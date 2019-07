Am Lidl-Parkplatz: Geretsrieder (17) vermöbelt Wolfratshauser (19) - Das vermutet die Polizei

Am Lidl-Parkplatz hat sich am Samstagabend eine wüste Schlägerei abgespielt. Ein Geretsrieder hat einen Wolfratshauser schwer attackiert und ihn sogar mit dem Tod bedroht.

Eine wilde Schlägerei haben sich am Samstagabend ein Wolfratshauser (19) und ein Geretsrieder (17) am Lidl-Parkplatz an der Margeritenstraße geliefert. wie die Polizei meldet, setzte er Jüngere dem Älteren schwer zu, schlug ihn, rang ihn nieder, würgte ihn und traktierte ihn mit Fußtritten. Mit knapper Not konnte sich der Wolfratshauser aus der Notlage befreien. Beim Versuch zu fliehen schubste der Geretsrieder ihn noch einmal vom Rad und drohte seinem Kontrahenten, ihn umzubrnigen. „Eine persönliche Vorgeschichte zwischen den beiden muss aufgrund des vorgetragenen Sachverhalts gegeben sein, näheres hierzu ist allerdings nicht bekannt“, schreibt die Polizei. Der junge Wolfratshauser wurde leicht verletzt, am Fahrrad entstand laut Polizei Sachschaden von etwa 200 Euro.

Lesen Sie auch unseren Live-Ticker mit aktuellen Polizeimeldungen