Ägyptisch-oberbayerisches Chorprojekt für Wettbewerb nominiert

Teilen

Ein Musikfilm, der Kraft ausdrückt: Der PASCH-Chor aus Kairo und der Wolfratshauser Kinder- und Jugendchor haben zwei Jahre an einem gemeinsamen Chorprojekt gearbeitet. Das Video ist von BR-Klassik für den 11. Bayerischen Chorwettbewerb nominiert worden. © Gregor Miklik/Privat

Ein ägyptisch-oberbayerisches Chorprojekt ist für einen BR-Klassik-Wettbewerb nominiert. Noch kann man den Chören seine Stimme geben.

Wolfratshausen - In der Hochzeit der Corona-Pandemie, vor rund zwei Jahren während Lockdown und Kontaktsperre, entstand die Idee eines gemeinsamen Chorvideos: Mit dem PASCH-Chor aus Kairo und dem Wolfratshauser Kinder- und Jugendchor – unter Federführung von ägyptischen Chorleitern sowie von Yoshihisa Kinoshita auf deutscher Seite. Nach zwei Jahren konnte das Musikvideo fertiggestellt werden.

Es entstanden ein beeindruckendes Chorprojekt sowie ein Video-Clip, der unter die Haut geht. Das Video der beiden Chöre wurde nun für die Top-10 aus 30 Bewerbungen beim 11. Bayerischen Chorwettbewerb von BR-Klassik nominiert. Das Publikum entscheidet bis kommenden Mittwoch, 9. November, wer als Sieger gekürt wird. Im Internet kann man für das Chorvideo aus Wolfratshausen und Kairo abstimmen.

Ägyptisch-oberbayerisches Chorprojekt für Wettbewerb nominiert

Weit und breit nur Sand. Der Dreh beginnt in der Wüste von Ägypten. Eine junge Frau blickt in die Ferne und singt leise ein klagendes Lied. Aus dem Klang ihrer Stimme klingt Einsamkeit. Plötzlich wechselt die Szene. Glasklares Wasser sprudelt einen Flusslauf hinab. Saftiges Grün säumt die Ufer. Barfuß läuft eine junge Frau den Fluss entlang. Die Blicke der beiden Frauen scheinen sich über die Grenzen hinweg zu treffen. „Musik verbindet uns“, singen junge Leute, die immer mehr in die Szenen kommen, sowohl im Land der Pharaonen als auch im oberbayerischen Wolfratshausen. Insgesamt wirkten 60 Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren mit. Es ist eine Filmcollage, die sich szenisch überschneidet und sich in einem gemeinsamen Lied vereint.

Regie führte die Drehbuchautorin Annika Tepelmann aus Münsing.

Alle seien mit Begeisterung bei der Sache gewesen, erinnert sich Yoshihisa Kinoshita, wohlwissend, dass es nicht selbstverständlich ist, vor der Kamera zu stehen, zu singen und zu tanzen. Die Musik basiert auf der traditionellen nordamerikanischen Melodie „Land of the Silver Birch“ und wurde mit Kompositionen der ägyptischen und deutschen Chorleiter erweitert. Der Chor wurde musikalisch von der Lehrerschaft des PASCH-Chors sowie dem Sologesang von Kinoshita begleitet. Regie führte die Drehbuchautorin Annika Tepelmann aus Münsing.

Es ist ein Musikfilm, der Kraft ausdrückt, der mitreißt, der zusehends an Dynamik gewinnt und eine wichtige Aussage transportiert: Dass Verbundenheit zwischen den Menschen und die Liebe zur Natur alles in Bewegung bringt. Und, dass die Musik über Grenzen hinweg verbindet. Das Projekt wurde finanziell gefördert von der Stadt Wolfratshausen, dem Goethe-Institut Kairo und der Bünemann-Stiftung.

Zum ägyptischen PASCH-Chor pflegen die Wolfratshauser eine enge Freundschaft. Erst im vergangenen Juni sangen die beiden Chöre wie berichtet in einem experimentellen Chorprojekt im Rahmen der EU-Förderlinie Erasmus plus. (web)

Jede Stimme zählt: Bis Mittwoch, 9. November, um 12 Uhr kann man für das beste Chorvideo des 11. Bayerischen Chorwettbewerbs im Internet unter www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/bayerischer-chorwettbewerb-2022-100.html abstimmen.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.