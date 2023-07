Bereit fürs Abschluss-Event: (stehend, v. li.) Julian Kienlein, Rainer Leubecher und Martina Leubecher sowie (unten, v. li.) Ella Amato, Michel Amato und Reyhan Amato-Sahan – hier beim jüngsten Flussfestival in Wolfratshausen.

D‘Amato in Wolfratshausen

Nach knapp zehn Jahren ist Feierabend: Michel Amato und sein Team verabschieden sich von der Musikbar im Schützenhaus in Wolfratshausen - mit einem dreitägigen Musik-Event.

Wolfratshausen – „Arrivederci“, sagt der Italiener, doch ein Wiedersehen im D’Amato im Schützenhaus an der Geltinger Straße wird’s nicht geben. Nach knapp zehn Jahren schließt Michel Amato die beliebte Musikbar, der Pachtvertrag mit der königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft Wolfratshausen endet im August (wir berichteten). Auf eine Verlängerung konnten sich die zwei Parteien nicht verständigen. Das Lebewohl soll allerdings keine Trauerfeier werden, sondern Amato und sein Team verabschieden sich mit einem dreitägigen Event von ihren Gästen.

Aus für beliebte Musikbar: Team sagt mit dreitägigem Event Lebewohl

„Jeder Band-Abend, jedes private Fest war etwas Besonderes“, sagt Amato im Gespräch mit unserer Zeitung rückblickend. „Man darf ja nie vergessen: Ich und mein Team betreiben die Musikbar im Nebenjob.“ Natürlich seien er und seine Mitarbeiter „sehr betrübt“, dass „eine tolle Zeit nach zehn Jahren zu Ende geht“. Doch der 54-Jährige hat in den vergangenen Wochen trotz intensiver Suche keine Alternative zur Location im Schützenhaus gefunden. „Es gibt Objekte“, doch die kämen aufgrund sehr hoher Mietpreise beziehungsweise Pachtzahlungen nicht infrage. Denn: „Es geht nur um vier, fünf Events pro Monat.“

Ich stelle fest, dass eine lokale Cover-Band mehr Publikum anlockt, als ein sogenannter Hochkaräter.

Im September 2013 fiel an der Geltinger Straße der Startschuss, die Initiative ging vom Münsinger Plattenproduzenten Christoph Bühring-Uhle aus. „Es wäre natürlich toll, wenn ich Christoph beim Abschluss-Wochenende begrüßen könnte“, sagt Amato. In den vergangenen zehn Jahren spielten Dutzende Bands in der Musikbar, traten zahlreiche Kleinkünstler auf – es gab Firmen- und private Geburtstagsfeiern.

Die Corona-Pandemie veränderte vieles. Die Zahl derer, die sich kurzfristig entscheiden, ein Konzert oder eine andere D’Amato-Veranstaltung zu besuchen, ist in die Höhe geschnellt. „Und ich stelle fest, dass eine lokale Cover-Band mehr Publikum anlockt, als ein sogenannter Hochkaräter.“

Das Programm Michel Amato und das Team der Musikbar D’Amato verabschieden sich mit einem Abschluss-Event vom Schützenhaus an der Geltinger Straße 16 in Wolfratshausen. Das Programm:

Freitag, 11. August, 17 Uhr: Claudia Sommer und Klaus Reichardt (Pop & Rock); 18 Uhr: Gaudibox (Oldie Rock bis Alpen-Pop); 19 Uhr: Thomas Düll (Bossanova); 20 Uhr: IRXN (Bavarian Folk Rock); 21 Uhr Willi Sommerwerk (Austropop); 22 Uhr: Route 66 (50er-, 60er- und 70er-Jahre-Hits); Ticket 25 Euro im Vorverkauf (zuzüglich Gebühr), 30 Euro an der Abendkasse; Samstag, 12. August, 17 Uhr: Tibetréa (Fantasy Folk); 18 Uhr: Munich East (Finest Rock Music); 19 Uhr: OM (bayerische Weltmusik); 20 Uhr Wayna Picchu (Peruvian Crossover); 21 Uhr: The Weight (Rock/ Pop),; 22 Uhr: Painted Desert (Classic Rock); Ticket 25 Euro im Vorverkauf (zuzüglich Gebühren), 30 Euro an der Abendkasse; Sonntag, 13. August, 10 Uhr: Willi Sommerwerk (Reinhard Mey); 11 Uhr: Williams Wetsox Duo (Blues); 12 Uhr: Erik Berthold (Folk, Classic Rock, Country & Blues); 13 Uhr: Isar River String Band (Folk, Bluegrass, Old-Time); 14 Uhr bis Ende: Merged (Rock/ Pop); Ticket 20 Euro im Vorverkauf (zuzüglich Gebühren), 25 Euro an der Tages-/Abendkasse.

Amato, gelernter Datenverarbeitungskaufmann, ist Optimist. Er blickt „mit viel Spaß“ auf Vergangenes zurück, fokussiert sich aber auf das, was kommt: „Die Vorfreude aufs Abschluss-Wochenende ist groß“, sagt der 54-Jährige. Auch sein komplettes Team fiebere dem Event entgegen. Apropos: „Natürlich ist meine Mannschaft traurig, dass es mit der Musikbar nicht weitergeht, doch zum Glück ist’s auch für mein Team ein Nebenjob, das heißt, keiner wird verhungern.“

Musikbar D‘Amato: Tickets für Abschiedsparty ab sofort erhältlich

Zwei Bühnen, eine drinnen, eine draußen, werden bei der Abschiedsparty bespielt. Tickets sind ab sofort erhältlich. Der Aufbau eines Zelts („das mir dankenswerter Weise die Stadt Wolfratshausen leiht“) hat schon begonnen. „Ich freue mich auf jeden, der an dem Wochenende mit uns feiert“, sagt Amato. „Eventuell kommt ja der eine andere oder andere Musiker ganz überraschend.“ (cce)

Infos im Internet: Alle Details zum Programm und zum Ticketverkauf finden sich im Internet unter www.bar-damato.de

