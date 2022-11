Wolfratshausen: Ausbildungswochenende mit neun Einsätzen in 24 Stunden

Von: Wolfgang Tutsch

Teilen

Simulierter Wohnungsbrand: Die Einsatzkräfte mussten Feuer löschen und eine Person aus dem Rauch retten. © Wolfgang Tutsch

Ein intensives Ausbildungswochenende hat die Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen hinter sich. Die Einsatzkräfte absolvierten ein straffes Programm.

Wolfratshausen – Neun Einsätze in 24 Stunden – solch ein Programm ist bei keiner Feuerwehr im Landkreis normal. Doch am vorvergangenen Wochenende gehörte diese Vielzahl an Notfällen zur 24-Stunden-Übung der Feuerwehr Wolfratshausen. Von Samstagmorgen bis Sonntag in der Früh kamen die Rettungskräfte nicht aus den Stiefeln.

Durch realistische Szenen gefordert

Ein Wohnungsbrand, zwei Reanimationen, ein Treppensturz, eine Personenrettung mit der Drehleiter, ein Verkehrsunfall, ein Gefahrgutunfall – die mehr als 30 teilnehmenden Feuerwehrmitglieder sowie die Besatzung eines Rettungswagens (RTW) der BRK-Bereitschaft Wolfratshausen waren durch die realistisch vorbereiteten Szenarien wirklich gefordert, zumal die Einsätze realitätsnah abgearbeitet wurden.

Beim Wohnungsbrand qualmte es gewaltig aus einem – zurzeit unbewohnten – Haus, in dem vor einiger Zeit ein echtes Feuer gewütet hatte. Diesmal rauchte jedoch nur ungiftiger Disconebel aus den Fenstern. Bei einem medizinischen Notfall begannen die First Responder mit der Reanimation. Dann kam die Besatzung des BRK-Rettungswagens hinzu – beide Teams arbeiteten Hand in Hand weiter bis zum Abtransport des Patienten mit Drehleiter und dem RTW.

Mit Chemieschutzanzügen zu Gefahrgutunfall

Bei einem Gefahrgutunfall kamen sogar Chemieschutzanzüge zum Einsatz. Und im Fall des Treppensturzes mit der Rettung eines schwer verletzten Patienten aus der Tiefe bestand die Schwierigkeit in der mangelhaften Zugänglichkeit des Kellerschachts – und das Ganze in der Nacht und in einem Garten mit dichtem Gebüsch. Den Feuerwehrmitgliedern wurde ein großer Querschnitt aus dem normalen Einsatzgeschehen vermittelt.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Ziel war die Ausbildung vor allem der jüngeren Einsatzkräfte, die hier die Chance hatten, nahezu unter Ernstfallbedingungen ihr erworbenes Wissen und Können einzusetzen. „Fehler, die hier gemacht werden, merkt man sich und macht sie hoffentlich kein zweites Mal. Lieber passiert ein Fehler bei der Übung als im Erstfall“, stellte Kreisbrandmeister und Ausbilder Dominik Zuszek fest. Doch viele Fehler fielen nicht auf. So kann Kommandant Andreas Bauer, der ebenfalls an der 24-Stunden-Übung teilnahm, beruhigt seine Teams bei einem Ernstfall in den Einsatz schicken.

wt

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.