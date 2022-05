Auch Iruma sammelt für das ukrainische Brody

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Wir sind da: Iruma schickt Grüße nach Brody. Die Japaner haben seit 2019 Kontakt zu der Stadt in der Ukraine. © privat

Es ist ein Akt der Solidarität unter den Wolfratshauser Partnerstädten: Jetzt sammelt auch das japanische Iruma für das vom Krieg gebeutelte Brody.

Wolfratshausen/Iruma/Brody – Wolfratshausen ist seit 1987 mit der Stadt Iruma in Japan partnerschaftlich verbunden. Ebenso pflegt sie seit 2009 die Freundschaft mit der Stadt Brody in der Ukraine. Nun überraschten die Japaner die Menschen in der weit über 8000 Kilometer entfernten ukrainischen Stadt mit einer Sammelaktion. Fremd sind sich die Vertreter der beiden Städte nämlich nicht. 2019 hatte Wolfratshausen zum „Internationalen Tag der Partnerstädte“ eingeladen. Gemeinsam mit den Gästen aus nah und fern feierte man unter dem Motto „Wolfratshausen – weltweit miteinander verbunden“.

Als Russland im Februar seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine startete, reagierte Wolfratshausen sofort mit der Sammlung von Hilfsgütern. Mit drei Lkw machten sich unter anderem Bürgermeister Klaus Heilinglechner, Weidachs Erster Feuerwehrkommandant Robert Buxbaum, der Chef der DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen, Robert Klingel, und Stadtrat und Asylhelferkreismitglied Peter Lobenstein auf den Weg, um den Freunden in Brody mit dringend benötigten Waren zur Seite zu stehen. „Die Situation ist herzzerreißend“, schilderte Heiliglechner nach seiner Rückkehr seine Eindrücke auf der stadteigenen Webseite. „Frauen mit Kindern, eine Tasche oder einen Koffer in der Hand, müssen ihre Heimat verlassen und gehen einer ungewissen Zukunft entgegen.“

Diese bewegenden Worte wiederum lasen Bürger aus Iruma – und zeigten sich schwer beeindruck von der Hilfsbereitschaft der Wolfratshauser. „Über die Städtefreundschaft fühlten sie sich auch mit den Menschen aus Brody verbunden“, sagt Heilinglechner. Kurz darauf setzte sich der Japaner Takashima Kenichi mit dem Rathaus in der Loisachstadt in Verbindung. „Wolfratshausen und seine Schwesterstädte Iruma und Brody sind eine Familie“, schrieb er und organisierte in seiner Heimatstadt ebenfalls eine Spendenaktion, bei der 1500 Euro zusammenkamen. Das Geld wurde auf das Konto der Osteuropahilfe überwiesen. Diese wiederum leiteten es an den Bürgermeister von Brody, Andrij Belej, weiter.

Diese Aktion soll keine Eintagsfliege bleiben. Iruma nahm inzwischen Kontakt mit einer weiteren Partnerstadt, Sado, auf. „So unterstützt eine Partnerstadt die andere, und der Kreis erweitert sich“, betont Kenichi. „Wir beten dafür, dass der Krieg bald endet und dass der Tag zurückkehrt, an dem wir mit den Menschen von Brody erneut Gesang, Musik und Trommeln auf einem Fest genießen können.“

