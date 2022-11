WM in Katar: Homophobe Aussagen sind „unterste Schublade“ - Schwuler Fußballer reagiert

Von: Jannis Gogolin

Kein Grund zum Jubeln: Viele Fußballfans sehen die WM im Wüstenstaat Katar sehr kritisch. © dpa

Homophobe Kommentare des katarischen WM-Botschafters löst eine Welle der Empörung aus. So reagieren vier Menschen aus dem Landkreis.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Am Sonntag nächster Woche wird in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 eröffnet. Der Wüstenstaat war von Anfang an als Austragungsort umstritten. Nun sorgte Khalid Salman, der katarische WM-Botschafter, in einem Interview mit dem ZDF für Aufsehen: Homosexualität sei für ihn ein „geistiger Schaden“ und „Haram“, eine Sünde. Nicht nur Fußball-Fans sind empört.

„Unterste Schublade“: Reaktionen auf die Aussage des katarischen WM-Botschafters

Peter Priller, Alt-katholischer Pfarrer und Schwulen-Aktivist © Archiv

Peter Priller ist alt-katholischer Pfarrer, Vorsitzender des Vereins „Schwule und Lesben in Bad Tölz und dem Oberland“ und homosexuell. Ihn überraschen die Aussagen Salmans nicht. „Oh Wunder, was für eine Überraschung“, sagt Priller sarkastisch und lacht. „Aber dass der Veranstalter kurz vor dem Start der WM so etwas loslässt, das ist schon extrem unüberlegt. Zumindest sollte jetzt wirklich jeder merken, was Katar von Menschenrechten hält.“

WM 2022: Geld anstelle von Menschlichkeit und Fairness

Dass der Wüstenstaat als Austragungsort für die WM 2022 überhaupt in Frage kam, führt Priller auf die kommerzielle Seite des Fußballs zurück. „Der, der am meisten zahlt, darf eben die WM austragen. Ich sehe da immer seltener, dass positive Werte wie Menschlichkeit und sportliche Fairness eine Rolle spielen.“ Grundsätzlich interessiere er sich wenig für Fußballsport. „Aber jetzt werde ich versuchen, die WM komplett zu ignorieren – soweit es geht.“

Helmut Forster, Leiter der Fußballabteilung beim BCF Wolfratshausen © Archiv

Homophobie des WM Botschafters Salman „absolut inakzeptabel“

Helmut Forster, Fußballabteilungsleiter beim BCF Wolfratshausen, lässt sich zwar vom Zuschauen nicht abbringen. Er verurteilt die homophobe Äußerung des Vertreters des Emirats jedoch zutiefst. „Die Äußerungen vom katarischen WM-Botschafter finde ich absolut inakzeptabel. Sexuelle Orientierung ist die Sache eines jeden Einzelnen. Und das ist gut so.“ Sowieso verstehe er nicht, warum die WM in einem „so autoritären Land ausgetragen wird, in dem Menschenrechte unterdrückt werden“. Forsters Vermutung: Geld regiert die Welt, auch den Profi-Fußball. Toleranz dürfe nicht „dem hohen Profit“ geopfert werden.

Martin Bachuber, CSU-Landtagsabgeordneter und Löwen-Fan © Archiv

Landtagsabgeordneter Bachhuber: „Wie konnte Katar überhaupt die Weltmeisterschaft bekommen?“

Der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber, glühender Anhänger der Münchner Löwen, hält die Aussage Salmans für einen Kommentar nicht würdig. Für den Bad Heilbrunner stellt sich eine andere Frage: „Wie konnte Katar überhaupt die Weltmeisterschaft bekommen? Das hat sicher keinen sportlichen Grund.“ Bachhuber vermutet, dass es bei der Vergabe nicht mit rechten Dingen zuging – sonst wären das Verbot von offen gelebter Homosexualität und die Ausbeutung der Arbeiter auf den WM-Baustellen stärker gewichtet worden. Der CSU-Politiker konstatiert: „Die Äußerung des WM-Botschafters, das ist unterste Schublade.“

Stephan Berger, ehemaliger Fußballtrainer beim FC Geretsried © Archiv

Interesse und Vorfreude stark eingeschränkt - „Die FIFA will Geld verdienen.“

Stephan Berger, langjähriger Fußballer beim TSV Wolfratshausen und zuletzt Trainer des FC Geretsried, hat sich erst vor ein paar Monaten geoutet. Er verbindet mit der Weltmeisterschaft besonders eines: Heuchelei. „Es ist doch schon lange klar, dass Katar offen homophob ist.“ Dass vier Wochen Weltmeisterschaft in dem Emirat in puncto Menschenrechten etwas Positives bewirken, glaubt Berger nicht. „Die FIFA will Geld verdienen. Das war’s.“ Und Homophobie sei nur ein Aspekt: „Da werden Stadien aus dem Boden gestampft, riesige Klimaanlagen installiert – die nach der WM höchstwahrscheinlich verfallen.“ Für Berger ist das klimaschädliche Ressourcenverschwendung par excellence. Sein Fazit: „Es geht immer mehr um Geld, Gewinn und Profit. Fußball wird immer mehr zum Business.“ Berger räumt ein: „Ich bin mit ganzem Herzen Fußballer. Aber mein Interesse und meine Vorfreude auf diese Weltmeisterschaft halten sich diesmal stark in Grenzen.“

