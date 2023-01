Vom Propagandamaler zum Flüchtling: Bilder eines Gesichtslosen in Wolfratshausen

Von: Dominik Stallein

Bilder von „Sun Mu“ zeigt der Kunstturm am Obermarkt in Wolfratshausen. © Veranstalter

Der Kulturverein Isar-Loisach zeigt Werke von „Sun Mu“ im Kunstturm am Schwankl-Eck. Der anonyme Nordkoreaner thematisiert Propaganda und Politik.

Wolfratshausen – Internationale Werke zeigt der Kulturverein Isar-Loisach im Kunstturm am Schwankl Eck in Wolfratshausen. Bilder von Sun Mu, geboren in Nordkorea, werden bei der Ausstellung „Grenzenlos“ präsentiert.

Wolfratshausen: Ausstellung im Kunstturm mit Bildern eines nordkoreanischen Künstlers

Sun Mu wurde in der nordkoreanischen Armee als Propagandamaler ausgebildet. Später studierte er im Norden an einer Kunsthochschule, wie der Veranstalter in einer Pressemitteilung erklärt. Während der schwerwiegenden Hungersnot der 1990er Jahre flüchtete er nach China und später über Thailand und Laos nach Südkorea. Seitdem lebt und arbeitet er als Maler in Seoul. Dort, in der Hauptstadt Südkoreas, hat er visuelle Kunst studiert.

Nordkorea und Südkorea: Propaganda und politische Bilder sind die Motive einer Ausstellung in Wolfratshausen

In seinem Werk beschäftigt er sich intensiv mit der Repräsentation und Darstellung beider koreanischer Staaten. „Er setzt in seinen Gemälden Propaganda und politische Bilder, die von beiden unterschiedlichen Systemen geschaffen werden, in überraschende Beziehungen.“ Deswegen sei er schon mehrmals in Südkorea zensiert worden. Seine Bilder seien, legitimiert durch das Gesetz der Nationalen Sicherheit, sogar aus den Ausstellungsräumen der Busan Biennale 2008, einer renommierte Kunstausstellung, entfernt worden.

„Sun Mu“ bleibt anonym - aus Rücksicht auf seine Familie

Sun Mu ist nicht der echte Name des Künstlers. Er tritt öffentlich nur unter diesem Pseudonym in Erscheinung und erlaubt keine Bilder seines Gesichts. Das tut er laut dem Kulturverein Isar-Loisach aus Rücksicht auf seine Familie, die noch immer in Nordkorea lebt. Sein Künstlername bedeutet „Ohne Grenze“ – für ihn ein Symbol für die Wiedervereinigung beider Staaten.

Die Ausstellung „Grenzenlos“ mit Bildern von Sun Mu im Kunstturm am Schwankl-Eck läuft von 7. bis 29 Januar. Geöffnet ist immer samstags von 12 bis 15 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Die feierliche Eröffnung ist am Freitag, 6. Januar. Sie beginnt um 19 Uhr. dst