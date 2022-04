So rüstet man sich für die neue Radsaison

Von: Dominik Stallein

Josefine Hopfes und Werner Grimmeiß vom ADFC sind leidenschaftliche Fahrradfahrer. © Hans Lippert

Radfahren liegt nicht erst seit Corona voll im Trend. Der ADFC gibt Tipps, was man zu Beginn der Saison und vor größeren Touren beachten sollte.

Wolfratshausen/Geretsried – Es ist schon längst viel mehr als ein Trend: Spätestens jetzt, wenn die Temperaturen langsam frühsommerlich werden, steigen viele Menschen im Landkreis wieder auf ihr Rad und erkunden die Region. Was manche während der Corona-Pandemie als neue Passion entdeckt haben, ist für Josefine Hopfes und Werner Grimmeiß schon seit Jahrzehnten ein Hobby. Die beiden sind im ADFC-Vorstand im Landkreis engagiert – und sie wissen genau, was man vor einer ausgiebigen Radtour beachten muss.

Im Frühjahr ist eine Inspektion nötig

Nach Monaten im Fahrradkeller oder in der der Garage sollte man seinen Drahtesel einmal auf Herz und Nieren prüfen lassen, bevor man die Saison einläutet, sagt Werner Grimmeiß. Auch wenn augenscheinlich alles in Ordnung ist, empfiehlt er bei ausgedehnten Radtouren, immer ein bisschen Verbandszeug für den fahrbaren Untersatz mitzunehmen: „Vor allem ein Schlauch zum Wechseln und eine Luftpumpe sind sinnvoll“, sagt Grimmeiß. Einen platten Reifen könne man sich schnell einfahren – und die Fahrt ohne Ersatzmaterial ein jähes Ende nehmen. Außerdem packt er sich vor einem Ausflug einen Schraubenzieher und Wechselschrauben in seine Gepäckträgertasche, um für kleinere Schäden gewappnet zu sein. Angst vor einer gerissenen Kette – für viele Radler ein unangenehmes Erlebnis – hat der Wolfratshauser nicht. „Die kann man relativ schnell reparieren, wenn man weiß, wie es geht und Werkzeug dabei hat.“

Bei längeren Ausfahrten ist ein GPS-Gerät nützlich

Außer dem Notfall-Kit für technische Mängel packen die beiden Radler nur wenig in ihre Taschen: „Man braucht nicht viel“, sagt Hopfes. Außerdem sei alles, was man mitnimmt, zusätzliches Gewicht, „das man dann die ganze Zeit mit sich herumträgt.“ Selbst bei Mehrtagestouren, die die Geretsriederin besonders gerne mag, hat sie wenig Wechselkleidung dabei. „Man kann bei so einer Rundfahrt auch dieselbe Abendgarderobe mehrmals anziehen.“ In den meisten Unterkünften gäbe es außerdem die Möglichkeit, die verschwitzte Radlerkluft für den nächsten Tag zu waschen.

Ein Regencape leistet gute Dienste

Ein Kleidungsstück darf aber bei keinem Radausflug fehlen: Ein Regencape, das sich leicht verstauen lässt und zuverlässig vor Wasser schützt – zumindest meistens. „Wenn es länger richtig regnet, dann wird man auch mit dem besten Cape nass“, weiß Grimmeiß. „Das merkt man aber nur am Anfang“, fügt Hopfes an, „dann gewöhnt man sich daran.“ Solange man in Bewegung bleibe, würde es weder zu kalt noch gesundheitlich bedenklich, weiter durch den Regen zu radeln.

Hopfes und Grimmeiß bieten für den Landkreis-ADFC verschiedene Touren an. Viele führen durch die Region, bei anderen, längeren Ausflügen erkunden die Teilnehmer auch fremde Gefilde. Für die Tourenleiter bedeuten solche Ausflüge intensive Planung: „Niemand möchte beim Radeln an jeder Weggabelung stehen bleiben und auf der Karte nachschauen, wo es denn weitergehen kann“, weiß Grimmeiß. Deshalb rät er – wenn man eine längere Ausfahrt plant – sich schon im Vorfeld mit dem unbekannten Terrain zu befassen. Bei seinen Touren hat Grimmeiß stets ein GPS-Gerät dabei. Ein Smartphone tut es allerdings auch.

„Wichtig ist, dass das Kartenmaterial aktuell ist, gerade bei den Radwegen hat sich in den vergangenen Jahren viel getan, einige neue Wege sind angelegt worden.“ Es ist eine Entwicklung, die passionierte Fahrer wie Grimmeiß und Hopfes freut. Die Belange der Radler, ihre Sicherheit im Verkehr und auch die touristischen Möglichkeiten durch den Trend zum Drahtesel würden immer mehr erkannt. „Das liegt sicherlich auch daran, dass jetzt so viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind“, sagt Josefine Hopfes.

Trotzdem gäbe es noch viele Verbesserungsmöglichkeiten. An einigen Stellen vermisst Hopfes etwa Abstellanlagen. Dass beispielsweise in Wolfratshausen aber eine Satzung existiert, die solche Anlagen verbindlich festlegt, sei ein Schritt in die richtige Richtung. Grimmeiß gibt ihr Recht: „Es wurde – gerade in den vergangenen Jahren – in der Region viel für den Radverkehr unternommen.“ Auch wenn es immer noch Anpassungsbedarf geben würde, „darf man das nicht übersehen“.

Die Touren des ADFC findet man im Internet unter www.toel-wor.adfc.de unter dem Reiter „Aktuelles“