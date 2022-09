50 Jahre Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Bürgermeister gratulieren mit Video-Clips

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Der Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner hat sich für sein Grußwort an den Landkreis an verschiedenen Orten filmen lassen - unter anderem am Marienbrunnen. © Screenshot: Hermsdorf-Hiss

Auf den Online-Kanälen des Landratsamts gratulieren die Bürgermeister dem Kreis zum 50-jährigen Jubiläum. Das liegt dem einen mehr, dem anderen weniger.

Bad Tölz-Wolfratshausen – 50 Jahre wird der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen heuer alt. Die Pressestelle des Landratsamts hat aus diesem Grund die hübsche Idee entwickelt, die 20 Bürgermeister sowie die Ickinger Bürgermeisterin zu bitten, ein kleines Grußwort zu sprechen. Seit Anfang Juli laufen die etwa einminütigen Videoclips auf der Facebook- und Instagram-Seite der Behörde. In den nächsten Tagen, genauer am 9. September, wird die letzte Folge ausgespielt, dann tritt der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner vor die Kamera. Wie bei allen anderen Gemeinden wird parallel dazu eine Bilderstrecke veröffentlicht.

Michael Heigl, Social Media-Manager in der Pressestelle des Landratsamts. © Archiv

Die Idee hatte Social-Media-Manager Michael Heigl (28). Seine Kampagne „21 Gründe, warum’s bei uns so schee is“ stieß vor allem bei den Bürgermeistern im Nordlandkreis auf spontane Zustimmung. „Da kamen ganz schnell positive Rückmeldungen“, erklärt der Greilinger. Erfahrung mit der Kamera brachte kaum jemand mit – was man bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger merkt. Den Nagel auf den Kopf getroffen hat nach Ansicht Heigls der Dietramszeller Bürgermeister Josef Hauser, der beim Dreh im Klosterinnenhof zugab, lieber im Hintergrund zu arbeiten. Aber er wolle sich nicht fragen lassen, warum er bei dieser Kampagne nicht mitgemacht hat. Es gehört halt zum Job, Dinge zu machen, die einem nicht so liegen.

Lesen Sie auch: Das Landratsamt gibts jetzt auf Facebook

Den Anfang machte Juli Nikolaus Rauchenberger, der Dreh wurde wegen schlechten Wetters im Rathaus gemacht. „Er war der erste, bei dem die Aufnahme schon beim ersten Mal gesessen hat“, erzählt Heigl, der die Aufnahmen mit seinem I-Phone machte, ohne Stativ. Der Rathauschef sitzt in seinem Dienstzimmer und plaudert ganz entspannt unter dem Wappen seiner Gemeinde über die Schönheit der Jachenau, die von Land- und Forstwirtschaft geprägt ist und wo es „nur wenige Zugezogene und Fremde gibt“. Die Sorge, politisch unkorrekt zu formulieren, hatte der Rathauschef offensichtlich nicht. 43 Sekunden dauert der unterhaltsame Clip. Laut Heigl dürften die Aufnahme auf beiden Kanälen etwa 2500 Bürger gesehen haben.

Die Ickinger Bürgermeisterin Verena Reithmann zeigte sich erleichtert, einst nicht dem „Proseccogürtel“ von München (sprich dem Landkreis München) zugeschlagen worden zu sein. © Screenshot: Hermsdorf-Hiss

Die Bürgermeisterin vom anderen Ende des Landkreises kam als nächste zu Wort. Verena Reithmann steht auf der Wiese vor dem Rilke-Gymnasium und zeigt sich erleichtert, dass Icking 1972 dem neuen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zugeschlagen wurde, denn: „So sind wir eben nicht die südlichste Gemeinde des Münchner Prosecco-Gürtels, sondern die nördlichste des Alpenvorland-Paradieses.“ Ein hübsches Bonmot, über das Heigl so lachen musste, dass eine zweite Aufnahme nötig war. Diese haben sich geschätzt 1500 Leute angeschaut.

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier.

Das Statement des Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner zeichnet sich durch mehrere Ortswechsel aus. Er ist am Bergwald zu sehen (dessen landschaftliche Schönheit er betont), bei Josef Seitner in Weidach (wo er den Status als internationale Flößerstadt hervorhebt), bei Schraubautomaten Weber (dort unterstreicht er die Bedeutung des Wirtschaftsstandorts) und im Archiv (wo er auf die über 1000-jährige Geschichte zurückblickt). Sein selbstbewusstes Fazit: „Wir sind Wolfratshausen und machen den Landkreis stark.“ Die Dauer des Auftritts: 50 Sekunden, Zuschauer im Netz: knapp 2000.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Dafür, dass sich der Dietramszeller Ratshauschef vor der Kamera unwohl fühlt, schlägt er sich ordentlich. Abgesehen, dass er vielleicht etwas schnell redet. Seine Gemeinde, sagt er, liegt etwas versteckt zwischen den beiden Autobahnen. „Es hat uns zwar nicht jeder gefunden, aber wer uns gefunden hat, dem hat es bei uns gefallen.“ Er betont vor allem der Dietramszeller Lehards am 3. Sonntag im Juli und schließt mit den Worten: „Kommt her, schaut es Euch an, dann seht Ihr es.“ Heigl findet: „Typisch bayerisch, sehr authentisch.“ Nach 38 Sekunden ist das Ganze vorbei. Gut 2000 Online-Nutzer haben den Clip gesehen.

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.

Der Geretsrieder Bürgermeister Michael Müller stellte sich bewusst am neuen Karl-Lederer-Platz vor die Kamera, um das moderne und dynamische Geretsried vorzustellen. © Screenshot: Hermsdorf-Hiss

Stolz vor der neuen Stadtmitte präsentiert sich Michael Müller, Bürgermeister der jüngsten und zugleich größten Kommune im Landkreis. Auf Tracht wie sein Kollege Heilinglechner verzichtet er, Müller trägt ein weißes T-Shirt und Sakko. Er findet, dass die Stadt Geretsried und der Landkreis etwas Wichtiges gemeinsam haben: die Dynamik. Er lädt alle, die den Clip sehen, ein, nach Geretsried zu kommen, speziell ins interkommunale Hallenbad, in die Isarauen sowie zum neu gestalteten Karl-Lederer-Platz. Die Bilanz seines Auftritts: 41 Sekunden Sendezeit, etwa 1800 Zuschauer. Damit hat Müller die Chance genutzt, Werbung für seine Stadt zu machen. „Genau das war auch bei den Clips beabsichtigt“, so Heigl.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

„Ein wenig schade“ findet Heigl, dass er neben 18 Zu- auch drei Absagen bekommen hat. Anton Margreiter aus Greiling, Benedikt Pössenbacher aus Bichl sowie Stefan Jocher aus Schlehdorf haben nicht mitgemacht. Eine Anfrage unserer Zeitung, was sie zu ihrem „Nein“ bewogen hat, haben sie unbeantwortet gelassen. Die Bilanz: 0 Sekunden Sendezeit, 0 Aufrufe, 0 Sympathiepunkte.

Hinweis:

Wer sehen will, wie sich sein Bürgermeister geschlagen hat, geht auf die Facebook- oder Instagram-Seite des Landratsamts. Auch auf Youtube findet man die Clips mit dem Suchwort Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen. Den Link finden Sie hier.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.