Winterpflege bei Lebensrettern: Wie die DLRG ihre Flotte fit hält

Von: Peter Borchers

Winterarbeiten: Justus Schacht (li.), Bootsbeauftragter der DLRG-Ortsgruppe Schäftlarn-Wolfratshausen, und Florian Lohse machen das Rettungsboot „Fonsi“ fit für die kommende Badesaison. © sabine Hermsdorf-Hiss

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir zum Adventsfensterln ein. Bis Heiligabend öffnen sich Fenster, hinter denen sich Geschichten verbergen.

Wolfratshausen/Schäftlarn – Kapitäne und Skipper wissen es: Ein Boot benötigt ganzjährig intensive Pflege, ähnlich einer Stahlbrücke: Sind auf der die letzten Zentimeter mit Korrosionsschutz behandelt, müssen die Anstreicher auf der anderen Seite von Neuem damit beginnen. Der DLRG-Ortsgruppe Schäftlarn-Wolfratshausen geht es mit ihrem „Fonsi“ kaum anders: Wenn die Badesaison am Starnberger See beendet ist, kommt das 15 Jahre alte Rettungsboot per Trailer in sein Winterquartier, eine Halle innerhalb der Klosteranlage Schäftlarn. „Wir sind dem Kloster sehr dankbar, dass wir die nutzen können“, sagt Justus Schacht. Dort erledigen der Bootsbeauftragte der Ortsgruppe und seine Mitstreiter alle Winterarbeiten.

Wolfratshausen/Schäftlarn: Winterpflege bei Lebensrettern - Wie die DLRG ihre Flotte fit hält

„Wir haben das Glück, dass wir bislang keine großen Unfälle hatten, bei denen der Rumpf beschädigt wurde“, sagt der 22-Jährige, „aber im Winter sind viele Pflegetätigkeiten fällig.“ Der Teil des Rumpfs unterhalb der Wasserlinie müsse beispielsweise jährlich in „zwei Schichten mit einem Anti-Fauling-Anstrich“ versehen werden, damit dort keine Algen oder Muscheln wachsen. „Das machen wir aber erst gegen Ende des Winters, wenn es etwas wärmer ist, damit der Anstrich besser trocknet.“

„Fonsis“ Herzstück ist ein 285 PS starker Innenbordmotor. Er beschleunigt das Boot – je nach Beladung – bis auf 55 Kilometer in der Stunde. Und wie bei Verbrennern üblich, fallen regelmäßige Wartungen an: Öl- und Ölfilterwechsel, der Wasserabscheider vom Benzin muss inspiziert werden. Schacht: „Eine Besonderheit von Bootsmotoren ist ja, dass sie ihr Kühlwasser aus dem See beziehen. Die Gummiteile der Pumpe werden mit der Zeit spröde. Man muss sie rechtzeitig austauschen, bevor sich Einzelteile im Kühlkreislauf wiederfinden.“ Die Elektrik bedürfe ebenfalls einer intensiven Prüfung, da sich gerade durch Stöße bei Wellengang Steckverbindungen lockern können.

DLRG pflegt Rettungsboote das ganze Jahr - so kostengünstig wie möglich

Schacht und sein Team versuchen „aus Kostengründen“, so viele Arbeiten wie möglich selbst zu erledigen, „denn wir sind zum größten Teil ja mitglieder- und spendenfinanziert“. Zum Glück habe man zwei Leute in den eigenen Reihen, „die im Bereich Kfz gelernt haben“. Ansonsten könne man sich beispielsweise via Internet „viel selbst beibringen“.

Neben den Reparaturen hat die DLRG während der kalten Jahreszeit ein Projekt im Visier, das den 7,20 Meter langen und 2,50 Meter breiten „Fonsi“ besser machen soll. Schacht: „Die Navigationsbeleuchtung wollen wir auf moderne LED umrüsten. Die verbrauchen weniger Strom, sind besser sichtbar, und man muss keine Glühbirnen mehr tauschen.“

Ein Boot ist also wie ein Kind, um das man sich stets und immer kümmern muss. „Oder man muss sehr viel Geld haben“, um es in eine Werft bringen zu können, sagt Justus Schacht und lacht.

