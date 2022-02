Mediziner steht vor dem Amtsgericht - Er hatte eine Blutentnahme verweigert

Teilen

Weil ein Arzt bei einem renitenten Betrunkenen die Blutentnahme verweigerte, musste sich vor Gericht verantworten. Am Ende stand ein Freispruch. © DPA

Ein betrunkener Fahrradfahrer hat sich in einer Klinik so aufgeführt, dass der Arzt die Blutentnahme nicht durchführen wollte. Deswegen stand er jetzt vor Gericht.

Wolfratshausen – Ein Mann liegt unter seinem Fahrrad auf dem Straßenpflaster. Aus einer Wunde an der Stirn rinnt Blut. Der Gestürzte scheint betrunken zu sein. Er sei nicht gefahren, sondern beim Schieben seines Rads mit dem Lenker an einem Straßenpfosten hängen geblieben, behauptet der Mann. Den von der Polizei angebotenen Atemalkoholtest lehnt er ab.

Der Radfahrer blutet an der Stirn und ist betrunken

Deshalb fahren zwei Polizisten mit ihm in die Kreisklinik nach Wolfratshausen – zur Blutentnahme. Die scheitert, weil der Verletzte sich recht aufführt, und der diensthabende Arzt sich aus diesem Grund weigert. Nach einiger Zeit brechen die Polizisten die Aktion ab, packen den Betrunkenen wieder ins Auto und fahren zurück nach Geretsried.

Weil sich keine weiteren Zeugen finden, wird das Verfahren gegen den Radfahrer wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr eingestellt. Stattdessen bringt die Staatsanwaltschaft den Arzt (54) vor Gericht. Der Mediziner soll sich der Strafvereitelung schuldig gemacht haben. Der Prozess endete mit einem Freispruch. „Nach meiner Auffassung haben Sie sich falsch verhalten“, erläuterte Richter Helmut Berger. „Aber strafbar gemacht? Nein.“

Die zwei Polizisten konnten den Mann nicht bändigen

Er habe versucht, den Patienten zu überreden, kooperativ zu sein, schilderte der Arzt die Situation im Krankenhaus vor Gericht. „Aber er wurde schon aggressiv, wenn er das Wort Blutentnahme nur hörte.“ Ein Polizist bestätigte, dass der Radfahrer aufgebracht war. „Er sagte, freiwillig werde er nie Blut abgeben.“ Nur mit Gewalt hätte das funktioniert. „Aber zu zweit wäre es schwierig gewesen, den Mann zu fixieren“, sagte der Beamte. Da der Arzt erklärt habe, die Blutentnahme unter diesen Umständen nicht durchzuführen, habe man nach Rücksprache mit dem Dienstgruppenleiter den Rückzug angetreten.

Der Arbeitsvertrag des Arztes spricht eine klare Sprache

Für den Arzt war die Geschichte damit jedoch nicht zu Ende. In seinem Arbeitsvertrag habe er sich „verpflichtet, Blutentnahmen zur Ermittlung von Blutalkoholkonzentrationen durchzuführen“, zitierte der Richter aus den Ermittlungsakten. In einer entsprechenden „Verfahrensanweisung“ sei zudem festgehalten, dass ein Arzt eine Blutentnahme auch gegen den Willen des Patienten durchführen dürfe, Zwangsmittel jedoch nur von der Polizei anzuwenden seien.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Außerdem, hieß es in der Anweisung weiter, „gelten Blutentnahmen auch bei Zwang als gefahrlos“. Dies sei im vorliegenden Fall jedoch nicht möglich gewesen. „Ich habe die Situation für den Patienten und für mich als gefährlich eingeschätzt“, argumentierte der Mediziner. „Er sah sich nicht in der Lage, eine gefahrlose Blutentnahme durchzuführen“, ergänzte die Verteidigerin.

Lesen Sie auch: Günter-Stöhr-Gymnasium: Unzufriedene Eltern zahlen kein Geld mehr - Prozess

Damit wollte sich der Anklagevertreter nicht zufriedengeben. „Wir haben eine Straftat, die nur mit einer Blutentnahme verfolgt werden kann“, so Staatsanwalt Thomas Ehemann, der die Frage in den Gerichtssaal warf, was das für künftige Fälle bedeute. „Soll man den Leuten den Tipp geben, schreit ein bisschen rum, seid renitent, dann gibt’s keine Blutentnahme und keine Chance, das Verfahren fortzuführen?“ Der Staatsanwalt beantragte eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 130 Euro, insgesamt somit 5200 Euro.

Lesen Sie auch: Dopelleben als Escort-Lady? Tennislehrerin verklagt TC Eurasburg

Der Richter sprach den Arzt vom Vorwurf der Strafvereitelung frei. Zwar hätte der Angeklagte die Blutentnahme durchführen müssen, betonte Helmut Berger mehrmals in seiner Urteilsbegründung. Aber um den Straftatbestand der Strafvereitelung zu erfüllen, hätte er in der Absicht handeln müssen, dass der Patient nicht weiter verfolgt werde. Aus der Beweisaufnahme habe sich jedoch kein Hinweis auf ein „wissentliches Vereiteln einer Straftat“ ergeben. Zudem habe die Polizei keinen weiteren Versuch unternommen, etwa durch Hinzuziehen einer weiteren Streife, den renitenten Herrn zu bändigen.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.