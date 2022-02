Nach der Flucht vor Gericht: Touristen-Visum für Asylantrag missbraucht

Eine 37-Jährige musste sich vor dem Amtsgericht Wolfratshausen verantworten. © archiv

Die Frau floh aus Myanmar vor der Militärherrschaft. Vor Gericht musste sie sich jetzt verantworten. Der Vorwurf: Sie habe ihre Aufenthaltstitel erschlichen.

Wolfratshausen – Die Unruhen in Myanmar beschäftigen auch das Wolfratshauser Amtsgericht. In den vergangenen Wochen mussten sich mehrere Menschen, die vor der Militärherrschaft in dem südostasiatischen Land geflohen sind, wegen Erschleichen von Aufenthaltstiteln verantworten. So auch eine Ingenieurin für Luftverkehr (37), die am 2. Januar vorigen Jahres mit einem Touristen-Visum über den Flughafen München in die Bundesrepublik eingereist war.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigte die Frau, die mit ihrem Ehemann und zwei Kindern im Alter von einem und zehn Jahren in Wolfratshausen lebt, schon beim Antrag des Visums in ihrer Heimat, den Entschluss gefasst zu haben, in Deutschland Asyl zu suchen. Dies gab die Angeklagte auch unumwunden zu. Sie habe „ein Schengen-Visum beantragt, weil es nur diese eine Möglichkeit gab, um aus Myanmar rauszukommen“, ließ die Frau die Dolmetscherin übersetzen.

Falsche Angaben vor der Flucht nach Deutschland: 37-Jährige vor Gericht

Auf Nachfrage des Gerichts bestätigte die 37-Jährige, dass sie sich bewusst gewesen sei, dass die Angaben, die sie in der Deutschen Botschaft in Myanmar gemacht hatte, falsch waren und sie von Anfang an geplant habe, Asyl zu beantragen. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft und des Gerichts hatte sich die Ingenieurin damit strafbar gemacht. „Das Areal der Deutschen Botschaft unterliegt deutschem Recht“, erklärte Richter Helmut Berger.

Diese Ansicht teilte der Verteidiger nicht. Zudem habe seine Mandantin das Touristen-Visum nur bei der Abreise aus Mynamar am Airport in Yangon vorgezeigt. „In Deutschland hat sie davon keinen Gebrauch gemacht. Hier hat sie nur ihren Pass vorgelegt“, so der Rechtsanwalt, der forderte, die Frau freizusprechen.

Gericht erlässt Geldstrafe

Die Anklagevertreterin beantragte eine Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen à zehn Euro. Dies erschien dem Richter, der vergeblich angeregt hatte, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen, jedoch als „zu hart“. Er verurteilte die 37-Jährige zu 60 Tagessätzen à 10 Euro, insgesamt 600 Euro.