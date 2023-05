Wiesn-Prinzip für Restaurants? 100 Euro Reservierungs-Strafe für Gäste - Wirtin „kann Kollegen verstehen“

Von: Franziska Konrad

Kein Kavaliersdelikt: Wenn Gäste in Restaurants reservieren und dann nicht auftauchen, entsteht für die Gastronomen erst einmal Umsatzverlust. © Marcus Brandt

100 Euro Geldstrafe verlangt ein Restaurant in Nürnberg, wenn Gäste reservieren und nicht erscheinen. Wirtin Monika Poschenrieder stellt klar, was sie von der Regelung hält.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Eine Geldstrafe in Höhe von 100 Euro pro Person: Das verlangt inzwischen ein Restaurant in Nürnberg, wenn Gäste reservieren und nicht erscheinen. Wie sinnvoll ist eine solche Regelung? Gibt es so etwas auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen? Oder sind dort Reservierungen sowieso eher hinfällig? Darüber unterhielt sich Redakteurin Franziska Konrad mit Monika Poschenrieder, Kreisvorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands sowie Eigentümerin des Restaurants Forellenhof Walgerfranz in Bad Tölz.

Reservierungsstrafe für Gäste im Restaurant: „Ich kann den Kollegen verstehen“

Frau Poschenrieder, 100 Euro Geldstrafe für einen Gast, der trotz Reservierung nicht auftaucht. Was halten Sie von dieser Regel?

Das hört sich zwar im ersten Moment hart an. Aber ich kann den Kollegen verstehen. Wenn dieses Problem in dem Restaurant überhandnimmt, muss der Betrieb reagieren. Für einen Gastronom ist es sehr ärgerlich, wenn Gäste reservieren und sich dann nicht blicken lassen. Für uns bedeutet das erst einmal Umsatzverlust. Wobei ich das Wort Strafe in diesem Zusammenhang falsch finde.

Monika Poschenrieder, Kreisvorsitzende vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband. © Archiv

Warum?

Ich sehe das eher als eine Art Stornogebühr oder Ersatzleistung – statt des Betrags, der mit dem ausgefallenen Essen nicht eingenommen wird. Eine Vorkasse gibt es schließlich schon in vielen Bereichen, etwa bei einer Wiesn-Reservierung. Da muss ich vorab einen Mindestbetrag bezahlen.

Stichwort vorab: Wenn ich im Vorfeld mündlich in einem Restaurant reserviere – entsteht dabei überhaupt ein Vertrag?

Eine Art mündlicher Vertrag ist das auf alle Fälle. Der Haken an der Sache: Oft haben wir von der betroffenen Person nur eine Telefonnummer. Das Verlangen von einer möglichen Stornogebühr wäre dann allerdings etwas schwierig.

Reservierungsstrafe im Restaurant: „Kann man nicht pauschal pro Landkreis entscheiden“

Hand aufs Herz: Bräuchte es bei uns im Landkreis überhaupt eine solche Vorschrift? In vielen Lokalen bekommt man ja ohne Reservierung einen Platz...

Das kann man nicht pauschal pro Landkreis entscheiden, sondern nur von Betrieb zu Betrieb. Und bei der zweiten Frage muss ich widersprechen: In hiesigen Lokalen –gerade abends am Wochenende – gibt es ohne Reservierung oft keinen Tisch mehr.

Während der Corona-Pandemie mussten die Leute im Restaurant reservieren. Viele haben das nach Corona einfach beibehalten.

Also sind Reservierungen inzwischen Standard?

Während der Corona-Pandemie mussten die Leute im Restaurant reservieren. Viele haben das nach Corona einfach beibehalten. Das finde ich auch gut so, gerade für uns Wirte zum Planen. Bei uns im Restaurant klappt das eigentlich sehr gut. Die meisten meiner Gäste halten sich an ihre Reservierung. Allerdings hatte ich an Ostern einen Tisch für zehn Leute hergerichtet. Die sind nie aufgetaucht...

Was machen Sie in so einem Fall?

Wenn wir eine Telefonnummer haben, rufen wir als Allererstes an und fragen nach. In diesem Fall ging leider niemand ran. Danach warten wir vielleicht eine halbe Stunde, bis wir den Tisch wieder freigeben. Aber an Ostern einen freigewordenen Tisch für zehn Personen neu zu besetzen, das ist nicht gerade einfach. Abgesehen davon, hat heutzutage doch fast jeder ein Handy. Damit kann der Gast ohne großen Aufwand schnell und unkompliziert absagen. Uns Gastronomen macht es die Sache so um einiges einfacher.

