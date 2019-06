Surfwelle in Wolfratshausen: Die Entscheidung im Stadtrat ist gefallen

Am Dienstag stimmte der Wolfratshauser Stadtrat endgültig über das Surfwellen-Projekt in Weidach ab. Die Entscheidung fiel deutlich aus.

Update, 19.10 Uhr: Reaktion von Stefanie Kastner, Vorsitzende des Vereins „Surfing Wolfratshausen“, unmittelbar nach dem Votum für die Surfwelle: „Erstens: Hurra! Zweitens: Wir sind uns der Verantwortung, die diese Entscheidung für uns bedeutet, wohl bewusst. Wir werden weiter hart für die Welle arbeiten.“

Update, 18.50 Uhr: Die Flößerstadt bekommt eine künstliche Surfwelle - das Votum fiel eindeutig aus. Diese Entscheidung hat soeben der Wolfratshauser Stadtrat mit 20 zu drei Stimmen gefällt. Nach derzeitiger Schätzung kostet das Projekt 800.000 Euro. Die Stadt legt maximal 400 000 Euro auf den Tisch und zahlt darüber hinaus 5000 Euro Betriebskostenzuschuss jährlich. 335.000 Euro sind der Kommune aus dem EU-Förderprogramm „Leader“ versprochen, 60.000 Euro Spenden hat der Verein „Surfing Wolfratshausen“ gesammelt.

Aber: Laut Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) sind von besagten 400.000 Euro aus dem Stadtsäckel bereits 159.000 Euro für Beratungen und Planungen ausgegeben worden. Die Entscheidung des Rates wurde von den Befürwortern der Surfwelle auf der Besucherempore im Sitzungssaal mit Beifall und sogar Gejohle quittiert.

Entscheidung über die Surfwelle Besucherempore im Wolfratshauser Stadtrat gut gefüllt

Update, 18.05 Uhr: Mit Spannung wird die Stadtratssitzung erwartet. Die Zuschauertribüne in Wolfratshausen ist gut gefüllt.

+ Viele Zuschauer wollten die Entscheidung über die Surfwelle live verfolgen. © Eick

Update, Dienstag, 16.36 Uhr: Heute Abend sollen im Wolfratshauser Stadtrat die Würfel fallen. Wird in der Loisach im Stadtteil Weidach eine künstliche Surfwelle gebaut? Mit Blick auf die Kosten sieht die aktuelle Ausgangslage so aus: Das Projekt schlägt nach derzeitiger Schätzung unterm Strich mit 800 000 Euro zu Buche. Sagt der Stadtrat Ja zu dem Vorhaben, legt die Flößerstadt - wie bereits im Februar beschlossen - maximal 400 000 Euro auf den Tisch und zahlt darüber hinaus 15 Jahre lang 5000 Euro Betriebskostenzuschuss jährlich. Weitere 335 000 Euro sind der Kommune aus dem EU-Förderprogramm „Leader“ versprochen, 60 000 Euro Spenden hat der Verein „Surfing Wolfratshausen“ in den vergangenen Monaten gesammelt. Aber: Laut Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) sind von besagten 400 000 Euro aus dem Stadtsäckel bereits 110 000 Euro für Beratungen und Planungen ausgegeben worden.

Update, Dienstag, 14.42 Uhr: Heute Abend fällt der Stadtrat die finale Entscheidung über das Schicksal der Wolfratshauser Surfwelle. Wir berichten aktuell aus der Sitzung, die um 18 Uhr im Rathaus beginnt, über das Ergebnis.

Ursprünglicher Ankündigung für die finale Stadtrats-Entscheidung zu Surfwelle in Wolfratshausen:

Wolfratshausen – Es waren arbeitsame Wochen für die Planer des Surfwellen-Projekts. Seit Februar brüten die Beteiligten über Verträgen und Vereinbarungen. Am kommenden Dienstag sollen die Stadträte wie berichtet über diese Papiere abstimmen – und haben in einer nichtöffentlichen Sondersitzung bereits positive Signale ausgesendet. Das verkündete Bürgermeister Klaus Heilinglechner auf einer Pressekonferenz am Freitagvormittag.

„Hinter der Verwaltung liegt eine intensive Arbeit“, sagte der Rathauschef. Alleine der Vertrag mit dem Betreiber zweier Kraftwerke auf dem Fluss wurde elf Mal geändert, bevor beide Parteien ihn für unterschriftsreif hielten. Die Vorbereitungen für das Bauwerk seien „ein enorm komplexer Vorgang“.

Das zeigte sich mehrmals in den vergangenen Jahren. Seit 2013 gibt es die Überlegung, die Sportanlage zu errichten – und mehr als einmal stand die Welle vor dem Aus. Im Februar knüpfte der Stadtrat seine Zustimmung an mehrere Bedingungen. Dazu zählten unterschriftsreife Verträge mit dem Kraftwerksbetreiber, dem Verein Surfing Wolfratshausen, der die Welle betreiben will, dem Freistaat Bayern als Grundeigentümer und ein Versicherungsvertrag für eine Haftpflichtversicherung der Betreiber.

„Der Stadtrat hat diese Anfang Juni vorgelegt bekommen“, sagt Heilinglechner. Das Gremium verlangte nur wenige Änderungen, „die wir eingearbeitet haben“. Die Öffentlichkeit bekommt die Papiere erstmals in der Stadtratssitzung am Dienstag zu Gesicht. Dann muss der Rat abstimmen, ob er mit den Unterlagen einverstanden ist – und das Projekt eine Zukunft hat oder nicht. Ein Aufschub oder weitere Bedenkzeit kommen dem Ende der Welle gleich, denn das Vertragswerk muss noch vor September mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim abgestimmt werden. Geschieht das nicht rechtzeitig, verfällt die zugesagte Leader-Förderung für die Welle in Höhe von rund 350.000 Euro.

Heilinglechner ist optimistisch: „Seit der Besprechung kamen keine Fragen mehr auf. Ich rechne damit, dass es so bleibt.“ Er hob mehrfach „das extreme Engagement“ des Vereins hervor. „Die Ehrenamtlichen haben bewiesen, dass das Projekt keine Luftnummer für sie ist.“ Der Verein habe sich bereit erklärt, sich neben dem Wellen-Betrieb für vorerst 15 Jahre auch in der Förderung der Jugendarbeit der Kommune einzubringen. Sollten die Zuschüsse der Leader-Förderung und der Stadt – der Stadtrat hat seine Beteiligung auf 400.000 Euro fixiert – für den Bau der Welle nicht ausreichen, wolle der Verein finanziell einspringen.

