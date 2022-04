Wolfratshausen: Aufräumen mit dem Ordnungscoach

Von: Dominik Stallein

Kann das weg? Aufräumcoach Annette Walser hilft dabei, Ordnung zu schaffen – und sich von Altem zu trennen. In einem Selbstversuch tut sie das bei unserem Volontär Dominik Stallein. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ordnung: Für manche ist sie das sprichwörtliche halbe Leben, für andere eine Wunschvorstellung. Zu letzterer Kategorie zählt sich unser Volontär Dominik Stallein. Er unterzog sich einem Selbstversuch: Ordnungscoach Annette Walser und er entrümpelten seinen Wohnzimmerschrank.

Wolfratshausen/Königsdorf – Von außen wirkt er ganz manierlich, versprüht sogar einen altertümlichen Charme. Aber in seinem Inneren herrscht das blanke Chaos. Den Bauernschrank in meinem Wohnzimmer aufzuräumen, ist bislang immer krachend gescheitert. Annette Walser ist Expertin für solche schwierigen Fälle. Die Innenausstatterin aus Königsdorf arbeitet als Ordnungscoach. Dass es so etwas gibt, davon habe ich zumindest einmal gehört. Wie eine professionelle Aufräumerin vorgeht, ist für mich aber völliges Neuland. Einer fremden Person Einblick in meinen Wohnzimmerschrank zu geben, übrigens auch: Ich weiß, wie es darin aussieht und möchte den Kreis der Mitwisser eigentlich nicht erweitern.

Vieles lässt sich noch spenden oder verschenken

Damit bin ich kein Sonderfall, sagt Annette Walser. „Viele kostet es Überwindung, mir ihre Unordnung zu zeigen“, hat sie beobachtet. „Man gibt damit viel von sich preis.“ Dabei könne sie nicht viel schockieren. Deshalb lächelt sie auch milde, als ich ihr meinen hölzernen Patienten offenbare. „Das kriegen wir hin“, meint sie mit Blick in den Schrank. Und steckt mich fast mit ihrem Optimismus an.

Ganz schön voll war der Schrank vor der Aufräumaktion. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Annette Walser ist vorbereitet. Fünf Kisten hat sie in meinem Wohnzimmer verteilt, alle mit einem bunten Schild versehen. „Entsorgen“ steht auf einer, „spenden“, „verkaufen“, „verschenken“ und „anderer Ort“ auf den anderen. Noch sind die Kisten leer. Später, wenn wir fertig sind, wird ein Teil davon überquellen. Denn Aufräumen bedeutet für die Königsdorferin auch, sich von Dingen zu trennen. Das eine funktioniere nicht ohne das andere, „sonst schaffen wir Stauraum für Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen“. Sie möchte Hilfestellungen geben, ungenutzte Gegenstände loszuwerden – mit System und nicht mit der Holzhammermethode. „Es geht nicht darum, wahllos Sachen wegzuwerfen. Am Ende soll das übrig bleiben, was Dir am Herzen liegt.“ Ein Schema, das für jede Aufräumaktion gilt, gibt es nicht.

Walser lässt mich einfach mal machen. Sie drückt mir einen Stapel Bücher in die Hand. Ich hebe oder senke den Daumen. Leicht ist das bei einem Buch über die Haltung von Meerschweinchen. Ich halte nämlich keine Meerschweinchen und habe es auch nicht vor. Walser schmunzelt, aber fragt nicht, warum ich dieses Buch überhaupt besitze. „Mit der Zeit sammelt sich viel an, gerade bei Büchern ist das oft so“, weiß sie. Was sie nicht weiß, ist, wie viele Bücher in meinem Keller stehen. Ich entscheide mich, ihr das auch nicht zu verraten. Ein Schritt nach dem anderen.

Schmerzlicher Abschied vom „Weltensammler“

Was beim Meerschweinchen-Ratgeber einfach ist, stellt sich bei anderen Büchern als knifflige Aufgabe heraus. Der „Weltensammler“, ein fantastisch geschriebener Roman mit leider ziemlich abflachender Spannungskurve, war lange Zeit mein Lieblingsbuch und hatte sich deshalb seinen Platz im Schrank durchaus verdient. Jetzt hadere ich mit der Entscheidung, ihn dorthin zurückzustellen oder lieber in die „Spenden“-Kiste zu werfen. Es ist das erste Mal, dass Walser selbst eingreift: „Was macht das Buch mit Dir?“, fragt sie. Es gebe Romane, Bilderbände oder andere Werke, mit denen man etwas verbindet. Einen Urlaub zum Beispiel oder einfach nur ein Lebensgefühl, das man konservieren möchte. Mit dem Buch verbinde ich nichts davon. Vielleicht freut sich jemand anderes darüber. Der „Weltensammler“ muss gehen. Schweren Herzens, das gebe ich zu.

Der Kunde muss das Ausmisten wirklich wollen

Ein bisschen Trennungsschmerz scheint dazu zu gehören. Walsers Tipp: „Man kann sich überlegen, welches ein Herzensbuch ist. Und dann prüft man bei jedem Buch, ob es dasselbe Gefühl in einem auslöst.“ Wenn nicht, könne man sich davon trennen. Das möchte ich in dem Moment, in dem sie es sagt, zwar nicht glauben. Eine Woche nach dem Aufräum-Coaching werde ich aber feststellen, dass Walser Recht hatte. Was für Bücher gilt, gilt auch für Filme. Wenn man nicht vorhat, den Streifen nochmal zu sehen, und es kein elementarer Bestandteil einer heiß und innig geliebten Sammlung ist, kann man guten Gewissens auf die Suche nach einem neuen Besitzer gehen.

Die Spenden- und Verkaufskisten sind schon nach zwei von fünf Regalbrettern gut gefüllt. Walser ist zufrieden. Mein Schrank und ich scheinen kein besonders schwieriger Klient zu sein. Für die Expertin ist das keine Überraschung: „Wer wirklich ein großes Problem mit dem Ausmisten hat, der macht so ein Coaching erst gar nicht mit.“ Deshalb führt sie mit jedem Kunden ein Vorab-Gespräch. Sie müssen es auch wirklich wollen. Walsers Arbeit ist Hilfe zur Selbsthilfe, keine Therapie. Sie beobachtet und gibt Tipps ohne erhobenen Zeigefinger.

Einer ihrer Ratschläge beendet eine Diskussion zwischen mir und meiner Freundin: Während sie der Meinung ist, dass wir Bedienungsanleitungen zu allen technischen Geräten in unserer Wohnung benötigen und ich der (offensichtlich naiven) Meinung bin, dass wir den ganzen Packen in die grüne Tonne verfrachten sollten, findet Walser eine salomonische Lösung. Künftig werden wir nur die wenigen deutschsprachigen Seiten archivieren. Vielleicht sogar in einem schicken Ordner, dann sieht’s auch aufgeräumter aus. Der große Rest des Papiers landet exakt dort, wo ich ihn gerne hätte.

Dank der professionellen Hilfe ist jetzt wieder Platz im Schrank. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Von übersichtlichen Ordner-Lösungen scheint Walser ohnehin ein Fan zu sein. Auch bei manchen Erinnerungsstücken empfiehlt sie – vor allem dann, wenn jemand sehr, sehr viele davon hat – Fotos zu machen und sie in einem Ordner zu arrangieren. Für kleine, lieb gewonnene Gegenstände, von denen man sich wirklich nicht trennen möchte, würde sie eine Schatzkiste nehmen. Walser selbst hat so eine in ihrem Haus in Königsdorf. Darin ist zum Beispiel ein Strampler, den ihr Sohn als Baby getragen hat. Auch die Aufräum-Trainerin hätte bei manchen Dingen Trennungsschmerz. Perfekt sei ihre Ordnung auch nicht immer. „Ich führe kein Museum, ich lebe ja in diesem Haus“, sagt sie. Aber sie schafft Strukturen, die das Leben sortieren – zuhause und auch bei anderen. Das macht ihr Spaß. „Ich begleite den Prozess gerne“, sagt sie.

Auch in meinem Wohnzimmerschrank hat sie das geschafft. Nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden gibt es bei keinem Gegenstand mehr die Frage, warum er an diesem und nicht lieber an jenem Ort gelagert werden sollte. Beim Blick in die vollen Kisten auf dem Laminat wird mir klar, wie viel Zeug ich über die Jahre in dem Bauernschrank angesammelt habe. Die gut erhaltenen Bücher werden gespendet, für einige DVDs suchen wir einen Abnehmer, vielleicht im Internet. Eine ganze Menge landet schlicht im Müll.

Müllentsorgung gehört zum Gesamtpaket

Darum muss ich mich nicht mehr selbst kümmern: In Walsers Ordnungscoaching-Paket ist eine Entsorgungsfahrt inklusive. „Es ist kein Hobby von mir, Papiermüll zu schleppen“, sagt sie. Aber sie weiß, wie schwer es manchen Menschen fällt, diese letzten Schritte des Entrümpelns noch selbst zu gehen. „Es hätte keinen Sinn, wenn sie nach dem Coaching alles wieder in den Schrank räumen, weil sie es nicht wegbringen möchten. Es würde die Arbeit zunichte machen.“

Infos im Internet: www.huettenflair.de/ordnungscoaching

