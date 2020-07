Enttäuschender Auftakt der Open-Air-Reihe im Merkurdrome

Die Künstler sind zurück, aber das Publikum fehlt

von Peter Herrmann

Mit einem Konzert der Band „Massel-Tov“ fand am Wochenende im Merkurdrome der Auftakt der Open-Air-Reihe statt. Doch die Veranstaltung lockte nur ein gutes Dutzend Besucher an. Aufzugeben kommt für die Organisatoren jedoch nicht in Frage.