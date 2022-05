Drei Szenarien: BRK-Kreisverband führt Katastrophenschutzübung durch

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Täuschend echt: Im Rahmen einer Katastrophenschutzübung des BRK-Kreisverbands wurden drei Unglücksfälle inszeniert. Auf einer Party bei Beuerberg kommt es zu einem Amoklauf. © Sabine Hermsdorf-Hiss

BRK-Kreisverband hat vor wenigen Tagen eine Katastrophenschutzübung durchgeführt. Simuliert wurden ein Amoklauf, eine Explosion sowie ein schwerer Unfall.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Party auf dem Gelände der WGV Quarzbichl bei Beuerberg ist in vollem Gange. Dumpfe Bässe dröhnen aus den Lautsprechern, eine Gruppe junger Leute tanzt ausgelassen. Plötzlich quietschen Reifen. Die Fahrer zweier Pkw haben sich ein Rennen geliefert und die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren. Eins überschlägt sich, das andere rast durch die Tanzenden und prallt gegen einen Betonpfeiler. Zum Glück ist dieses Szenario nur gestellt. Es ist Teil der Katastrophenschutzübung des BRK-Kreisverbands Bad Tölz-Wolfratshausen. Sie zog sich am Wochenende über 24 Stunden durch den gesamten Landkreis.

Am Kirchsee wurde eine Explosion simuliert. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Sachsenkam: Explosion auf einem Floß

Erste Station am frühen Nachmittag ist der Kirchsee bei Sachsenkam. „Wir stellten eine Gruppe dar, die auf einem Floß mitten im See gegrillt hat, als plötzlich jemand einen Brandbeschleuniger in das Feuer schleudert. Es kommt zur Explosion“, beschreibt Christian Ikker die Situation. Er ist für die Organisation verantwortlich – zusammen mit Benno Schreiter, Anika Bartscht, Toni Edlin, Marco Ernstberger, Laura Irmer, Stephanie Krenn, Ingo Roeske, Fabienne Schenker und Thomas Schnubel. Auch in diesem Fall gibt es viele Verletzte, einige Menschen sind in Panik ins Wasser gesprungen, um sich an das gegenüber liegende Ufer zu retten.

Benediktbeuern: Ein Zug erfasst einen Bus

Ein drittes Szenario wird weit nach Mitternacht in Benediktbeuern nachgestellt. Ein Zug hat an einer Kreuzung einen voll besetzten Bus erfasst. „Wir wollten Situationen mit vielen verletzten Beteiligten schaffen“, erklärt Schreiter. „Und zwar solche, die Gott sei Dank nicht täglich vorkommen, aber durchaus möglich sind.“

Involviert sind neben der Polizei die örtlichen Feuerwehren und verschiedene Kräfte des BRK – wie der Wasser- und Bergwacht– sowie der Bereitschaften und des Rettungsdienstes. Ebenfalls mit von der Partie sind rund 40 Mimen, die teils aus den Reihen des BRK, teils aus der Laiendarstellergruppe „Team Bayern“ stammen. Um die Einsätze so realistisch wie möglich zu gestalten, greifen die Mitarbeiter der BRK-Notfalldarstellung je nach geforderter Lage ganz tief in die Trickkiste: Schnitt- und Brandwunden, offene Brüche und Kopfverletzungen werden täuschend echt geschminkt.

In Benediktbeuern übten die Helfer die Kollision zwischen einem Zug und einem voll besetzten Bus. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Man muss auf das Unmögliche vorbereitet sein

Ebenfalls vor Ort sind die Abschleppunternehmer Söldner aus Wolfratshausen und Schwan aus Bad Tölz. „Ich habe vorher genaue Anweisung bekommen, was mit den Fahrzeugen passieren soll“, sagt Michael Söldner und lacht. „Dann habe ich bei uns im Keller die Autos eben so hergerichtet. Genauer gesagt, das Dach und die Front eingedrückt, ein paar Türen zugeschweißt. So konnte man sie nicht öffnen, und die Rettungskräfte mussten sich erst einmal über die Heckklappe Zugang verschaffen.“

Der Sinn der Übung liegt auf der Hand. „Notfälle kündigen sich nicht an“, sagt Benno Schreiter. „Aber man muss auf das Unmögliche vorbereitet sein.“ Durch das gemeinsame Training der Einheiten kann von- und miteinander gelernt werden. Daher sind Fehler durchaus erwünscht. „Nur so können wir nachjustieren, sehen, wo man etwas verbessern kann.“ Gerade die Übung am Bahnübergang war für die Kräfte des Rettungsdienstes, die teilweise sogar aus München kamen, hilfreich. „Sie hatten einige Auszubildende dabei. Ihr Praxisanleiter konnte sie auf diese Art in einem geschützten Rahmen an die Situation heranführen.“

Die Vorbereitung dauerte eine Dreivierteljahr

Zurück zum Unglück auf dem Gelände der WGV Quarzbichl: Die Versorgung der Verletzten hat begonnen. Plötzlich gellt ein wütender Schrei, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Krach. Ein „Anwohner“ hat sich vor Wut über die immer wieder kehrenden nächtlichen Partys in einen Gabelstapler gesetzt und ein drittes Auto regelrecht aufgespießt. Plötzlich fallen Schüsse. Der Mann läuft Amok. Die Rettungskräfte und Feuerwehrleute versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Die Situation eskaliert. Ein weiterer Notruf wird abgesetzt. Kurz darauf ist das Mobile Einsatzkommando (MEK) vor Ort. Schnell bringt die Spezialeinheit der Polizei die Lage unter Kontrolle – und macht sich umgehend daran, die Retter bei der Versorgung der Verletzten zu unterstützen.

„Wenn vor einem ein Mensch liegt, dem du gerade hilfst, gerät man oft in eine Welt, die nur ein paar Quadratmeter groß ist“, sagt Schreiter. „Man schaut nicht mehr nach rechts oder links. Aber das sollte man tun.“ Denn genau das macht im Zweifel den Unterschied – „ob man sich wegduckt oder nicht“. Gerade deshalb waren die Organisatoren begeistert, dass das MEK seine Mitwirkung zugesagt hatte und diese extreme Situation nachgestellt werden konnte.

Und wann ist die nächste Übung? Benno Schreiter und Christian Ikker müssen lachen. „Das nächste Vierteljahr wird jeder aus dem Orga-Team abwinken – es ist eine immense Arbeit, so etwas vorzubereiten.“ Etwa ein Dreivierteljahr hat die Gruppe sich die Szenarien ausgedacht, nach geeigneten Örtlichkeiten gesucht, für Unterbringung und Verpflegung der Darsteller gesorgt und Transportmöglichkeiten organisiert. „Aber nach drei Monaten“, so die beiden unisono, „kommen schon die ersten mit neuen Ideen an – und alles geht von vorne los.“

