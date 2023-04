300 Beschäftigte verlieren ihren Job: Nun verkünden Geschäftsführung und Betriebsrat Neuigkeiten

Von: Carl-Christian Eick

Die Pharma-Fertigung bei Haupt Pharma an der Pfaffenrieder Straße in Wolfratshausen wird Ende dieses Jahres eingestellt. 300 Beschäftigte sind von der Entscheidung betroffen. © Aenova-Gruppe

Die Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH wird Ende dieses Jahres wie berichtet geschlossen. Nun verkünden Geschäftsführung und Betriebsrat relativ gute Nachrichten für die rund 300 Beschäftigten.

Wolfratshausen – Am 9. März erfuhren die rund 300 Beschäftigten der Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH in einer Mitarbeiterversammlung, was sie genau genommen schon lange ahnten oder wussten: Der Standort der Aenova-Gruppe in der Loisachstadt wird geschlossen. Die Produktion für die Pharma- und Gesundheitsindustrie endet im Dezember 2023 (wir berichteten). Kurz vor Ostern gibt’s jetzt relativ gute Nachrichten: „Arbeitgeber und Betriebsrat haben sich auf einen Sozialplan geeinigt“, teilte am Mittwoch Aenova-Pressesprecherin Dr. Susanne Knabe unserer Zeitung per E-Mail mit.

Als Grund für die Schließung des Standorts Wolfratshausen hatte die in Starnberg ansässige Aenova-Gruppe, nach eigenen Angaben international führender Auftragshersteller und -entwickler für die Pharma- und Healthcare-Branche, unter anderem „jetzt in Kraft tretende zusätzliche Behördenauflagen für die Sterilfertigung“ genannt. Das mache eine „umfängliche“, das heißt, kostspielige Generalsanierung des Betriebs an der Pfaffenrieder Straße notwendig. Dies aber sei wirtschaftlich nicht darstellbar.

Die Verhandlungen über einen Interessenausgleich sowie einen Sozialplan „zur Milderung der wirtschaftlichen Nachteile für die Angestellten“, so Knabe, seien unmittelbar nach der Mitarbeiterversammlung Anfang März aufgenommen worden. Das hatte Michael Bösl, Betriebsratsvorsitzender der Haupt Pharma Wolfratshausen, in einem Gespräch mit unserer Zeitung bereits bestätigt. Nun meldet die Aenova-Sprecherin Vollzug: „Sozialplan und Interessenausgleich wurden am 28. März von beiden Parteien unterzeichnet.“ So konnten nach ihren Worten „Klarheit und Perspektiven für die Mitarbeitenden geschaffen werden“.

Aenova will andere Unternehmen in der Region Wolfratshausen kontaktieren

In den Vertragswerken geht’s konkret um die Rahmenbedingungen für die Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse sowie mögliche Abfindungszahlungen. Die Details sind wie immer in solchen Fällen nicht öffentlich. Nur so viel: Beide Parteien, das berichtet Knabe, „waren bemüht, eine sozial gerechte, ausgewogene Lösung zu finden“.

Für die Betroffenen ist es wichtig, dass wir uns zügig geeinigt haben und damit Perspektiven nach vorne geben können – trotz der Schließungssituation.

Wichtig sei es für Aenova auch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Suche nach einer Folgebeschäftigung zu unterstützen. Dazu würden Jobangebote innerhalb der Aenova-Gruppe samt Umzugskostenpauschale, die Kontaktaufnahme mit anderen Unternehmen in der Region sowie Bewerbungstipps zählen.

Laut Betriebsratschef hat man sich in Verhandlungen „nichts geschenkt“

Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat – es gab sechs Verhandlungsrunden – bezeichnet Knabe rückblickend als „sehr intensiv, aber durchaus partnerschaftlich“. Für die Betroffenen „ist es wichtig, dass wir uns zügig geeinigt haben und damit Perspektiven nach vorne geben können – trotz der Schließungssituation“, erklärt Niels Neumann, Director Human Resources Cluster Süd der Aenova Gruppe. Betriebsratsvorsitzender Bösl stellt in der gemeinsam mit der Unternehmensführung formulierten Pressemitteilung fest: „Man hat sich nichts geschenkt. Es war dem Betriebsrat ein dringendes Anliegen, den Mitarbeitenden unter Berücksichtigung aller Umstände und Interessen schnellstmöglich Antworten und eine bestmögliche und sozialverträgliche Lösung vorzustellen.“

Bösl, der schon seit Anfang der 1970er-Jahre für Haupt Pharma (seinerzeit American Cyanamid) arbeitet, weiß: „So eine Situation bedeutet ja einen echten Einschnitt in der beruflichen Laufbahn.“ (cce)

