Vom Baum zur Geige: Wolfgang Johannes Scharff kennt das Geheimnis

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Präzisionshandwerk: Wolfgang Scharff in seinem Atelier im Untermarkt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Kunde kam sogar aus Moskau nach Wolfratshausen: Wolfgang Johannes Scharff fertigt in seinem Atelier am Untermarkt Geigen. Alles ist Handarbeit.

Wolfratshausen – Der Bau einer Geige beginnt im Wald. Wolfgang Johannes Scharff, Geigenbaumeister mit Werkstatt in Wolfratshausen, muss es wissen. Stand er doch selbst im Jahr 2000 in einem Wald im italienischen Trentino, um sich einen geeigneten Baum für die Herstellung der millimeterdünnen Deckel eines Instruments auszusuchen. „Von dort habe ich mir eine Fichte mitgebracht“, erzählt er. Das Holz dieses einen Baums werde für die nächsten Jahrzehnte seiner Geigenbaukunst reichen.

Geboren wurde Scharff 1962, lernte schon früh das Geigenspiel. Angesichts seiner Liebe zur Musik fügte es sich prächtig, dass sein Vater in Mannheim eine Geigenbauwerkstatt unterhielt. Schnell kam der Wunsch im Junior auf, selbst Streichinstrumente anzufertigen. „Jedenfalls habe ich lieber die Schnecken der Instrumentenhälse gemalt, als mich am Unterricht zu beteiligen.“ Scharffs Wunsch erfüllte sich. Er lernte bei Peter Erben und Stephan Gaes in München das Handwerk, das er mit der Meisterprüfung 1995 abschloss.

Wolfratshausen: Am Untermarkt entstehen Geigen in Handarbeit

Einzelteile: Stimmstöcke und Stege. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Eigentlich wollte Wolfgang Scharff in München bleiben. „Doch irgendwann landeten wir in Egling.“ Von da aus war es nur noch ein Katzensprung bis in die Loisachstadt. Er richtete sich Ende der 1990er Jahre im Untermarkt eine Werkstatt ein. Dort entstehen seitdem hochwertige Streichinstrumente made by Wolfgang J. Scharff, Wolfratshausen. Der Begriff Werkstatt trifft es allerdings nicht ganz: Es ist eher eine Mischung aus Ausstellungsraum, in dem zwischen verschiedenen Streichinstrumenten Widmungen von Jahrhundert-Violonist Yehudi Menuin und weiterer Musiker hängen, und Atelier. Scharffs Werkstatt diente schon als Filmkulisse für „Hubert und Staller“, Folge 45, „Spiel mir das Lied vom Tod“. Und wer war am Ende der Mörder? „Natürlich der Geigenbauer“, sagt Scharff trocken. Wer auch sonst, wenn kein Gärtner da ist.

Rund 150 Arbeitsgänge, verteilt auf etwa 200 Arbeitsstunden braucht es, bis eine Bratsche fertiggestellt ist. Aus wie viel Einzelteilen das Instrument besteht, kann der Meister nicht auswendig sagen. „Da müsste ich jetzt glatt erst einmal googeln“, sagt er schmunzelnd. Neben dem Fichtenholz für die Decke verwendet Scharff bosnischen Ahorn für die Böden. Großen Wert legt er darauf, dass die Bäume Zeit haben zu wachsen, und der Boden möglichst siliziumhaltig ist. „Das wirkt sich auf die Klangweiterleitung des Holzes aus.“ Wie ausgezeichnet die der Wolfratshauser Instrumente ist, kann man dem Internet entnehmen: Beim 1. Internationalen Violawettbewerb kamen sechs Musiker ins Halbfinale – drei davon zogen ihre Bögen über die Saiten einer Scharff-Geige, auch die Siegerin Emiko Yuasamit.

„So wird jedes Stück ein Unikat. Nix von der Stange.“

Geheimes Gemisch: Lacke und Öle. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Eine weitere Besonderheit ist der Lack. Scharff hat viel ausprobiert, entwickelt seine eigenen Mischungen immer weiter. Er deutet auf ein Glas mit einer rötlichen Grundierung. „Früher hat man im italienischen Geigenbau die Grundierung hauptsächlich aufgetragen, um das Instrument vor dem Holzwurm zu schützen.“ Nur führt selbst diese dünne Schicht zu einer Reflexion des Lichts. „Das ist so, als ob der Farblack von unten angeleuchtet wird.“ Fast schon zärtlich streicht Scharff über den geflammten Boden einer fertigen Geige und dreht sie im Licht. Verschiedene Farbnuancen sind zu sehen. Genau diese Ästhetik und das Nachempfinden der klassischen Geigenbaukunst sind dem Instrumentenhersteller wichtig. Und: „So wird jedes Stück ein Unikat. Nix von der Stange.“ Die Kollegen des 59-Jährigen loben an dessen Arbeit neben dem ausgesprochen guten und klaren Klang eben diese Lichtbrechung, die im Scheinwerferlicht einer Bühne an die alten Meister wie Carlo Bergonzi (1683 – 1747) erinnert.

„Als Geigenbauer“, sagt Scharff ernst, „muss man für seine Arbeit an die 30, 40 Jahre gerade stehen.“ Gerade Profis sollten einmal jährlich ihr Instrument anschauen lassen, um dessen Klangqualität zu erhalten. „Holz arbeitet“, sagt er und nimmt einen Stimmstock in die Hand. Dieses zylinderförmige Stück Holz ist zwischen Decke und Boden eingeklemmt, überträgt hier die Schwingungen. Wölbt sich die Decke, ist der Stimmstock zu kurz, der Klang verändert sich. „Nicht umsonst nennt man den Stimmstock auch ,Anima‘ – die Seele.“

Scharff ist auf den Münchener Geigentagen vom 6. bis zum 23. Oktober vertreten, stellt hier ein Instrument zum Ausprobieren zur Verfügung. Ob er es verkauft oder einen Auftrag bekommt, ist ungewiss. „Der Verkauf einer Geige ist ein langer Prozess“, sagt er. Doch wer eine echte „Scharff“ will, scheut keine Entfernung. „Ein Kunde“, sagt er nicht ohne Stolz, „nahm sogar den weiten Weg aus Moskau auf sich.“

sh

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)