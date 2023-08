Wirtefest in Wolfratshausen: Programm steht - auch zwei neue Gastrobetriebe machen mit

Heizten zuletzt am Marienplatz ein: Die Cover-Rocker von Painted Desert spielten beim jüngsten Wirtefest auf der Open-Air-Bühne. Heuer sind sie wieder dabei, diesmal an der alten Floßlände. 15 Wirte machen heuer mit Barhopping lohnt sich für die Besucher

Die größte Feier der Stadt

Von Dominik Stallein schließen

In zwei Wochen findet in Wolfratshausen das Wirtefest statt. Nun steht auch das Programm. Dieses zeigt: Musikalisch und kulinarisch ist bei der größten Feier der Stadt viel geboten.

Wolfratshausen – Es ist eine Mischung aus neuen Wirten und Traditionsrestaurants – und es spielen sowohl bekannte Lokalmatadoren als auch in der Loisachstadt relativ unbekannte Combos. Das Wirtefest in Wolfratshausen lockt mit 15 Konzertbühnen, die kulturell und kulinarisch jeden Geschmack abdecken. Am Samstag, 9. September, steigt das größte Fest der Stadt – nun steht das Programm fest.

Wirtefest in Wolfratshausen: Programm für 2023 steht

15 Kneipen, Restaurants, Cafés und Gastronomen machen in diesem Jahr mit. „Das kunterbunte Programm ist so gemischt und facettenreich wie die teilnehmenden Betriebe“, sagte Andreas Kutter schon vor einigen Tagen. Der Wolfratshauser Kulturmanager erwartet ein Festival „mit cooler Musik, tollem Ambiente sowie Speis und Trank“.

Zwei große Open-Air-Bühnen könnten sich zu Treffpunkten entwickeln: Auf dem Marienplatz, direkt neben dem Gasthof Humplbräu spielt das Boandl-und-Kramer-Trio, das von sich selbst behauptet: „Musikalisch san mia genauso am Tegernsee wia in Tennessee, am Walchensee wia im Wiener Beisl dahoam“.

Aus dem Foodtruck gibt’s Burger – auch für Vegetarier und Veganer. Wenn das Wetter passt, spielt außerdem an der alten Floßlände – bedient vom D’Amato-Team im Schützenhaus – die Cover-Rock-Band „Painted Desert“. Dann gibt’s Bratwurstsemmeln und eine Auswahl an Getränken. Bei Regen zieht das Konzert ins La Vida um – zu Essen gibt es in diesem Fall Pulled-Pork-Semmeln.

Wirtefest in Wolfratshausen: Zwei große Open-Air-Bühnen

Im nahe gelegenen Innenstadt-Bereich haben die Besucher eine große Auswahl. Im Rathauscafé spielen mit „D’Mützen“ zwei Vollblutmusiker unplugged mit Cajon und Gitarre, in der Biermühle am Birnmühlplatz improvisieren sich „Brxwnsxn + Badnewski“ durch den Abend, während im La Bottega „Ino“ italienisches Flair verbreitet, das zum Wein und den mediterranen Leckereien passt.

Im Wirtshaus Flößerei spielt „Isar River“. Die Old Time String Band bringt Fiddle Melodien – begleitet von Banjo, rhythmischer Gitarre und schwungvollem Bass – aus den Appalachen der USA nach Wolfratshausen. Die Band spielt von 19 bis 23 Uhr. Passend zu den Klängen gibt es Spare Ribs und Short Ribs.

Lokalmatador Jan Wannemacher aus Münsing präsentiert in der Bernhofer Brasserie seine eigenen Liedermacher-Songs, Fabio Faganello rockt im Eiscafé Cristallo. Im stimmungsvollen historischen Bierkeller, in dem die Burgschenke zu Hause ist, spielen die Weilheimer „Mayhem Inc“ Rockcover.

Wirtefest 2023: Kostenloser Shuttlebus bringt Besucher von A nach B

Ein kostenloser Shuttlebus bringt die Besucher des Livemusik-Events vom Zentrum in die anderen Stadtteile, in denen Restaurants mitmachen. Am Bergkramerhof beispielsweise gibt’s von „Magic Buzz“ Covermusik von den Beatles über The Police bis zu U2 – und im Anschluss legt ein DJ auf. Besonderheit am Bergkramerhof: Das Wirtshaus hat einen eigenen Shuttle organisiert, der bis 1.30 Uhr fährt. Die zwei Wirtefest-Busse fahren bis 24 Uhr.

In Waldram macht das Fair Café mit Austropop von Willi Sommerwerk mit – um 11 Uhr ist dort Bieranstich, das Konzert startet um 18 Uhr. Unter den Kastanien im Biergarten des Gasthofs zur Post gibt’s stimmungsgeladene Musik der Band Tuned.

In Weidach genießen die Besucher im Grünen Baum Pizza und Pasta-Kreationen zu Hits von Zucchero und Eros Ramazotti, die Michele Baretta interpretiert.

Wirtefest in Wolfratshausen: Auch zwei neue Gastronomiebetriebe machen mit

Zwei neue Gastronomiebetriebe am Hans-Urmiller-Ring machen heuer mit beim größten Barhopping der Stadt: In der inklusiven Kafeerösterei Yoanda singt Anna Veit Lieder von Georg Kreisler, dazu gibt’s gegrillten Lachs in Kaffeemarinade. Bis tief in die Nacht hinein feiern Besucher in LJs Bar, wo bis im Vorjahr noch die Zeppelin-Bar daheim war. Beim jungen Gastronom legt DJ Tomtom genau das auf, was gerade angesagt ist: Relaxte House-Beats, Partymusik und Ballermann-Schlager.

Von Kneipe zu Kneipe zu ziehen, lohnt sich nicht nur, weil Besucher volle Ladung Kleinkunst genießen können: Es gibt für besonders eifrige Barhopper auch etwas zu gewinnen. Wer in seinem Veranstaltungsheft Stempel von mindestens sechs Wirten sammelt, kann an einer Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es zum Beispiel eine Rösterei-Führung, ein 20-Liter-Bierfass, Fitnessstudio-Wertgutscheine und Konzerttickets. dst

