch

Werben aktiv für die wiederverwendbaren Kaffeebecher und Schüsseln: Michaela Kunstmann (re.) und ihre Mitarbeiterinnen vom Rat.Haus.Café. in Wolfratshausen. © Tanja Lühr

Ab Januar gilt Mehrwegpflicht in der Gastronomie. Unsere Zeitung hat sich in Wolfratshauser Betrieben umgeschaut.

Wolfratshausen – Anfang Januar 2023 kommt die Mehrwegpflicht in der Gastronomie. Das heißt, Caterer, Lieferdienste und Restaurants sind dann verpflichtet, Mehrwegbehälter als Alternative zu Einwegbehältern für Essen und Getränke zum Mitnehmen und Bestellen anzubieten. Eine Ausnahme soll es nur für kleine Betriebe mit maximal fünf Beschäftigten und maximal 80 Quadratmetern Verkaufsfläche geben. Mit dieser Vorschrift will die Bundesregierung den stetig wachsenden Müllbergen, die durch die zunehmende Inanspruchnahme von Mitnahme-Angeboten und Lieferdiensten entstehen, Einhalt gebieten.

In Wolfratshausen setzt bereits seit über einem Jahr eine Reihe von Gastronomen auf Mehrweg. „Wir haben es uns schon frühzeitig zur Aufgabe gemacht, sie dazu zu motivieren“, sagt Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne), eine der Initiatorinnen der städtischen Aktion. Neun Cafés, Restaurants, Bäckereien und Tankstellen bieten bisher Mehrwegverpackungen für Lebensmittel „to go“ an. Wichtig sei der Stadt gewesen, so Heinloth, möglichst wenige unterschiedliche Verpackungssysteme zu etablieren. Die meisten Teilnehmer greifen auf die mintgrünen Becher und Schalen der Münchner Firma Recup/Rebowl zurück. Nach Firmenangaben ist es das größte Pfandsystem deutschlandweit.

Der Vorteil einer gemeinsamen Beschäftigung mit dem Thema liegt auf der Hand: Je mehr Betriebe das gleiche System an Pfand-Behältnissen verwenden, desto eher wird das Angebot von den Konsumentinnen und Konsumenten angenommen.

Im Rat.Haus.Café am Loisachufer etwa wird direkt an der Theke mit den Kunststofftassen – auf Wunsch mit Deckel – und den Schüsseln, von denen es auch welche mit Trennwand gibt, geworben. „Der Vorteil einer gemeinsamen Beschäftigung mit dem Thema liegt auf der Hand: Je mehr Betriebe das gleiche System an Pfand-Behältnissen verwenden, desto eher wird das Angebot von den Konsumentinnen und Konsumenten angenommen“, sagt Heinloth. Und je mehr Mehrwegverpackungen verwendet würden, desto mehr unnötiger Verpackungsmüll werde vermieden.

Umschichten: Katrin Schmid vom Café Ratscherl in der Kreisklinik Wolfratshausen füllt Apfelstrudel mit Vanillesauce zum Mitnehmen in eine Rebowl. © Tanja Lühr

Das neu eröffnete Rat.Haus.Café. hat von Anfang an mit Rebowl und Recup gearbeitet. Wie Mitinhaberin Michaela Kunstmann sagt, ist das wiederverwendbare Geschirr in den Gastronomiebetrieben der Kunstmann Hotels & Food GmbH in München schon lange gang und gäbe. „In der Großstadt verkaufen wir viel mehr to go. Hier in Wolfratshausen hält sich das in Grenzen.“ So würden Speisen sehr selten zum Mitnehmen bestellt. Laut Kunstmann sitzen die Leute „lieber gemütlich bei uns“. Beim Kaffee sehe es anders aus: „Da nehmen unsere Gäste sehr gerne die Recups“ – aus Umweltgründen, aber auch weil sie stabiler seien als die herkömmlichen Pappbecher und die Getränke besser warm hielten. Einen Euro Pfand kostet der mehrfach benutzbare Becher.

In der Kreisklinik Wolfratshausen hat sich die Ausgabe von Pappbechern reduziert

Mit Letzterem könnte man sich beim nächsten Mal zum Beispiel auch an der Aral-Tankstelle an der Sauerlacher Straße, bei denn’s Biomarkt, im Weidacher Backstüberl oder im Café Ratscherl im Kreiskrankenhaus einen Cappuccino holen. Man möchte meinen, dass im Krankenhaus viele Patienten, Besucher und Mitarbeiter auf die Mehrweg-Lösung zurückgreifen. Tatsächlich sind es aber nach Auskunft von Inhaberin Rita Schmid nur 10 bis 15 Prozent, die die Cups und Bowls verwenden. „Die Schwestern und Ärzte vergessen ihre Trinkbecher einfach oft auf der Station. Dann nehmen sie halt doch schnell einen aus beschichteter Pappe“, sagt Schmid. Weil viele ein Mehrwegbehältnis besäßen, habe sich die Ausgabe der Pappbecher aber insgesamt stark reduziert.

Schmid und ihre Mitarbeiterinnen kochen täglich frisch. Deshalb läuft das Take-away-Geschäft relativ gut. Tochter Katrin findet vor allem die Rebowl-Variante mit den zwei Abteilungen praktisch. „Heute gibt es Apfelstrudel mit Vanillesoße. Da fülle ich die Soße ins Extrafach, und nichts weicht durch.“ Für die Schüsseln werden fünf Euro Pfand fällig.

Teilnahme am Mehrwegsystem ist für die Gastronomen gebührenpflichtig

Eine Teilnahme am Mehrwegsystem ist für die Gastronomen gebührenpflichtig. Außerdem müssen sie aus hygienischen Gründen über eine Spülmaschine zum Reinigen verfügen. Die muss so manche Tankstelle zum Beispiel erst anschaffen. Trotzdem begrüßt Schmid das Gesetz, das ab 2023 in Kraft tritt. Es verbietet Pappe, Styropor und Alu zwar nicht grundsätzlich, schreibt aber vor, dass eine Mehrwegalternative vorzuhalten ist. Dass sich das umweltfreundliche Ess- und Trinkverhalten noch herumsprechen muss, zeigt sich in der Bäckerei-Filiale Müller und Höflich an der Bahnhofstraße. Nur etwa fünf Prozent der Kunden würden ihren Kaffee to go im Mehrwegbehältnis bestellen, sagt Verkäuferin Dagmar Brandl.

Unter diesen fünf Prozent seien viele Stammkundinnen und -kunden, die regelmäßig mit ihrem Recup „zum Auffüllen“ kämen. „Es dauert, bis es in den Köpfen ist. Irgendwann werden die Mehrwegbecher hoffentlich selbstverständlich sein, so wie es kaum noch Plastiktüten in den Supermärkten gibt“, sagt Brandl. (Tanja Lühr)

