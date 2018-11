Winterdienst im Landkreis ist bereit: 14 000 Tonnen Streusalz auf Lager

Die Temperaturen wie der erste Schnee sind gefallen. Nun sorgt der Winterdienst wieder für sichere Straßenverhältnisse.

Bad Tölz-Wolfratshausen –Nach dem goldenen, viel zu warmen Herbst ist er da, der Winter. Wie von den Wetterfröschen angekündigt, sind die Temperaturen in den Keller und die ersten Flocken gefallen. Aber keine Sorge: Die Straßenmeistereien im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Bauamts Weilheim sind gerüstet: Rund 14 000 Tonnen Streusalz lagern in den sieben Hallen, davon 1100 in der Halle in Wolfratshausen. Bei Bedarf kann das Personal kurzfristig bis zu 17 000 Tonnen zusätzlich abrufen.

„Wir sind bereit – wie sich das gehört“, sagt Jürgen Neidhardt, Leiter der Straßenmeisterei in Wolfratshausen. Erste Einsätze fuhr Neidhardts Mannschaft bereits. Die Straßenmeisterei Bad Tölz verfügt über drei Lagerhallen, zwei in der Stadt für insgesamt 1300 Tonnen und eine in Bichl für knapp 800 Tonnen. Wir haben am vergangenen Mittwoch auf der B307 erstmals in diesem Winter gestreut“, sagt der Tölzer Leiter Manfred Sitzberger. Am Montagmorgen – mit der ersten Schneeschicht – seien auch die Pflüge im Einsatz gewesen.

Die Weilheimer Behörde betreut ein Netz von über 1600 Kilometern Bundes-, Staats-, und Kreisstraßen in den Kreisen Starnberg, Landsberg, Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen. Hierfür werden 65 eigene und angemietete Fahrzeuge mit Schneepflügen und Streuautomaten eingesetzt.

Jeder Winterdienst kann allerdings nur so gut sein wie die Infos, die er erhält. Den Meistereien stehen deshalb rund um die Uhr Radarbilder und die Straßenzustands- und Wetterprognosen des Deutschen Wetterdienstes sowie Daten von 20 örtlichen Straßenwetterstationen im Amtsgebiet zur Verfügung. Sie liefern aktuelle Daten über die Fahrbahntemperatur, Niederschlag und die Salzkonzentration.

Auf hoch belasteten Bundes- und Staatsstraßen fahren die orangefarbenen Autos bei Bedarf rund um die Uhr. „Das übrige Straßennetz wird vorrangig zwischen 6 und 22 Uhr in einem befahrbaren Zustand gehalten“, sagt Walter Lehner, Leiter des zuständigen Betriebsdienstes in Weilheim. Mehr als die Hälfte der Einsätze starten aber auch auf diesem Netz vor 4 Uhr morgens, um in der Nacht einsetzende Straßenglätte noch vor dem ersten Berufsverkehr zu beseitigen. Da Streusalz zwar als umwelt- und pflanzenunverträglich, aber immer noch als bestes Taumittel gilt, verfolgt das Bauamt laut Lehner den Grundsatz: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich.“

Dabei hilft modernste Technik: Das Anfeuchten des trockenen Salzes mittels einer Sole-Lösung unmittelbar vor dem Ausbringen reduziere Verluste durch Verwehung und Wegschleudern und gewährleiste eine gleichmäßigere Verteilung. Alle Räum- und Streufahrzeuge der bayerischen Straßenbauverwaltung sind mit Feuchtsalzstreugeräten ausgerüstet. Die jüngste Generation der Fahrzeuge ist mit Kombi-Streugeräten bestückt. Sie verteilen – je nach Witterung – sowohl Sole als auch Feucht- oder Trockensalz. Bei der Ausbringung von Sole – bis minus 5 Grad ist dies möglich – verringere sich die Salzmenge. Die Wirkungsdauer auf der Fahrbahn dagegen erhöhe sich. Der Streusalzverbrauch reduziere sich im Vergleich zu Feuchtsalz nochmals.

Allerdings könne der beste Winterdienst nicht gewährleisten, dass alle Straßen jederzeit schnee- und eisfrei sind, sagt Lehner. „Jeder einzelne Verkehrsteilnehmer kann daher einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten, indem er sein Auto mit Winterreifen ausrüstet und sein Fahrverhalten den winterlichen Straßenverhältnissen anpasst.“

peb

