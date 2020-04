Auf der Einsatzfahrt: Opel-Fahrer (93) kracht in Polizeiauto

Unfall auf der Einsatzfahrt: Mit Martinshorn und Blaulicht war ein Polizeiauto am Samstag gegen 13.45 Uhr in Wolfratshausen unterwegs. Dann krachte es.

Wolfratshausen - Die Streife war auf der Schießstättstraße in Richtung Sauerlacher Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Margeritenstraße/Moosbauerweg zeigte die Ampel für die Beamten Rot. Deshalb fuhr der Fahrer des Streifenwagens laut Pressebericht langsam in die Kreuzungsbereich.

Zur gleichen Zeit kam ein 93-jähriger Wolfratshauser mit seinem Opel vom Moosbauerweg und wollte die geradeaus überqueren. „Im Gegensatz zu den anderen Verkehrsteilnehmern nahm er das Einsatzfahrzeug offensichtlich nicht wahr und prallte in der Kreuzungsmitte mit seiner Fahrzeugfront gegen die Fahrertür des Polizeifahrzeugs.“

Verletzt wurde niemand. Am Pkw des Seniors entstand Totalschaden, der Opel musste abgeschleppt werden. Der Streifenwagen wurde ebenfalls stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10000 Euro.

Den Unfall nahmen die Kollegen der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim auf.

nej

