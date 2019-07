Arbeitslosenquote so niedrig wie zuletzt seit 30 Jahren

Vom Arbeitsmarkt meldet die zuständige Agentur für Arbeit in Rosenheim für den Landkreis einmal mehr erfreuliche Zahlen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Arbeitslosenquote im Landkreis bleibt auf extrem niedrigem Niveau. Wie die Agentur für Arbeit in Rosenheim mitteilt, lag sie im Landkreis zum 1. Juli bei 1,9 Prozent. Das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Im Juli 2018 lag der Wert ebenfalls bei 1,9 Prozent. In absoluten Zahlen: Zwischen Isar und Loisach waren im Betrachtungszeitraum vom 14. Mai bis 13. Juni 1311 Bürger ohne Beschäftigung.

Der Landkreis weist den niedrigsten Wert im Zuständigkeitsbereich der Rosenheimer Agentur auf. In der Stadt Rosenheim liegt er bei 3,6 Prozent (1277 Arbeitslose) und im Landkreis Rosenheim bei 2,0 (1782 Arbeitslose). Nur im Kreis Miesbach wurde derselbe Wert erreicht (1035 Arbeitslose). Das ergibt in Summe 2,1 Prozent. „Die Zahl ist so niedrig wie zuletzt vor 30 Jahren“, so Dr. Nicole Cujai.

Der Agenturleiterin fällt bei der Betrachtung der Statistik auf, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 210 auf 970 gesunken ist. „Das unterstreicht die Aufnahmefähigkeit des regionalen Arbeitsmarktes.“

Cujai wendet sich an junge Leute unter 25 Jahre ohne abgeschlossene Berufsausbildung: „Egal, ob man zur Schule geht, einen Studienabbruch erwägt, sich im Übergangsjahr befindet oder als Helfer jobbt: Der Arbeitsmarkt ist sehr gut.“ Wer sich von der Agentur unterstützen lassen will, muss nur eine Mail an Rosenheim.berufsberatung@arbeitsagentur.de schreiben. Überdies findet am Donnerstag, 11. Juli, von 13 bis 17 Uhr in der Agentur an der Wittelsbacherstraße 57 in Rosenheim ein Sofortzugang statt, bei dem Mitarbeiter viele Stellenangebote im Angebot haben.

vu

