„Wir kommen wieder“: Letztes Konzert im D’Amato - Große Abschiedsparty im August

Von: Peter Herrmann

Abschied: Wirt Michel Amato (2. v. li.) Amato feierte mit den Bonny Tones und dem begeisterten Publikum auf der Tanzfläche eine rauschende Party. © Peter HerrMANN

Das Abschlusskonzert der Bonny Tones beendete die zehnjährige Ära der Musikbühne D‘Amato im Schützenhaus. Ende August endet der Mietvertrag der Bar im Schützenhaus.

Wolfratshausen – 2013 eröffnete Michel Amato im Schützenhaus an der Geltinger Straße eine Musikbühne, die Künstler und Besucher fortan gleichermaßen schätzten. Die junge Band Bonny Tones feierte dort 2017 ihren ersten Auftritt und rockte nun auch am letzten Einzelkonzertabend. „Wir finden sicher bald einen neuen Standort und kommen wieder“, versprach Amato am Ende einer tollen, fünfstündigen Rocknacht.

D‘Amato in Wolfratshausen: Abschlusskonzert mit Band Bonny Tones

Wie in unserer Zeitung berichtet, endet im August der Mietvertrag der Bar D’Amato im Schützenhaus. Die Suche nach einer neuen Bleibe laufe zwar seit Monaten auf Hochtouren. Vollzug konnte Amato bisher aber noch nicht vermelden. Stattdessen stellte er sich am Freitagabend erst einmal an den Grill und bewirtete die rund 50 Abschiedsgäste mit Spareribs, Burgern, Käsekrainern und Pinsa Romana.

Die Musik der Bonny Tones, die ihre Instrumente aufgrund einiger Wolken am Himmel lieber im Innenraum aufgebaut hatten, wirkte da zunächst nur als willkommene Hintergrundbeschallung. Dies sollte sich nach Einbruch der Dunkelheit schlagartig ändern. Amato holte das Publikum persönlich zum Abfeiern vor die Bühne. Als Sänger Maxi Nachtmann dann Spider-Murphy-Gang-Klassiker wie „Skandal im Sperrbezirk“ sowie Rock’n’Roll-Hits von Elvis Presley, Bill Haley und Little Richard anstimmte, gab es kein Halten mehr.

D‘Amato in Wolfratshausen: Chef kündigt Abschiedsparty-Wochenende im August an

„Bei Eurem Debütkonzert vor sechs Jahren mussten wir aus Jugendschutzgründen vorzeitig Schluss machen“, wandte sich Amato an Nachtmann. Damals war das jüngste Bandmitglied gerade einmal 13 Jahre alt gewesen. Nun gab es reichlich Zugaben. „Wer will, dass die Band noch mindestens eine halbe Stunde weiterspielt, wirft Scheine in den Spendenhut“, forderte Amato die Gäste auf. Die Besucher taten ihm den Gefallen.

Nach der letzten Coverversion des Dylan-Klassikers „Knockin’ on Heaven’s Door“ machte sich im D’Amato-Team dann doch die Wehmut breit. Die wird beim Abschiedsparty-Wochenende vom 11. bis 13. August vermutlich noch größer sein. Welche Musiker und Wegbegleiter sich dann die Ehre geben werden, will Michel Amato in Kürze bekannt geben. ph

