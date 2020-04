24 Stunden Aufschub: Floßkanal erst ab Dienstag gesperrt

Jetzt steht es endgültig fest: Die Bauarbeiten an der Sauerlacher Straße beginnen wie geplant am Montag - aber die Sperrung des Floßkanals erfolgt erst am Dienstag.

Wolfratshausen – Es bleibt dabei: Am Montag beginnen die Bauarbeiten an der Sauerlacher Straße zwischen Finanzamt und S-Bahnhof, damit verbunden ist die vierwöchige Sperrung der Zufahrt über die Straße Am Floßkanal in Richtung Bahnhofstraße sowie zur Altstadt (Marktstraße).

Gegen diese Sperrung – die laut Bürgermeister Klaus Heilinglechner nun erst am Dienstag erfolgt – hatten sich wie berichtet zahlreiche Gewerbetreibenden gestemmt, die erhebliche Umsatzeinbußen fürchten.

Zunächst hatte der Protest nur eine Stimme: Karin Kunert, die am Floßkanal eine Parfümerie plus Kosmetikstudio betreibt. Doch nach und nach gingen auch ihre Nachbarn auf die Barrikaden, schließlich sprachen Vertreter des Werbekreises Wolfratshausen im Rathaus persönlich vor – und der Vorsitzende der Unternehmervereinigung Wolfratshausen, Christian von Stülpnagel, sendete eine E-Mail an Bürgermeister Heilinglechner.

Darin stellte Stülpnagel fest: Die Betriebe würden nach der wochenlangen Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie „teilweise ums Überleben kämpfen“. Ausgerechnet jetzt „den Floßkanal als strategische Verkehrsachse zu sperren, das darf nicht passieren“.

Nach einem knapp zweistündigen Gespräch zwischen einigen Gewerbetreibenden und Heilinglechner am Mittwochnachmittag berichtete Kunert unserer Zeitung, dass die Baumaßnahme wie geplant am Montag anlaufen wird.

Dem Rathauschef sei es nach eigenen Worten nicht gelungen, den Startschuss um eine oder zwei Wochen zu verschieben. Allerdings erfolgt die Sperrung des Floßkanals nun erst am Dienstag, 5. Mai.

Darüber hinaus will Heilinglechner von der Verkehrsbehörde am Landratsamt die Möglichkeit prüfen lassen, Autos über den Busbahnhof auf die Bahnhofstraße rollen zu lassen, so der Rathauschef am Abend auf Nachfrage.

