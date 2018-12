Wolfratshausen: Aktion „Leser helfen helfen“ - VR Bank München Land spendet 5000 Euro

„Die Kunden schenken uns ihr Vertrauen - und wir geben etwas zurück“, mit diesen Worten unterzeichnet der Vorstandschef der VR Bank München Land den Spendenscheck. Für die Weihnachtsaktion „Leser helfen helfen“ gab die Bank 5000 Euro dazu.

Wolfratshausen – „Was wir versprechen, das halten wir auch“, betont Anton Lautenbacher, Vorstandsvorsitzender der VR Bank München Land eG. Bereits im Sommer hatte Lautenbacher während eines Redaktionsbesuchs angekündigt, dass die Genossenschaftsbank heuer für die Weihnachtsaktion „Leser helfen helfen“ von Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur und Tölzer Kurier spenden wird. Jetzt machten Lautenbacher, Peter Wein (Pressesprecher und Leiter des Vertriebsmanagements) sowie Florian Ring (Leiter der VR-Bank-Geschäftsstelle in Wolfratshausen) Nägel mit Köpfen: Sie überreichten einen Scheck in Höhe von 5000 Euro für notleidende Menschen im Landkreis an Carl-Christian Eick, Redaktionsleiter des Isar-Loisachboten/Geretsrieder Merkur.

Die Schicksale, über die unsere Zeitung im Zuge der Weihnachtsaktion berichtet, „gehen nicht spurlos an uns vorüber“, sagt Lautenbacher. „Daher war es für uns keine Frage, uns zu engagieren.“ Hinter der VR Bank München Land eG liegt nach Worten des Vorstandsvorsitzenden ein „sehr, sehr gutes Jahr“. Der Geschäftsbericht 2018 wird zwar erst im kommenden Frühjahr veröffentlicht, doch Lautenbacher verrät, dass die Bank mit Hauptsitz in Oberhaching in puncto Bilanzsumme an der Zwei-Milliarden-Euro-Grenze kratzt. „Die Kunden schenken uns ihr Vertrauen – und wir geben etwas zurück“, erklärt der Vorstandschef, bevor er den Spendenscheck unterschreibt.

Mit 5000 Euro unterstützt die VR Bank München Land eG nicht nur die Aktion „Leser helfen helfen“ im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Weitere jeweils 5000 Euro fließen in ähnliche Spendenaktionen der Merkur-Redaktionen im Landkreis München sowie im Landkreis Ebersberg.

Lautenbacher: „Wir hoffen, dass unsere Spende Signalwirkung hat und sich weitere Unternehmen für die Weihnachtsaktion von Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur und Tölzer Kurier engagieren.“

red