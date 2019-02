Winterdienst im Nordlandkreis: Rekordverdächtiges Schuften im Akkord

Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei in Wolfratshausen und des Geretsrieder Bauhofs sammeln in diesem Rekordwinter viele Überstanden an.

Geretsried/Wolfratshausen – In Anbetracht der Mengen, in denen er heuer über uns kam, hätte der Schnee gute Chancen, zum Wort des Jahres 2019 gekürt zu werden – oder zum Unwort. Helmut Hodolitsch jedenfalls „kann ihn nicht mehr sehen“. Der Leiter des Geretsrieder Bauhofs und 20 seiner Mitarbeiter haben seit 3. Januar – das hat Hodolitsch ausgerechnet – rund 260 000 Kubikmeter Schnee von den Straßen und Wegen der Stadt geräumt und auf die Lagerplätze am Eisstadion, am Isardamm, auf der Böhmwiese und – mit freundlicher Genehmigung der Firma Krämmel – auf das ehemalige Lorenz-Areal verfrachtet. Auch die privaten Firmen, die den Bauhof unterstützen, „haben sehr gut gearbeitet“, so Hodolitsch.

Er mache den Job jetzt 38 Jahre, sagt der Bauhof-Boss, „aber so extrem wie heuer war es noch nie“. Klar, auch früher habe es schneereiche Winter gegeben, „aber er fiel nicht in diesen Mengen innerhalb so kurzer Zeit und auch nicht als so viel Pappschnee“. Gehäuft hätten sich ebenfalls die Beschwerden, Hodolitsch nennt sie „egoistisch“. Da würden sich Menschen ihre Sackgasse selbst zuschaufeln und sich dann darüber aufregen, dass die städtischen Arbeiter nicht schnell genug auf der Matte stehen, um die entstandene Enklave zu öffnen.

1000 Tonnen Streusalz hatte der Geretsrieder Bauhof zum Winterstart in seinen Hallen gelagert. 600 haben seine acht Fahrzeuge – vier große, vier kleinere – seitdem auf die Straßen der Stadt rieseln lassen. Diese Zahl ist ebenso beeindruckend wie die der Überstunden, die Hodolitsch’ Leute nach sieben Schneewochen vor sich herschieben. Es seien so viele, sagt der Chef, dass sie langsam damit anfangen müssen, sie abzubummeln. „Natürlich muss das für sie auch zeitlich passen. Und natürlich muss die Arbeit es zulassen. Wir haben ja noch ein paar andere Dinge zu tun als nur den Schnee wegzuräumen.“

Insofern hofft Hodolitsch nun auf Tauwetter. Warmer Regen und Wind, das sei die beste Kombination, um die weißen Massen schmelzen zu lassen. Deshalb freute er sich auch wie ein Schneekönig über den Wärmeeinbruch neulich. „Der war wie Balsam.“ Und das aus dem Mund von einem, der Winter und Schnee im Grunde sehr mag. „In drei Jahren und sechs Monaten wieder“, sagt Hodolitsch und grinst, „dann bin ich in Rente.“

Den ganzen Januar hindurch waren die 19 Mitarbeiter der Wolfratshauser Straßenmeisterei beinahe rund um die Uhr im Einsatz. 2900 Tonnen – schon 100 Tonnen mehr als im gesamten vorherigen Winter – verteilten sie von November bis jetzt auf 25 Kilometer Bundes-, 100 Kilometer Staats- und 60 Kilometer Kreisstraßen, für die sie zuständig sind. Sieben Privatunternehmen, die das Staatliche Bauamt in Weilheim zusätzlich angeheuert hat, unterstützten die Wolfratshauser. Trotzdem haben die Mitarbeiter Überstunden en masse angesammelt. „Im Winterhalbjahr ist das ja normal“, sagt Martin Herda, „aber heuer kommt doch einiges mehr zusammen.“

Die Gründe nennt der für den Landkreis zuständige Bereichsleiter der Weilheimer Behörde: „Außergewöhnlicher Starkschnee, dazu sehr feucht, und der damit einhergehende Schneebruch haben unsere Leute beschäftigt Wir mussten viele Straßen sperren und nicht nur abgebrochene Äste und Spitzen, sondern ganze Bäume von der Fahrbahn räumen.“ Teilweise habe man Fachfirmen mit schwerem Gerät hinzuziehen müssen, sagt Herda, „weil es für unsere Mitarbeiter, obwohl sie Motorsägenscheine besitzen, zu gefährlich war“.

Weitere Kosten dürften auf das Staatliche Bauamt nach dem Winter zukommen, dann nämlich, wenn es verbogene Schilder, demolierte Schutzplanken und Leitpfosten, die aktuell zuhauf an den Straßenrändern herumliegen, ersetzen muss. Es lässt sich leider nicht vermeiden, dass die Schaufeln der Räumfahrzeuge neben Schnee und Eis noch Inventar mitnehmen. Herda: „In der Nacht oder wenn der Schnee vieles überdeckt, ist es schwer für die Fahrer, immer alles zu erkennen.“ Einer dieser schwarz-weißen Leitpfosten kostet übrigens zwischen 20 und 30 Euro, ein Verkehrsschild zwischen 150 und 200 Euro, und ein gelber Tabellenwegweiser mit mehreren Richtungsangaben kommt gar auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. „Allerdings schließen wir nach einer Ausschreibung Jahresverträge mit einer Fachfirma ab, die sich um die Reparaturen kümmert. So halten wir die Kosten im Rahmen.“

