Wintereinbruch am Wochenende: Kollisionen auf A95 - Polizei sucht Unfallflüchtige

Von: Peter Borchers

Die VPI Weilheim ermittelt in drei Fällen von Unfallflucht auf der A95. Zwei der Verursacher sind noch nicht gefunden. © Carsten Rehder/dpa

Auf der A95 kam es am Wochenende zu mehreren Unfällen. Auslöser war der erneute Wintereinbruch. Nun sucht die Verkehrspolizei mehrere flüchtige Autofahrer.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Wintereinbruch am Wochenende hatte auf der A95 einige Unfälle zur Folge. Einige der Verursacher machten sich aus dem Staub, ohne den durch sie entstandenen Schaden der Polizei zu melden.

Freitagmittag fielen Streifenbeamten der zuständigen Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Weilheim auf der Autobahn in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Wolfratshausen am Beginn der dortigen Baustellen-Verschwenkung zwei beschädigte Warnbaken auf. Die Höhe des Schadens liegt hier bei rund 300 Euro. Aufgrund vor Ort aufgefundener Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem Verursacher um ein grünes Fahrzeug handeln. Näheres ist momentan nicht bekannt. Die Tatzeit grenzt die VPI auf den Zeitraum zwischen 4.45 und etwa 12.45 Uhr ein.

Mehrere Unfälle auf der A95: Flüchtige Autofahrer nicht gefasst - Polizei bittet um Hinweise

Flüchtig ist ebenfalls der Fahrer eines schwarzen Pkw nach einem Unfall am Sonntag. Gegen 16.55 Uhr fuhr ein 37-jähriger Geretsrieder mit einem blauen Toyota Corolla in Richtung München. Als er sich Höhe der Anschlussstelle Penzberg/Iffeldorf auf der linken Spur befand, wechselte nur wenige Meter vor ihm ein schwarzer VW Kombi – vermutlich handelt es sich um einen Passat – von der rechten auf die linke Spur, um zwei Schneeräumfahrzeuge zu überholen.

Der Geretsrieder musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Kombi zu vermeiden und schleuderte auf der nassen Fahrbahn nach rechts gegen die dortige Leitplanke. „Gott sei Dank blieben der Fahrer und seine 28-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, unverletzt“, heißt es im Bericht der VPI. Der Toyota, der noch fahrbereit war, wurde im vorderen rechten Bereich beschädigt. Die Reparatur dürfte rund 3000 Euro kosten. Der Schaden an der Leitplanke liegt bei circa 500 Euro. Angehörige des Technischen Hilfswerks sicherten die Unfallstelle für etwa 20 Minuten ab.

In beiden Fällen bitten die Weilheimer Polizisten um sachdienliche Hinweise auf den Verursacher beziehungsweise das flüchtige Fahrzeug, von dem weder das Kennzeichen noch der Fahrer bekannt ist. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 08 81 /64 03 02.

Nach Kollision auf A95: Unfallflüchtiger fährt erst mal ins Konzert

Ermittelt haben die Beamten dagegen den zunächst flüchtigen Fahrer eine weißen Skoda Octavia. Der 73-jährige Münchner war am Samstag gegen 16.10 Uhr auf der A95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs gewesen. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Seeshaupt am Ende der dortigen Baustelle folgte der Mann nicht dem Verlauf der Fahrbahn-Verschwenkung und -markierung, sondern fuhr geradeaus weiter und beschädigte dabei drei Sicherheitsbaken.

Die Schadenshöhe an den Baken beläuft sich auf rund 250 Euro. Der 73-Jährige stoppte zunächst kurz, was einem vorbeifahrenden Autofahrer auffiel. Der Zeuge setzte die Polizei per Notruf über den Unfall in Kenntnis.

Als die Streife kurz darauf vor Ort eintraf, war der Verursacher verschwunden. Die Beamten fanden aber zahlreiche Teile des Skoda, unter anderem das vordere Kennzeichen. Ein anschließender Besuch bei der Münchner Wohnadresse des Unfallfahrers verlief negativ. Rund vier Stunden später, gegen 20.10 Uhr, fiel das gesuchte Fahrzeug einer Streifenbesatzung rund 15 Kilometer nördlich der Unfallstelle auf. Der Skoda fuhr in Richtung München kurz vor der Anschlussstelle Schäftlarn sehr langsam mit Warnblinklicht auf der Standspur. Die Polizisten hielten den Mann auf dem nächstmöglichen Parkplatz an.

Dort räumte er ein, den Baustellenunfall verursacht zu haben. Laut seinen Angaben hatte er zwischenzeitlich ein Konzert besucht. Die Schadenshöhe am Skoda beträgt rund 5000 Euro. Gegen den 73-Jährigen laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. peb

