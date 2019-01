Wintereinbruch: Unfälle blieben bislang glimpflich

Am Wochenende hat es praktisch unterbrochen geschneit. Die erste Zwischenbilanz der Polizei: Trotz Ausnahmezustand auf der Straße blieb die Zahl der Unfälle überschaubar. Es gab keine Verletzten.

Erstes Opfer der winterlichen Straßenverhältnisse wurde am Freitag eine 60-Jährige. Die Frau war mit ihrem Kleinwagen von Bachhausen in Richtung Icking unterwegs, als sie in Wadlhausen auf schneeglatter Straße die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Der Pkw schleuderte zuerst nach links gegen einen Leitpfosten, anschließend nach rechts und durchbrach dann einen Zaun. „Glücklicherweise wurde die Fahrerin dabei nicht verletzt, und es blieb bei einem Sachschaden, der auf etwa 3000 Euro geschätzt wird“, berichtet Polizeihauptmeister Michael Stockhammer.

Aufgrund des heftigen Wintereinbruchs ereigneten sich auch am Samstag im Zuständigkeitsbereich der Wolfratshauser Polizei einige Unfälle. Laut Polizeihauptkommissar Christian Fricke gingen „zum Glück alle glimpflich aus“. Insgesamt nahmen seine Kollegen fünf Unfälle mit einem Gesamtschaden von etwa 11 000 Euro auf. Bei einem der Unfälle geriet ein 38-jähriger aus Bergkirchen bei Münsing ins Schleudern und rutschte von der Fahrbahn. Seine 32-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Glück im Unglück hatte ein 23-jähriger Geretsrieder, der am Sonntag gegen 2.30 Uhr mit seinem Audi A6 die TÖL 7 von Königsdorf in Richtung Bad Tölz befuhr. Auf Höhe der Bushaltestelle „Fiecht“ knickte ein Baum unter der Schneelast ein und stürzte im selben Moment auf die Fahrbahn, als der Mann die Stelle passierte. Der Baum traf den Wagen an der Fahrzeugfront, der Geretsrieder blieb aber glücklicherweise unverletzt. Den Sachschaden schätzt die zuständige Polizeiinspektion Bad Tölz auf etwa 1000 Euro.

Probleme gab es - mal wieder - auf der S-Bahnlinie 7. Samstagvormittag kam es aufgrund von witterungsbedingten Störungen für mehrere Stunden zwischen Mittersendling und Baierbrunn zu Beeinträchtigungen und zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Am Sonntag ging dann gar nichts mehr: Die Strecke musste ab etwa 7 Uhr wegen eines umgestürzten Baums, der über dem Gleis lag, zwischen Icking und Wolfratshausen gesperrt werden. Die Züge aus München endeten vorzeitig in Ebenhausen-Schäftlarn. Die Bahn richtete einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Wolfratshausen ein. Doch der konnte lange wegen der Witterungsverhältnisse nicht verkehren, der erste ging gegen 12 Uhr.