Ansturm auf dem Eis: Betreiber ziehen Bilanz über dritte Wolfratshauser „Eiszeit“

Mehrere tausend Besucher zählte die Stadt während der „Eiszeit“ an der alten Floßlände – trotzdem bleibt die Veranstaltung voraussichtlich ein Defizit.

Wolfratshausen – Die dritte Wolfratshauser „Eiszeit“ war ein Publikumsmagnet. Sechs Wochen lang lockte die künstliche Eisfläche Schlittschuhläufer an die Loisach. Nach dem letzten Tag am Montag ziehen die Beteiligten Bilanz. Die Stadt als Organisatorin und der Betreiber der „Eiswolf“-Hütte, Robert Rupp, sind sehr zufrieden.

Wolfratshausen: Organisatoren mit Eiszeit sehr zufrieden

Als „megagut“ bewertet die städtische Kulturmanagerin Marlene Schretzenmaier die Besucherzahlen und die Stimmung auf der Eislaufbahn. „Es waren eigentlich immer viele Besucher da“, hat sie beobachtet. Jeden Tag seien Menschen gekommen, um Schlittschuh zu laufen. Lediglich am 27. Dezember war niemand auf dem Eis – wegen starken Dauerregens musste die Fläche an diesem Tag geschlossen bleiben. Es war der einzige Schließtag. Zum Vergleich: Im Winter 2018/19 fiel der Lauf an vier Tagen komplett aus, und die Stadt zählte rund 6000 Besucher. Die „Eiszeit“ war somit auch schon im Vorjahr bei den Besuchern beliebt, trotzdem war man mit den Besucherzahlen nicht zufrieden. Dementsprechend gut lesen sich heuer die Zahlen, auch wenn sie noch nicht vollständig ausgewertet sind.

Eiszeit in Wolfratshausen: „Es waren eigentlich immer viele Besucher da“

Bis Anfang des Jahres 2020 kamen über 4000 Kinder und fast 2000 Erwachsene an die alte Floßlände. Dazu kommen noch die Ticketverkäufe an den letzten fünf „Eiszeit“-Tagen – „die wurden aber – wie der Rest der Schulferien auch – sehr gut angenommen“, sagt Schretzenmaier. Den Erfolg der dritten Wolfratshauser Eiszeit führt die Kulturmanagerin auf den gestiegenen Bekanntheitsgrad des jährlichen Angebots zurück. Besonders aus den Nachbargemeinden und dem Umland waren heuer viel mehr Gäste da. „Die Eiszeit hat sich dort wohl herumgesprochen.“

Über 4000 Kinder und fast 2000 Erwachsene kamen zur alten Floßlände

Ähnliches berichtet Wirt Robert Rupp. Aus seiner „Eiswolf“-Hütte heraus versorgte er die Besucher mit Glühwein und Kinderpunsch. „Die ganze Aktion ist super geglückt“, sagt Rupp. Nach 40 Tagen Dauerbetrieb sei er „zwar etwas müde, aber sehr zufrieden“. Er habe im Gespräch mit den vielen Gästen „sehr viel positives Feedback bekommen“. Gerade den Charakter als Treffpunkt für alle Menschen – unabhängig von Alter, Herkunft oder Einkommen – hätten die Besucher überschwänglich gelobt. „Bei mir vor dem Stand ist sogar ein Cambridge-Professor mit Menschen ins Gespräch gekommen, die nicht wissen, wo sie in der Nacht schlafen sollen“, erinnert er sich.

Wolfratshausen: 40 Tage Dauerbetrieb in der „Eiswolf“-Hütte

Neben den vielen Eltern, die sich an der Flammenbar aufwärmten, während sich ihre Kinder auf dem Eis tummelten, kamen auch viele regelmäßig vorbei, die an der Eisfläche Gesellschaft suchten, ohne selbst in die Schlittschuhe zu schlüpfen, so Rupp. „Viele haben den Wunsch geäußert, dass es die Eiszeit auch im kommenden Jahr geben soll.“ Der Wirt selbst hofft ebenfalls auf eine Neuauflage.

Das wird der Stadtrat vermutlich im März entscheiden. Zuvor möchte Schretzenmaier dem Gremium die Abrechnung der Eiszeit vorlegen. „Ich hoffe, dass wir beim Umsatz die 40 000 Euro geknackt haben“, sagt sie. Trotz der hohen Besucherzahlen rechnet sie aber mit einem Defizit. „Es geht nur darum, wie hoch oder niedrig es ausfällt.“ Nach dem „wahnsinnigen Hoch“, das sie heuer beobachtet hat, ist sie aber optimistisch.

dst