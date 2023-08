„Wir haben noch keinen Tag bereut“: Rosemarie und Konrad Hörl feiern Diamantene Hochzeit

60 Jahre verheiratet

Rosemarie und Konrad Hörl aus Wolfratshausen feiern Diamantene Hochzeit. Im Gespräch verraten die beiden unter anderem Tipps für ein langes Liebesglück.

Wolfratshausen – Der Streuselkuchen steht schon neben dem Strauß Rosen auf dem Tisch, als sich Rosemarie Hörl neben ihren Mann Konrad setzt. Gegenüber hat Bürgermeister Klaus Heilinglechner Platz genommen. Kurz zuvor überreichte der Rathauschef dem Paar einen bunten Blumenstrauß und ein Glückwunschschreiben: Die Hörls feierten vor wenigen Tagen Diamantene Hochzeit.

60 Jahre verheiratet: Rosemarie und Konrad Hörl lernten sich beim Tanzen kennen

Vor 60 Jahren traten Rosemarie und Konrad Hörl vor den Altar der Kirche im Kloster Schäftlarn. Im Klosterstüberl wurde anschließend gefeiert. Lächelnd erinnern sich die beiden an ihr Kennenlernen: „Sie hat gut getanzt und ich war auch nicht so schlecht“, erzählt der 81-Jährige. Die zwei waren jeweils mit Freunden in Schäftlarn unterwegs, als sie sich das erste Mal trafen. Als Rosemarie schwanger wurde, entschloss sich das junge Paar zu heiraten. „Liebe war da schon dabei“, fügt Konrad Hörl hinzu und lacht.

+ Hochzeit: Am 3. August 1963 sagten Rosemarie und Konrad Hörl „Ja“. Repro: Imh © Repro: Imh

Die junge Familie lebte zwei Jahre in Königsdorf, bevor sie nach Wolfratshausen zog. Dort, im Wohnzimmer, hängt ein Foto von einem Teil der Familie, auf dem alle Enkel zu sehen sind. Fünf Kinder hat das Paar, sieben Enkel und sechs Urenkel. Der Nachwuchs besucht die beiden regelmäßig. Zum Beispiel, wenn es ein Problem mit Rosemarie Hörls Handy gibt. Ihre zweitälteste Tochter Gabi sagt: „Bei uns ist immer was los. Wenn alle gesund sind, geht es uns gut.“ Obwohl sie nicht immer „zusammenhängen“, ist die Familie immer füreinander da. „Wir haben noch keinen Tag bereut“, sagt das Ehepaar.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

„Langweilig war uns nie“: Paar hat viele Hobbys

Für frisch Vermählte hat Rosemarie Hörl einen Tipp: „Jeder sollte sein eigenes Leben, aber gleichzeitig zusammen leben.“ Wenn beide eigene Interessen haben, könne man sich abends vom Tag erzählen. Im Alltag finden die Hörls dank ihrer Hobbys immer etwas zu tun. „Langweilig war uns nie.“ Der gebürtige Höhenrainer ist beispielsweise leidenschaftlich gerne Motorrad gefahren. Am liebsten im Landkreis, aber ab und an auch mal nach Sachsen-Anhalt. Und er fuhr gerne an den Gardasee.

Seine Ehefrau hingegen ist kein großer Fan von Motorrädern: „Ich bin einmal und nie wieder mitgefahren.“ Heute lässt es Konrad Hörl auch ruhiger angehen, er liest in seiner Freizeit gerne und viel, seine Frau geht regelmäßig spazieren. Von ihrem Zuhause aus geht das leicht. Außerdem hat sie eine große Passion für Blumen: Glockenblumen gefallen ihr besonders gut, genau wie Margeriten und rote Rosen. Aus letzteren war ihr Brautstrauß gebunden. Auch am 60. Hochzeitstag steht eine Vase mit Rosen neben dem Strauß von Bürgermeister Heilinglechner auf dem Tisch.

An seiner Partnerin schätzt Konrad Hörl auch nach sechs gemeinsamen Jahrzehnten einiges: „Sie ist absolut ehrlich. Man kann sich zu 100 Prozent auf sie verlassen.“ Außerdem sei sie eine sehr gute Mutter und Großmutter.

Ehepaar hat nach 25 Jahren erneut geheiratet

Eigentlich feierte das Ehepaar mit Bürgermeister Heilinglechner nicht nur den 60. Hochzeitstag, sondern obendrein den 35. Jahrestag ihrer zweiten Heirat: Anlässlich der Silbernen Hochzeit feierten die Hörls groß – und erneuerten an diesem Tag ihr Eheversprechen. Dieses Jahr feierten sie unter sich mit ihrer Familie. Von Lena Imhoff

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.