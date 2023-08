Tausende schauen zu: Kolpingfamilie beim Trachten- und Schützenzug auf die Wiesn dabei

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Im Gleichschritt, marsch: Die Mitglieder der Kolpingfamilie Wolfratshausen mit den Zunftstangen beim Trachten- und Schützenzug im Jahr 2018. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Es sind besondere Zunftstangen, die dafür sorgen, dass die Kolpingfamilie Wolfratshausen beim Umzug aufs Oktoberfest dabei ist. Es ist bereits das zweite Mal.

Wolfratshausen – Vor fünf Jahren, 2018, hatten die Mitglieder der Kolpingfamilie schon einmal die Ehre: Sie durften mit den Wolfratshauser Zunftstangen beim Trachten- und Schützenzug auf das Oktoberfest mitmarschieren. Dieses Jahr wird es wieder klappen: Die Abordnung aus der Loisachstadt hat mit ihrer Bewerbung um einen der begehrten Plätze erneut Erfolg gehabt.

Streng genommen beginnt die Geschichte bereits Ende 2016. Franz Stammler, Mitglied der Kolpingfamilie, hatte zuerst die Idee. Der Verein kümmert sich seit Jahren um den Erhalt der Stangen. „Sie sind vom Alter und Zustand her im Alpenvorland einzigartig“, begründete er damals in der Bewerbung an die Verantwortlichen des Festrings München. Doch leider erfolglos. „Wir wurden nicht genommen,“ berichtet Stammler.

Aber Aufgeben ist etwas für andere. Im Dezember 2017 füllte der Verein erneut die Fragebögen aus, schickte Fotos, beschrieb seine Tracht und reichte die Anzahl der Teilnehmer ein. Dieses Mal klappte es auf Anhieb: Am 23. September trugen die Mitglieder der Kolpingfamilie stolz die Wolfratshauser Zunftstangen auf dem sieben Kilometer langen Zug durch München bis zur Wiesn.

„Weil wir von den Zuschauern und Teilnehmern so viele positive Rückmeldungen erhalten haben, versuchten wir es 2019 noch einmal“, erzählt Karin Stammler. „Geklappt hat es leider nicht.“ Das hätte es 2020 – aber da fiel der Zug wegen Corona aus. „Ebenso 2021 – wir wären automatisch dabei gewesen.“

Kolpingfamilie bei Traditionszug dabei: Sie präsentieren die historischen Zunftstangen

Für 2023 lag dem Festring erneut ein Schreiben aus Wolfratshausen auf dem Tisch. „Ende März bekamen wir die Zusage. Wir sind am Sonntag, 17. September, dabei. Und das auch noch auf Platz 16d, also im vorderen Viertel“, freut sich Franz Stammler über dieses Privileg. Angemeldet hat sich der Verein mit 46 Teilnehmern. „Schon deshalb, damit sich zwischendurch die Träger der Zunftstangen einmal abwechseln können“, sagt Stammler. Denn mit einem Gewicht von um die „14, 15 Kilogramm“ sind sie jetzt gerade Fliegengewichte. „Und die Balance muss man ja auch halten.“

Der Tag wird für die Festzugsteilnehmer früh beginnen. Gegen 10 Uhr soll der Zug starten, die Teilnehmer – die Männer in grünem Gillet, schwarzer Lederhose mit grüner Stickerei und die Damen mit kunstvoll geflochtenen Frisuren, Dirndl mit schwarzem Rock und gedeckt farbigen Schützen – sollen aber schon zwei Stunden zuvor vor Ort sein. „Ein Grund dafür sind die Taschenkontrollen“, sagt Karin Stammler. Ordner werfen in jede einen Blick, um diese dann mit einer Kennzeichnung freizugeben.

So einfach mitmarschieren ist auch nicht. Zweierreihen sind nicht erlaubt, Abstände zu der Gruppe vor einem sind einzuhalten, sodass keine Lücken entstehen. Wäre dies der Fall, müsste der Kameramann bei der Live-Übertragung ins Fernsehen einen Schwenk über die Dächer Münchens machen, um die Zeit zu überbrücken. Ein absolutes Unding.

Viele Vereine bewerben sich, nur manche dürfen mit: Plätze auf dem Trachtenumzug sind begehrt

2018 hatten sich die Wolfratshauser vorab ein Trockentraining im Geltinger Gewerbegebiet verordnet und zogen in voller Montur um das Loxxess-Gebäude. „Bislang haben wir das noch nicht gemacht“, sagt Karin Stammler und lacht. „Einfach, weil wir nie alle zur gleichen Zeit konnten.“ Sie überlegt kurz. „Vielleicht machen wir noch eine Generalprobe am Tag davor. Wir werden sehen.“

Ebenfalls in München dabei sein wird Bürgermeister Klaus Heilinglechner. „Das ist schon eine große Außendarstellung für die Stadt Wolfratshausen, wenn man die Medienpräsenz und die großen Massen an Zuschauern betrachtet“, betont der Rathauschef. Für ihn ist es die mittlerweile vierte Teilnahme. „Zweimal mit den Gebirgsschützen und jetzt ebenfalls zum zweiten Mal mit den der Kolpingfamilie.“ Zur Gewohnheit allerdings wird es nie: „Gemeinsam mit den vielen Teilnehmern, die ihre Vereine und Traditionen repräsentieren, durch die Landeshauptstadt zu gehen – das ist einfach ein unheimlich tolles Gefühl.“