Kerze brannte, als Frau unterwegs war: Hoher Sachschaden bei Feuer in Wolfratshausen

Von: Peter Borchers

Wenn eine kleine Flamme zum großen Risiko wird: Ermittler gehen davon aus, dass unbeaufsichtigte Kerzen zu einem Wohnungsbrand in Wolfratshausen führten. © Kai Remmers/dpa-tmn

In der Wolfratshauser Altstadt quoll Rauch aus einer Wohnung. Die Feuerwehr löschte den Brand. Offenbar wurde er durch Kerzen ausgelöst. Ein Ermittlungsverfahren läuft.

Wolfratshausen - Sachschaden im mittlereren fünfstelligen Bereich entstand am frühen Sonntagabend beim Brand einer Wohnung in Wolfratshausen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen.

Wohnungsbrand in Wolfratshausen: Offenbar ist Kerze schuld

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde die Feuerwehr kurz nach 18 Uhr alarmiert. Der Grund: Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Berggasse quoll starker Rauch. „Der Brand konnte durch die örtlichen Feuerwehren rasch abgelöscht werden. Die Wohnungsinhaberin befand sich zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung“, heißt es aus der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Feuer in Altstadt: Ermittlungsverfahren gegen Wohnungs-Besitzerin eingeleitet

Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen übernahmen vor Ort erste Ermittlungen. Wenig später leistete der Kriminaldauerdienst aus Weilheim Unterstützung. Die weitere Sachbearbeitung übernahm das zuständige Fachkommissariat für Branddelikte der Weilheimer Kripo. Ersten Erkenntnissen nach gehen die Ermittler davon aus, dass unbeaufsichtigt brennende Kerzen den Brand verursacht hatten. Gegen die Wohnungsinhaberin wurde deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

