Auch auf dem Wochenmarkt gilt: Abstand halten

Viele Bürger besuchen freitags den Wochenmarkt in Wolfratshausen. Aber auch hier gilt in Corona-Zeiten: Abstand halten.

Wolfratshausen – Am Obststand ist die Schlange am längsten: Acht Personen warten darauf, Äpfel, Spargel oder Pilze kaufen zu können. Die Schlange ist vor allem deshalb so lang, weil die Wartenden den Mindestabstand von 1,5 Metern penibel einhalten. Mehrere Schilder weisen darauf hin. Auch die ehrenamtliche Sicherheitswacht streift über den Loisachhallen-Parkplatz, um zu kontrollieren.

Mehr Zeit zum Flanieren

Die Stimmung auf dem Wochenmarkt ist dennoch ausgelassen. „So ein Markt ist eine der letzten schönen Sachen, die man im Moment machen kann“, sagt Benedikt Reeh. Der 31-Jährige verkauft wie jede Woche Fisch und Feinkost von der Auslage seines Wagens. Einige seiner Kunden hätten jetzt mehr Zeit als sonst, um einzukaufen und zu flanieren. Das berichtet auch ein Wolfratshauser, der sich an Reehs Stand einen geräucherten Fisch einpacken lässt. „Die Leute wollen raus und etwas unternehmen“, sagt Reeh.

Trotz der Corona-Krise schlendern einige Wolfratshauser zwischen den zehn Verkaufsständen. Der Markt ist gut besucht. „Hier ist so viel Freiraum, dass man ohne Angst einkaufen kann“, sagt Ingrid Barth. Die Wolfratshauserin vermutet, dass auch deshalb viel los ist auf dem Wochenmarkt, der jeden Freitag von 7 bis 12 Uhr öffnet. „Man kommt vormittags aus dem Haus, bewegt sich an der frischen Luft, und es geht nicht so eng und gedrängt zu wie im Supermarkt.“

Grüppchenbildung ist tabu

Das haben Andreas Thomas und Gunther Perschon ebenfalls beobachtet. Die beiden Sicherheitswacht-Mitarbeiter beobachten das Einkaufsverhalten der Wolfratshauser. „Es gibt keine Grüppchen, alle halten sich an die Abstände“, sagt Thomas. Einige Händler hätten auf dem Boden Markierungen für die Wartenden angebracht, andere mahnen mit einem Hinweisschild, Distanz zu wahren. „Die Kunden sind alle einsichtig und verhalten sich verantwortlich“, fügt Perschon an. Bislang haben die beiden Siwa-Leute noch keine Gruppe auflösen müssen.

Vor dem Feinkost-Stand von Mehmet Aliritza, der unter anderem eingelegte Oliven, Fladenbrot und diverse Pasten verkauft, achten die Kunden darauf, niemandem zu nahe zu kommen. „Man sieht es hier sehr gut, dass fast jeder die Verhaltensregeln akzeptiert.“ Nur ganz selten beobachte er von seinem Stand aus mal eine kleinere Grüppchenbildung. Die meisten Kunden kommen alleine oder mit dem Partner.

„Das Geschäft läuft gut bis ganz normal“, sagt Aliritza. Was ihm allerdings aufgefallen ist: Einige Besucher neigen zu Großeinkäufen. „Manche Leute kaufen mehr ein als an Weihnachten.“

Dominik Stallein

