Wohin mit den Vermächtnissen? Stadt diskutiert über die Verwendung von Erbschaften

Von: Dominik Stallein

Eine Erbschaft: Das Gebäude an der Münchner Straße hat die Stadt aus einem Nachlass erhalten. Heute ist dort eine Obdachlosenunterkunft untergebracht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Manche Menschen vererben der Stadt Wolfratshausen einen Teil ihres Nachlasses - und stellen Bedingungen auf, wofür das Geld verwendet werden soll.

Wolfratshausen – Es gibt Menschen, die auch nach dem Tod noch Gutes tun wollen. Immer wieder vererben Wolfratshauser ihrer Heimatstadt einen Teil ihres Nachlasses – und koppeln das an Vorgaben, wofür das Geld verwendet werden soll. Das gestaltet sich nicht immer einfach. Jüngst gab es eine Diskussion darüber, ob ein Vermächtnis dafür genutzt werden soll, einen Wasserschaden zu beseitigen.

Das besagte Erbe wurde mit klaren Bedingungen verknüpft. Die Stadt Wolfratshausen soll das Geld, das ihr eine Privatperson hinterlassen hat, für die Unterstützung von Obdachlosen ausgeben. Für eine Maßnahme in der Obdachlosenunterkunft an der Münchner Straße möchte die Stadt jetzt 9000 Euro aus diesem Vermächtnis hernehmen. In dem Gebäude hat es einen Wasserschaden gegeben – die Vorgeschichte ist höchst unappetitlich. Die Versicherung bezahlt nicht die kompletten Reinigungs- und Sanierungsarbeiten. Aus dem Nachlass soll der Fehlbetrag finanziert werden. Der Hauptausschuss des Stadtrats stimmte diesem Vorschlag mit 9:1 Stimmen zu. Lediglich Fritz Meixner (SPD) votierte dagegen. Er erklärte: „Ich finde es komisch, dass wir die Wasserschaden-Restfinanzierung aus einer Erbschaft bezahlen.“

Fritz Meixner: „Ich fände es sympathischer, wenn wir mit diesen Geldern etwas Zusätzliches schaffen.“ © Sabine Hermsdorf-Hiss

Erbe für die Stadt: „Sind nicht nur da, einfach den Haushalt zu entlasen“

Rein formal sei zwar der Zweck des Nachlasses erfüllt, da es sich um eine Unterkunft für Wohnungssuchende handelt, „aber ich fände es sympathischer, wenn wir mit diesen Geldern etwas Zusätzliches schaffen“. Für ihn, so Meixner, fühle sich der Beschluss nicht gut an. Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne) moniert ebenfalls, dass Erbschaften nicht dazu da seien, „einfach den Haushalt zu entlasten“, sondern im besten Fall dazu dienen sollten, „etwas on top zu schaffen“.

Helmuth Holzheu (Bürgervereinigung) erinnerte jedoch daran, dass die Kommune immer wieder erfolglos versuche, die Gelder aus Vermächtnissen sinnvoll zu investieren, statt sie in der Finanzrücklage schlummern zu lassen. Die meisten Erblasser koppeln ihren Nachlass an Bedingungen – so wie in diesem Fall, der eine Chance sei „ein Erbe sachdienlich zu nutzen“.

Schwimmbad in Wolfratshausen: Verein überlässt der Stadt Gelder

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU), dass klare Vorgaben bei Vermächtnissen die Regel seien. „Das macht es in einigen Fällen so schwierig, das Geld für die gewünschte Nutzung zu investieren.“ In jedem Fall müsse geprüft werden, ob der Zweck des Erbes en detail zur Maßnahme passt. Außerdem müsse es sich um eine kommunale Aufgabe handeln, für die das Geld ausgegeben wird. Für die Öffentlichkeit sind die genauen Formalien der Nachlasse nicht bestimmt. „Personen und Finanzen sind nicht öffentliche Themen“, betont Eibl. In manchen Fällen ist der Zweck der Vergabe allerdings offensichtlich: Bei den Geldern des inzwischen aufgelösten Schwimmbadvereins beispielsweise.

Neben Finanzmitteln hat die Stadt in der Vergangenheit auch Immobilien geerbt. Eine davon: Das Klein-Anwesen an der Bahnhofstraße, das zu gleichen Teilen an die Stadt und die katholische Kirche ging. Konkrete Details sind nicht bekannt – dem Vernehmen nach soll das Gebäude aber einem sozialen Zweck zugeführt werden. Das zweite Gebäude, das die Kommune in jüngerer Vergangenheit geerbt hat, ist die heutige Obdachlosenunterkunft an der Münchner Straße. „Das entsprach dem Willen des Erblassers, das konnten wir dann relativ schnell umsetzen“, erinnert sich der Vize-Bürgermeister.

Ob die Stadt tatsächlich – wie im Hauptausschuss beschlossen – 9000 Euro aus einem weiteren Erbe für die Beseitigung des Wasserschadens in diesem Bauwerk bezahlen muss, soll eine Prüfung ergeben: Womöglich könnte ein höherer Betrag von der Versicherung übernommen werden. Bislang hat sie 5500 der etwa 14 500 Euro Gesamtkosten übernommen. „Sollten weitere Versicherungszahlungen eingehen, werden diese dem Nachlass wieder zugeführt“, beschloss der Ausschuss.