40 Jahre Radsportclub: Jetzt steht das Ziel der 463 Kilometer langen Jubiläumstour fest

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Wolfratshauser Rathauschef im Jubiläumstrikot: (v. li.) RSC-Vize Horst Schwanke, Trikot-Sponsor Rainer Lug, Bürgermeister Klaus Heilinglechner, Vorsitzender Wolfgang Sacher und Schriftführer Gerhard Reindler präsentieren den Flyer des RSC. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Radsportclub (RSC) Wolfratshausen besteht heuer seit 40 Jahren. Geplant ist unter anderem eine Jubiläumstour in die Partnerstadt Manzano in Italien.

Wolfratshausen – Die beiden Geschehnisse des 13. April 1983 haben auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun. Eine Gruppe Radsportbegeisterter gründete an diesem Tag in Wolfratshausen den RSC Isartal. Rund 23 Kilometer weiter, in Penzberg, überlebt der 16-jährige Wolfgang Sacher einen Starkstromunfall, bei dem er den linken Arm verlor. Sacher steht heute, 40 Jahre später, an der Spitze des Vereins. Über den Radsport kämpfte er sich zurück ins Leben.

„Dass beide Jahrestage auf das gleiche Datum fallen, war mir noch gar nicht so bewusst“, sagt der Paralympicssieger und Weltmeister im Radrennsport, bei der Auftaktveranstaltung zum 40-Jährigen.

Als Auftakt für das Festjahr übergaben die Radsportler ein Jubiläumstrikot an Bürgermeister Klaus Heilinglecher. Der Rathauschef ist selbst Mitglied im RSC. Der Radsportclub hat seinen Werbe-Flyer neu aufgelegt. Eigenwerbung betreiben die Mitglieder auf den Mobilitätstagen „Drehmoment“ in Penzberg. Sacher und seine Radl-Kollegen geben bald auch den Startschuss für die Saison. „Am ersten Mai ist offizielles Anradeln.“

In Münsing wartet ein kräftezehrender Bergsprint auf die Sportler

Viel Zeit zu trainieren bleibt den Sportlern aber nicht: Knappe drei Wochen später wollen sie beim Münsinger Rennen – inklusive kräftezehrendem Bergsprint – kräftig in die Pedale treten. „Gut eine Woche später dann unser absolutes Highlight: Die Jubiläumstour in die Wolfratshauser Partnerstadt Manzano.“

Neun Teilnehmer hätten sich bereits für die 463 Kilometer lange Fahrt angemeldet. „Wir wollen die Strecke in drei Etappen schaffen“, sagt Sacher – und, an Bürgermeister Heilinglechner gewandt: „Der Antrag auf die Bitte um Zuschuss wird noch ausgefüllt.“ Ein Sommerfest, sowie die offene Stadtmeisterschaft in Feldkirchen im September sowie eine Mitgliederversammlung im Oktober beenden das Festjahr.

Die Bereitschaft, sich selbst ehrenamtlich mit einzubringen, wird leider immer seltener. Aber eine Stadt ohne Vereine ist eine tote Stadt.

Sacher hielt einen kurzen Rückblick auf die Geschichte der Radsportler. „Beim Durchsehen alter Dias ist uns aufgefallen, wie viele Unternehmungen und Touren von Anfang an stattgefunden haben.“ An erster Stelle stehe seit jeher die Freude am Sport, der Fokus liege eher auf Touren als auf Rennen. Ergänzt wurde der Verein mittlerweile um die Sparte Mountainbike. „Ebenso setzen wir uns für die Förderung unserer Talente ein“, sagt Sacher. Neben ihm sind einige Größen des Radsports Mitglied im RSC: Antje Bornhak, Horst Schwanke oder Maria Zander rasten auf Treppchen bei Weltmeisterschaften. Claudia Lichtenberg ist eine der erfolgreichsten deutschen Radfahrerinnen überhaupt, sie gewann den Giro d’Italia und die Tour de L’Aude.

Vom „großen Einbruch“ im Jahr 2010 hat sich der RSC Wolfratshausen erholt

Es sind die berühmtesten von vielen Mitgliedern: 1983 waren es 59, 1996 fuhren 165 Fahrradbegeisterte beim RSC. „2010 erlebten wir allerdings einen großen Einbruch“, berichtet der Erste Vorsitzende weiter. „Wir hatten nur noch 103 Mitglieder.“ Der Verein stand kurz vor der Auflösung, zumal sich niemand bereit erklärte, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen. Sacher sprang ein – und ist es bis heute. Mittlerweile zählt der RSC wieder rund 150 Mitglieder.

Heilinglechner zeigte sich von dem Engagement des Vereins angetan. „Jeder nutzt gerne die Angebote unserer 130 Vereine“, sagt er. „Die Bereitschaft, sich selbst ehrenamtlich mit einzubringen, wird leider immer seltener. Aber eine Stadt ohne Vereine ist eine tote Stadt.“ (sh)

