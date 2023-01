Wintereinbruch sorgt für Unfälle - Rettungskräfte im Dauereinsatz

Acht Verletzte und über 200.000 Euro Blechschaden

Von Sabine Schörner schließen

Susanne Weiß schließen

Zehn Unfälle, acht Verletzte und mehr als 200.000 Euro Sachschaden: Der Wintereinbruch hat am Wochenende reihenweise Autofahrer ins Schleudern gebracht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Anhaltender Schneefall und Glätte wurden am Wochenende einigen Autofahrern zum Verhängnis. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mehrfach gefordert. Die Bilanz: Zehn Unfälle, acht Verletzte und über 200 000 Euro Schaden.

Wintereinbruch in Bad Tölz-Wolfratshausen: Zehn Unfälle am Wochenende

Den ersten Einsatz vermeldete die Wolfratshauser Inspektion am Freitag gegen 19.40 Uhr. Ein Münchner (52) verließ laut Pressebericht die A95 Richtung München an der Anschlussstelle Wolfratshausen. An der Kreuzung zur B11 hatte der Münchner offensichtlich seine Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen nicht angepasst und bremste zu spät. Sein Wagen hatte außerdem noch Sommerreifen drauf. Der 52-Jährige rutschte in gerader Richtung auf die B11 und kollidierte mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 69-jährigen Wolfratshausers.

+ Mit Sommerreifen baute ein Münchner am Freitagabend einen Unfall auf der B11a. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die 56-jährige Beifahrerin des Münchners im Auto eingeklemmt, die Feuerwehr musste sie retten. Sie kam mit leichten Verletzungen in die Wolfratshauser Kreisklinik. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 37 000 Euro.

Ebenfalls am Freitagabend krachte es in Geretsried. Auf der Linksabbiegespur vor der Kreuzung B11/Blumenstraße übersah ein Münsinger (42) einen vor ihm haltenden Pkw eines Geretsrieders (43) und fuhr diesem hinten auf. Das Fahrzeug des Geretsrieders wurde auf einen weiteren Pkw, den eines 53-Jährigen, geschoben. Der Unfallverursacher, der Geretsrieder und dessen Beifahrer mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 32 000 Euro. Die B11 war zeitweise nur einspurig befahrbar. Die Feuerwehr leitete den Verkehr über den nahe gelegenen Parkplatz.

+ Bei einem Auffahrunfall an der B11 auf Höhe der Geretsrieder Blumenstraße entstand 32 000 Euro Sachschaden. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Autofahrer kracht in Rettungswagen: 115.000 Euro Euro Sachschaden

Wegen der winterlichen Verhältnisse konnten auch ein 39-Jähriger und ein 62-Jähriger in ihrer Heimatgemeinde Dietramszell eine Kollision nicht mehr verhindern. Am Samstag gegen 13 Uhr an der Kreuzung Rieder Straße/Ostener Straße wollte ersterer nach links abbiegen. zweiterer kam ihm entgegen und fuhr geradeaus. Schaden: 6000 Euro.

Auf der TÖL7 von Königsdorf kommend in Richtung Bad Tölz kam es am Samstag gegen 14 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein 45-Jähriger aus Seeshaupt geriet mit seinem VW in einer starken Rechtskurve im Gemeindegebiet Wackersberg nach links auf die Gegenfahrbahn. Sein VW kollidierte frontal mit einem Rettungswagen des BRK, in dem sich zum Glück kein Patient befand, berichtet die Tölzer Polizei. Der Fahrer des Rettungswagens und sein Beifahrer, 44 beziehungsweise 54 Jahre alt, verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Der VW-Fahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, sein dreijähriger Sohn im Auto kam mit dem Schrecken davon. Der entstandene Sachschaden summiert sich insgesamt auf etwa 115.000 Euro, da nicht nur der Rettungswagen selbst, sondern auch die darin befindlichen medizinischen Geräte zum Teil stark beschädigt wurden.

40 Minuten später kam ein 20-jähriger Wolfratshauser in Münsing mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, als er auf der TÖL 17 von Wolfratshausen in Richtung Degerndorf fahren wollte. Sein Fahrzeug, ein Volvo, drehte sich und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der junge Mann musste von den Feuerwehren Wolfratshausen und Degerndorf aus seinem Fahrzeug befreit werden und aufgrund seiner Verletzungen in die Wolfratshauser Kreisklinik. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Autofahrer können auf schneeglatter Straße nicht mehr bremsen: Glück im Unglück

Bei einem Auffahrunfall um 14.25 Uhr notierte die Geretsried einen 8000 Euro hohen Blechschaden. Ein Wolfratshauser (35) in einem Transporter hatte zu spät bemerkt, dass ein Geretsrieder (49) vor ihm zwischen B11 und Gelting nach links in eine Einfahrt einbiegen wollte.

Glück im Unglück hatte ein 21-Jähriger aus Gauting. Sein Peugeot-Kleintransporter rutschte Samstag gegen 17.20 Uhr im Kreisverkehr bei Geretsried, drehte sich um 180 Grad und blieb im Bankett auf der Gegenfahrbahn stehen. Schaden nahm dabei lediglich ein Leitpfosten (etwa 50 Euro).

Von der Fahrbahn ab kam ein Münchner (48) am Samstag gegen 19.30 Uhr in Wolfratshausen. Er fuhr laut Polizei mit seinem VW von der B11-Tangente auf die Staatsstraße 2370 Richtung Beuerberg. Aufgrund der Glätte geriet er zu weit nach rechts und überfuhr ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Reparaturkosten an dem VW schätzen die Beamten auf 1000 Euro.

21-Jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug: BMW touchiert Telefonmast

Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden auch einem 21-jährigen Eurasburger zum Verhängnis. Der junge Mann fuhr mit seinem BMW am Samstag gegen 20.45 Uhr auf der Straße von Fischbach in nördlicher Richtung. Im Ortsteil Thal verlor er auf der abschüssigen Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Sein BMW touchierte einen Telefonmast. Der Schaden ist mit 12 000 Euro beträchtlich. Der 21-Jährige kam mit den Schrecken davon.

In Egling wollte dann gegen 21.15 Uhr ein 53-jähriger Linienbusfahrer von der Staatsstraße 2070 nach rechts auf die Wolfratshauser Straße einbiegen. Aufgrund der Schneeglätte kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Straßenschild. Am Bus entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. sas/sw

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.