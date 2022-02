Wohnungsnot in bestimmtem Bereich besonders angespannt - „Warten teilweise über ein Jahr“

Von: Dominik Stallein

Bezahlbare Wohnungen sind in der Stadt Wolfratshausen nach wie vor Mangelware. © Symbolfoto/Frank Rumpenhorst/dpa

Der aktuelle Asylbericht in Wolfratshausen liefert interessante Zahlen. Und er macht auf ein Problem aufmerksam, das viele betrifft: die Wohnungsnot.

Wolfratshausen – 2015 sprach ganz Europa davon. Inzwischen ist es um das Thema Flucht zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung etwas ruhiger geworden. Die Arbeit mit Asylbewerbern läuft aber immer noch auf Hochtouren, wie jüngst in der Sitzung des Aussschusses für Kultur, Jugend, Sport und Soziales klar wurde. Paulina Kisselbach, die das Sachgebiet Asyl und Integration in Wolfratshausen betreut, gab dem Gremium einen Überblick über die Situation in den Unterkünften.

Die Asylbewerber seien in Wolfratshausen in zwei großen Gemeinschaftsunterkünften sowie mehreren kleineren, dezentralen Einrichtungen untergebracht, erklärte Kisselbach. Einige hätten – nachdem ihr Antrag auf Asyl angenommen wurde – bereits eine eigene Wohnung gefunden.

38 Menschen in Unterkünften sollten eigentlich längst in eigener Wohnung leben

Dieses Glück hatten aber nicht alle: 38 sogenannte Fehlbeleger leben noch in den Unterkünften. Dabei handelt es sich um anerkannte Geflüchtete, die eigentlich nicht mehr in den Einrichtungen, sondern in den eigenen vier Wänden leben sollten.

Auf Nachfrage von SPD-Stadtrat Manfred Menke, welches die größten Handlungsfelder in der Stadt seien, nannte Kisselbach wenig überraschend den Engpass an bezahlbarem Wohnraum. „Die gefühlte Wahrheit trifft in diesem Fall zu.“

Sie versuche, den Geflüchteten bei der Suche zu helfen, zum Beispiel indem sie mit ihnen Bewerbungsmappen für einen künftigen Vermieter erstellt. Die Lage sei trotzdem schwierig: „Selbst einige besonders dringende Fälle warten teilweise über ein Jahr auf eine Wohnung.“

In den Unterkünften leben 117 Männer und 48 Frauen

Kisselbach stellte einige Statistiken zur Flüchtlingssituation in Wolfratshausen vor. So käme der größte Anteil der 165 Asylbewerber in den Einrichtungen in der Loisachstadt aus Afghanistan, nämlich 61 Menschen, beziehungsweise aus Nigeria (44 Personen). Der Großteil der Asylsuchenden in Wolfratshausen ist jung: 70 Menschen sind zwischen 18 und 29 Jahren alt, 41 Personen zwischen 30 und 39. Minderjährig sind 44 Geflüchtete.

Kisselbach sieht in der Integration der Geflüchteten große Chancen. Zum Beispiel um dem demografischen Wandel und dem fehlenden Nachwuchs in einigen Berufsfeldern, wie zum Beispiel der Pflege, zu begegnen.

dst

