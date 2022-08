Wirtefest in Wolfratshausen: 17 Gastronomen mit Live-Musik- buntes Programm in der ganzen Stadt

Von: Dominik Stallein

Teilen

Stimmung bis tief in die Nacht: Beim Wolfratshauser Wirtefest können die Gäste Live-Musik und Kulinarik genießen. In fast allen Stadtteilen ist etwas geboten – auf zwei Großbühnen gibt’s Rock’n Roll und Texas-Blues. © Matthias Wupper

Am 17. September steigt das Kneipenfestival in Wolfratshausen. Für Fans von Kultur und Kulinarik ist vieles dabei - diesmal auch besondere Gäste.

Wolfratshausen – Die beschauliche Loisachstadt steht nicht im Verdacht, eine Heimstätte von Partyvolk und kollektiver Ausgelassenheit zu sein. Im Jahreskalender Wolfratshausens finden sich aber immer wieder kleine und große Knalleffekte, die an diesem Bild rütteln möchten. Der nächste dieser Termine ist am 17. September. Da möchte die Kommune zur Feiermeile werden: Das Wirtefest findet wieder statt. Auf einer Pressekonferenz am Freitagvormittag stellten Kulturamts-Mitarbeiter Andreas Kutter und Kulturreferent Sepp Schwarzenbach das Programm der dritten Auflage vor. 17 Gastronomen nehmen teil. Es wird ein Fest der musikalischen und kulinarischen Vielfalt.

Wirtefest in Wolfratshausen: 17 Gastronomen dabei - buntes Programm in der ganzen Stadt

„Wir haben einige alte Hasen dabei“, erklärte Kutter. „Aber es gibt auch viele neue Teilnehmer in diesem Jahr.“ Wegen der Corona-Pandemie gab es die Wolfratshauser Nacht der Musik in den vergangenen beiden Jahren nicht. In dieser Zeit habe sich am Gastronomie-Standort viel getan: Das Café Herzblut am Bergkramerhof ist neu, das Rat.Haus.Café wird zum Wirtefest eröffnet. Mediterrane Leichtigkeit versprüht der Feinkostladen La Bottega, in der Brasserié Bernhofer gibt es süßes Nascherein und herzhaftes Backwerk. Einige weitere Lokale haben in den vergangenen Jahren zudem den Pächter gewechselt. Für Kulturreferent Sepp Schwarzenbach ist die lange Teilnehmerliste des Wirtefests ein Beweis dafür, „dass sich die Gastronomie in der Stadt immer wieder erneuert“. Kutter freut sich darüber, „dass so viele Wirte unsere Stadt und unser Fest bereichern“.

Belebung für den Markt: Kulturreferent Sepp Schwarzenbach und Kulturamts-Mitarbeiter Andreas Kutter freuen sich auf die Neuauflage des Wirtefests © Sabine Hermsdorf-Hiss

Rock, Folk, Rumba und Blues: Wirtefest in Wolfratshausen deckt eine breite Palette ab

An der Grundkonzeption des Festivals gibt es keine Änderungen: Von Bar zu Bar können die Besucher gratis tingeln, die beteiligten Stadtteile sind mit einem Shuttlebus verbunden, in dem man kostenlos Platz nehmen kann. Jeder Wirt kümmert sich selbst um sein kulturelles Programm – das sorgt für große Vielfalt: „Es wird cool, es ist eine bunte Palette“, verspricht Kutter. Blues und Mittelalter-Metal, HipHop und Austropop, italienische Folklore und spanische Rumba, Rock-Klassiker und E-Geige samt DJ-Set, ein italienischer Tenor und ein bayerisch-jamaikanisches Reggae-Spektakel – auf dem Wirtefest ist aus jeder Stilrichtung etwas dabei.

Alle Lokale, alle Bands: Das Programm des Wirtefests im Überblick Am Wirtefest 2022 beteiligen sich 17 Gastronomen – mit folgenden Liveacts:

• Wirtshaus Flößerei: Gaudibox

• RAT.HAUS.CAFE.: Alejandra Marini und Manuel Ragué

• Biermühle: Isar River und Don Draut

• La Bottega: Ino

• Gasthaus zum Löwenbräu: G-Mahde Wies´n

• Humplbräu (Marienplatz): Deezl und Painted Dessert

• Burgschenke: Brachmond

• Eiscafé Cristallo: Fabio

• Brasserie Bernhofer: Patrick Granado alias Sushi Glas

• D’Amato (Bühne an der alten Floßlände): The Wednesday Wolves und Pink Elephant

• Cabana: Viomix - Violin & DJ

• Kaffe Ratscherl: Giuseppe dal Duca

• Zeppelin Bar & Tingel Tangel: Miss Pearl & Packed Rich und Greenery Force

• Fair Cafébar: Willi Sommerwerk

• Gasthof zur Post: Merged

• Café Herzblut: Mista Wicked

• Gasthaus Aujäger: Bonny Tones

Aus Manzano nach Wolfratshausen: Kapelle spielt im September

Außerdem gibt es heuer ein besonderes, internationales Highlight. Um 16.30 Uhr – also eine halbe Stunde vor dem offiziellen Start des Fests – spielt die Corpo Bandistico auf dem Vorplatz der Loisachhalle. Die Kapelle stammt aus der italienischen Stadt Manzano, mit der Wolfratshausen eine Freundschaft unterhält.

Diesmal gibt es zwei Open-Air-Hotspots im Bereich der Altstadt: Auf dem Marienplatz performen wie schon bei den vergangenen beiden Auflagen des Fests Live-Bands. Zudem gibt es erstmals eine Freiluftbühne an der alten Floßlände, wo zwei Cover-Bands US-Blues à la BB King beziehungsweise Classic Rock von AC/DC bis ZZ Top spielen. Dass neben dem Herzen der Altstadt noch eine zweite große Bühne – 200 Personen können an der Floßlände sitzen – hinzukommt, ist laut Kutter kein Zufall: „Wir können es ein bisschen entzerren, wenn es eine zweite große Location gibt.“

Zeppelin-Bar hört auf: Ein großes Fest zum Abschluss

Zu später Stunde öffnet eine eine zentrale Anlaufstelle zum letzten Mal: Nachtschwärmer versammeln sich am Hans-Urmiller-Ring, wo die Zeppelin-Bar und die Kulturkneipe Tingel Tangel ihren Abschied feiern. Bis fünf Uhr morgens legen dort DJs auf.

Die Kommune beteiligt sich finanziell an den Gagen der Bands. Außerdem bezahlt die Stadt das Werbematerial und den Shuttleservice. Zwei Busse fahren durch die Stadt. Etwa im Halbstunden-Rhythmus steuern sie Haltestellen am Marienplatz, an der Königsdorfer Straße, am Moosbauerweg, am Hans-Urmiller-Ring, an der Faulhaberstraße in Waldram, am Bergkramerhof und an der Pupplinger Au an.

Wirtefest in Wolfratshausen: Tombola für Gäste

Die Bands spielen jeweils mehrere Sets, die entweder zur vollen oder zur halben Stunde beginnen. Diese Taktung soll es Besuchern ermöglichen, viele verschiedene Konzerte und Kneipen zu besuchen. Das lohnt sich auf dem Wirtefest: Wer in sechs Lokalen isst oder trinkt, und sich dafür einen Stempel im Programmheft abholt, kann an einer Tombola teilnehmen. Es gibt Verzehrgutscheine, Fassbier oder Whiskyverkostungen zu gewinnen. Die Stempelkarten liegen in den Restaurants aus.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier